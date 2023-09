Ariete, Annalisa ed Emma potrebbero rompere il dominio maschile in classifica nel 2023 L’uscita di album come La notte di Ariete, Souvenir di Emma Marrone ed E poi siamo finiti nel vortice di Annalisa, potrebbe invertire il dominio maschile nelle classifiche di vendite FIMI: un bilancio del 2023.

A cura di Vincenzo Nasto

Annalisa, Ariete ed Emma, 2023

Mancano 14 settimane alla fine del 2023 e le prossime potrebbero essere decisive per invertire un trend nelle classifiche musicali FIMI. Infatti, con l'uscita di Ariete lo scorso 22 settembre con il suo nuovo album La notte e l'arrivo nei prossimi giorni del nuovo disco di Annalisa E poi siamo finiti nel vortice e Souvenir di Emma, le protagoniste del pop italiano avranno l'opportunità di ambire ai primi posti delle classifiche singoli e album. Un aspetto che nel 2023 avrebbe potuto premiare molte autrici della scena mainstream, sin dai primi mesi, ma non è accaduto.

Il tentativo di Elodie e Rose Villain

Basti pensare a episodi fortunati come Radio Gotham di Rose Villain e Ok. Respira di Elodie: i due progetti usciti nei primi due mesi dell'anno non sono arrivati in cima alla classifica FIMI, men che meno dei singoli contenuti nel progetto. Complessivamente, comunque, i due dischi hanno raccolto cinque certificazioni d'oro, mentre Blu1 di Giorgia, Opera Futura di Levante e Cani Sciolti di Francesca Michielin, nonostante la qualità evidente dei progetti, non sono riusciti a centrare certificazioni. Tre album che hanno raccolto le nuove identità di tre protagoniste del pop nostrano, con brani come Quello che ancora non c'è o Canzone d'estate, ma anche Normale.

L’Amore di Madame

Cronologicamente, arriviamo al 31 marzo per incontrare il primo, e unico fino a ora, album in grado di entrare in vetta alla classifica FIMI per le vendite dell'album: si tratta di L'amore di Madame. Il secondo album della cantante vicentina, certificato doppio disco d'oro, è l'unico progetto di un'artista in grado di prendersi la vetta nel 2023: un risultato desolante, che tende anche a sminuire la qualità di un progetto avanguardistico nel racconto del femminile in Italia. L'Amore si è messo alle spalle l'album da record, Sirio di Lazza, e uno dei progetti più vincenti del 2023: Il coraggio dei bambini dell'autore napoletano Geolier.

Anche Mina non riesce a prendersi la vetta della classifica

Nel frattempo, non sono mancati progetti interessanti: basta citare il nuovo album di Mina Ti amo come un pazzo, in cui è presente il singolo da 53 milioni di stream Un briciolo di Allegria. C'è stato anche il ritorno di Paola e Chiara con il nuovo progetto Per Sempre e la sensation del 2023, uscita dagli schermi televisivi di Amici, ovvero Angelina Mango con il suo Voglia di Vivere, in cui è presente anche il singolo Ci pensiamo domani a cui si è aggiunto il progetto sperimentale dell'ex X Factor Dadà, Mammarella: un'uscita a puntate che ha riscosso la curiosità del pubblico.

Le speranze nei nuovi album di Ariete, Emma Marrone e Annalisa

Nei primi giorni di settembre c'è stato anche il ritorno di Birthh, nome d'arte di Alice Bisi, con il suo Moonlanded, un progetto completamente in inglese, pubblicato con Carosello Records. Adesso toccherà ad Ariete, Annalisa ed Emma Marrone invertire il trend in vetta alle classifiche di vendita in Italia: speranze che potrebbero esser riposte nelle giuste mani, anche grazie ai risultati dei mesi precedenti. Non che il mero risultato numerico denoti la qualità di un progetto – non raggiungere il primo posto non dice nulla della qualità di un album – ma sarebbe bello che anche in testa alla classifica si riuscisse a vedere la quantità di artiste che stanno facendo, da anni, un ottimo lavoro.

Mon Amour di Annalisa

Annalisa, infatti, è l'unica artista italiana nel 2023 ad aver piazzato in vetta per almeno una settimana un suo singolo: si tratta di Mon Amour, che ha preceduto Vetri Neri e Un briciolo di allegria nella settimana tra il 26 maggio e il 1° giugno. Potrebbe lasciare un senso di smarrimento pensare che Annalisa, dopo una trilogia di successi pop come Bellissima, Mon Amour e Ragazza Sola, da quasi 115 milioni di ascolti su Spotify, sia arrivata una sola volta in vetta alle classifiche di vendite FIMI.