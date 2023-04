Come Mina e Blanco hanno collaborato a Un briciolo di allegria senza incontrarsi Ecco come hanno fatto Blanco e Mina a registrare Un briciolo di allegria senza incontrarsi.

Un briciolo di allegria, la canzone che vede la collaborazione tra Mina e Blanco ha esordito in testa alla classifica FIMI dei singoli ed è al secondo posto di quella radiofonica, alle spalle della sola Annalisa e di Mon Amour. Nata dalla volontà di Blanco, come ha dichiarato lui stesso a Fanpage, la canzone mescola le voci della più grande cantante italiana con quella di uno dei giovani più interessanti del panorama italiano contemporaneo. Colui che tra tantissimi artisti che propongono canzoni a Mina ha avuto la meglio, come ha spiegato Massimiliano Pani, figlio dell'artista e produttore di tutto l'album – tranne questa canzone, prodotta da Michelangelo – della cantante, uscito venerdì, "Ti amo come un pazzo".

In molti si erano chiesti se Blanco avesse incontrato la cantante durante la sua sortita a Lugano per registrare Un briciolo di allegria, ma è stato lui stesso a fugare i dubbi. Perché, quindi, il bisogno di andare a Lugano assieme al suo produttore di fiducia? Lo ha spiegato lo stesso Pani a Fanpage.it, raccontando come era già noto che non si sarebbero incontrati, ma che comunque Blanco ha voluto respirare lo studio della cantante, non c'era neanche bisogno della sua supervisione: "Probabilmente a lui faceva piacere, penso. Ci ha detto: ‘Veniamo a Lugano, mettiamo su le voci' e a noi ha fatto piacere ospitarli, quindi abbiamo sovrapposto la voce di Mina alla voce di Blanco sulla base, ed è venuto fuori il pezzo che avete ascoltato".

Insomma, un'operazione standard, che viene fatta tranquillamente anche a distanza, nel momento in cui non ci sono i due artisti in studio. Evidentemente, però, Blanco non ha voluto farsi sfuggire l'occasione di sentire un po' di aura di uno studio magico: "Abbiamo solo fatto questo mix, praticamente. Io ho fatto il produttore di tutto il disco fuorché quel pezzo. Ma doveva essere così proprio perché la proposta interessante era essere nel mondo di Blanco" ha concluso Pani. Sempre a Fanpage.it Blanco aveva parlato di Mina come suo mito, raccontando: "No, non l'ho mai vista, ma per quanto sembri assurdo sono più contento perché il rischio, quando conosci i tuoi idoli, è che un po' ti caschino, perché capisci che sono persone normali, invece lei non l'ho mai vista, quindi per me resta una persona che non esiste".