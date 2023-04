A Mina non riesce il miracolo: Ti amo come un pazzo non è primo nonostante Blanco È Geolier a prendersi la testa della classifica FIMI degli album, mentre Mina non riesce a prendersi il primo posto, esordendo al quarto posto.

A cura di Redazione Music

Niente da fare per "Ti amo come un pazzo", l'album di Mina uscito la settimana scorsa e che, per il momento, almeno, non riesce a raggiungere la prima posizione della classifica, esordendo in quarta posizione. Neanche la presenza di Blanco in "Un briciolo di allegria" canzone che è prima tra i singoli ed è prima tra le canzoni più trasmesse in radio è riuscita a dare lo sprint finale per un esordio che alla cantante era riuscito più volte negli ultimi anni: con Maeba nel 2018, per esempio, ma anche con "Le migliori", album in collaborazione con Adriano Celentano, nel 2016, mentre si era fermato in seconda posizione il disco in duo con Ivano Fossati, che era salito fino alla seconda posizione.

Questa volta la cantante, almeno per adesso, deve accontentarsi della quarta posizione, pagando lo scotto delle nuove classifiche che da qualche anno a questa parte vedono dominare soprattutto la nuova scena rap e urban che ha negli ascolti streaming una spinta fondamentale rispetto, appunto, a quella che può avere una cantante come Mina. Ovviamente non basta una canzone da oltre 8 milioni di stream in pochissimi giorni, con un video da oltre 5 milioni di visualizzazioni a cambiare le carte in tavola, anche se è evidente che l'operazione non avesse queso obiettivo. È sufficiente, però a mandare Mina in testa alle canzoni più trasmesse in radio e in testa alla classifica dei singoli.

La classifica FIMI degli album, invece, vede in testa il ritorno di Geolier con una versione extended del suo "Il coraggio dei bambini" che era già andato primo in classifica e bissa con questa versione a cui si sono aggiunte sei nuove canzone e due featuring, quello con Marracash e con Giorgia. Al secondo posto, questa settimana, c'è proprio Blanco con il suo "Innamorato", primo la settimana scorsa, mentre a chiudere il podio ci pensa Lazza con "Sirio". Ottimo quinto posto per le "Tredici canzoni urgenti" di Vinicio Capossela, seguito da "Rave, Eclissi" di Tananai, da "D Day" di Agust D che altri non è che il side project di Suga dei BTS. Chiudono la top 10 "Milano demons" di Shiva, "L'amore" di Madame e "Fake News" dei Pinguini Tattici Nucleari.