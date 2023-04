Com’è L’amore di Madame, la guida alle canzoni: la perversione delle emozioni e il materiale umano Madame ha pubblicato nelle ultime ore il suo secondo album L’amore. Qui la guida alle canzoni.

A cura di Vincenzo Nasto

Madame 2023, foto di Instagram Account @sonolamadame

L'amore di Madame non è tangibile, non ha superfici a cui aggrapparsi e specchi in cui mostrarsi. Le sue dita toccano escoriazioni della società e consolano sirene, come l'acqua è materia inorganica e non c'è alcun modo di stringere il pugno per trovare una pepita. L'amore di Madame è un diamante che fluttua sul terreno, quando tutti provano a indicare le stelle e riconoscersi. Il nuovo album di Francesca Calearo nasce nell'habitat dell'utilità, senza seguirne i processi di una strada con orme ben delineate da calpestare: anzi nel brivido dell'inconsapevolezza, del pubblico, non sua, gioca in maniera perversa con le parole. C'è un raffinata istigazione alla curiosità emotiva, non sempre percepibile, non sempre riconoscibile dalle parole che canta: è magari frutto di una fusione, che tenta con uno spillo di pungere, senza dover poi spiegarne i motivi. L'amore, rispetto all'esordio di Madame, non ritrae più il disimpegno emotivo, il personalismo come meta per la distribuzione dei propri contenuti: fa il giro opposto quasi, descrivendo ciò che il suo alter-ego musicale vive per smascherare Francesca Calearo e la società in cui si determina.

Chi è Madame

Madame, nome d'arte di Francesca Calearo, è una cantante vicentina conosciuta dal grande pubblico in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con Voce, primo capitolo dell'album che prende il titolo dal suo alter-ego musicale, una scoria impazzita nel mondo della musica urban-pop italiana. Nel frattempo, la cantante ha suggellato il successo con la Targa Tenco per il miglior album d'esordio e il Premio Lunezia e il Premio Bardotti, entrambi per il miglior testo. Poi sono arrivate le 35 certificazioni complessive tra ori e platini per i suoi singoli, e il titolo di interprete femminile italiana più ascoltata su Spotify nell'ultimo decennio. Quest'anno ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il brano Il bene nel male, con produzione di Shablo e Luca Faraone.

L'amore e l'evoluzione musicale

L'amore, il nuovo disco di Madame, pubblicato nelle scorse ore, è stato prodotto da Antonio Filippelli, Bias, Chris Nolan, Dardust, Dario Pruneddu, Gianmarco Manilardi, Iacopo Sinigaglia, Luca Faraone, Nazzaro e Shablo. Il progetto, che contiene 15 tracce, ripercorre in 50 minuti il registro emotivo con cui l'essere umano entra in contatto e in empatia con la propria specie, alcune volte in maniera specifica, altre volte legandosi a un immaginario cantautoriale. L'amore è anche un filmato della convivenza artistica tra Francesca Calearo e Madame, l'essere umano e la sua creatività, il soggetto e la sua evoluzione, non solo musicale. Madame indossa i panni del paroliere, pendolando tra la perversione del ribaltamento della realtà e quella pietas verso sé stessa e il genere umano. Al suo interno vivono le storie di più donne, una prostituta, una ninfomane, una donna potente, una donna sottomessa, l’amica Matilde, una bambina, Madame stessa. E non c'è morale in una storia di emozioni, Madame non deve insegnare o rappresentare un personaggio, ma librarsi leggera con le sue parole perverse nel materiale umano che la circonda.

La guida alle canzoni nel nuovo album di Madame

Andiamo a scoprire quindi, com'è stato il viaggio di Madame in L'Amore. Qui la guida alle canzoni del nuovo album di Madame.

Come voglio l'amore : Intro del progetto, prodotta da Chris Nolan. È la prima dedica all'uomo e all'amore che ha attraversato la vita di Madame. Non c'è figura che vada sottolineata, non c'è immagine che non stimoli la curiosità: il corpo che trema tra le mani, la fiducia di un futuro da costruire, la sinestesia emotiva a cui si rifà in: "Il sudore di un uomo iraniano, quello di un uomo danese, il colore di un uomo afgano, quello di un uomo scozzese". A chiudere la sensazione di fastidio nell'antitesi tra "lo squallore di un uomo pagante, quello del suo ceffone" e "il timore di un uomo tremante, quello del suo bastone".

: L'unico singolo ad anticipare l'uscita dell'album ufficiale, quello protagonista al Festival di Sanremo 2023. Qui il significato. Quanto forte ti pensavo: Brano prodotto da Shablo e Luca Faraone e descritto da Madame così: "Tra le tra le mura domestiche si impara l’amore o si impara una lezione". La sensazione di irresistibile appartenenza e attrazione verso il proprio partner viene descritta anche nell'atto di una violenza, anche malcelata. La debolezza della ragione dell'essere umano contro l'istinto dell'attrazione emotiva, che perdona chi pesta ma anche chi viene pestato, che ricorda quanto sia difficile ammettere la violenza e la sua vergogna.

Nimpha – La storia di una ninfomane : Brano prodotto da Shablo e Luca Faraone. Uno degli highlights del disco, il racconto di Nimpha introietta dentro di sé più immaginari restituiti da Madame. L'acqua e la sua materia ritornano protagonisti nel racconto sessuale di Madame dopo Marea, prendendo però le redini di un racconto sulla sessualità pronunciata e sulle derive affettive. La ricerca del nuovo e l'equilibrio tra passione e felicità è un ingorgo emotivo in cui Madame viaggia, descrivendo la difficoltà nell'essere accettati per la natura fisica del piacere. L'amore capovolge il suo destino con la morte e il riferimento all'Ade, perché la natura gelosa dell'uomo uccide ciò che non riesce a comprendere, a stringere incautamente tra le mani.

Pensavo a : Brano prodotto da Nazzaro. Il singolo potrebbe rappresentare l'episodio numero 2 di Amiconi, il racconto fatto nel disco d'esordio di Madame. L'incredibile qualità descrittiva di Madame nella ricerca del proprio partner, nasconde invece una fotografia sociale dello star system vissuto dalla cantante, e ricamato da Francesca Calearo.

Milagro (A Matilde) : Brano prodotto da Shablo e Luca Faraone. Tra i brani emotivamente più forti del progetto, la dedica alla sua amica Matilde definendo un miracolo la sua presenza e la sua "prima vera amica" come sussurrato nel segmento finale della canzone. Il tratto di pace descritto nel brano, ipnotico anche grazie alla melodia che l'accompagna, è il trionfo dell'analogia tra emozioni e natura, come quando canta: "Sei il crepuscolo di agosto sul lago dopo il temporale, il bosco che rinfresca l'estate. Sei la primavеra mia".

Se non provo dolore : Brano prodotto da Bias, Shablo e Luca Faraone. Arrivano gli ultimi tre episodi del disco, e aumenta anche la fragilità nel racconto dei propri disagi da parte di Madame. In questo brano, i soggetti raccontati vengono spogliati dalla figura sociale, come quando canta: "Ho amato mio fratello da volerci far l'amore, le mani di mio padre da staccargliele dal braccio, il seno di mia madre da pretenderlo con forza". Ma è la mancanza di un'educazione sentimentale ad apparire evidente, la sofferenza di vivere ciò che non si riesce a leggere, con la descrizione di un daltonismo emotivo, uno spettro ridotto delle emozioni.

