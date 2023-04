Il ritorno di Paola & Chiara è Per sempre: il nuovo album esce a 10 anni da precedente Il ritorno discografico di Paola & Chiara è Per sempre, album che esce a 10 anni di distanza dal precedente.

A cura di Redazione Music

Questa volta è "Per sempre", nel senso che il nuovo album di Paola & Chiara si chiamerà così e sarà pubblicato il 12 maggio. Dopo Sanremo, quindi, dove sono state tra le protagoniste con "Furore", le due sorelle hanno annunciato l'uscita del prossimo lavoro, che arriva a dieci anni esatti da quella del loro ultimo album "Giungla" che segnò anche la separazione artistica delle due sorelle, che ci metteranno qualche anno a fare pace e farsi rivedere assieme. Nel 2013 le due sorelle arrivarono a un punto di saturazione, strette tra le difficoltà economiche che si ritrovarono ad affrontare dopo aver deciso di essere indipendenti e che aveva portato a frizioni personali e alla voglia di confrontarsi anche con altro.

Ma pian piano le cose sono migliorate e le due artiste sono tornate a farsi vedere sempre più spesso assieme, improvvisando duetti nei locali e salendo sul palco degli 883, fino all'annuncio del ritorno ufficiale al Festival di Sanremo. Sfocate e glitterate sulla copertina dell'album, Paola e Chiara hanno deciso di glitterare anche le varie versioni dell'album che sarà in sei formati: CD silver foil digisleeve, CD silver foil digisleeve autografato; CD jewel box con aluminium pack; LP bianco, silver foil sleeve autografato; LP nero, Silver foil sleeve; LP rosa, silver foil sleeve autografato e numerato".

Oltre all'annuncio del nuovo album non poteva mancare il tour PAOLA & CHIARA PER SEMPRE che dopo la data zero del 5 maggio al Live Club di Trezzo sull’Adda farà tappa al Fabrique di Milano il 13e 14 maggio (la prima data è sold out) per poi sbarcare a Roma il 19 e il 20 maggio all’Auditorium Conciliazione. Tra luglio e agosto, poi il tour proseguirà e le sorelle saranno il 14 luglio al SUMMER VIBEZ di Ferrara, martedì 1 agosto in Piazza Sant’Alfonso a Francavilla al Mare, domenica 20 agosto all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD), il 3 settembre al Teatro Romano di Verona, giovedì 7 settembre al RITMIKA FESTIVAL a Moncalieri e sabato 9 settembre al Castello di Brescia.