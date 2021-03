in foto: Greta Zuccoli (ph Luisa Carcavale)

Tra i concorrenti delle Nuove Proposte che questa sera si esibiranno all'Ariston c'è Greta Zuccoli. La cantante napoletana è al suo esordio al Festival di Sanremo e gareggia nella sezione Giovani con il brano "Ogni cosa sa di te". La canzone è scritta e musicata dalla stessa Zuccoli con la produzione artistica di Diodato e Tommaso Colliva. L'artista accede a Sanremo 2021 dopo aver vinto AmaSanremo. Ecco il testo della canzone Ogni cosa sa di te di Greta Zuccoli, in gara a Sanremo 2021 tra le Nuove Proposte.

Il testo di Ogni cosa sa di te

Quanto pesa, il dono

di un ricordo, dentro c’è

il tuo nome, quanto, pesa

l’odore di una notte

che non contempla il sole

Adesso che ogni cosa sa

di te, nel vuoto che hai

nascosto dentro me

cresceranno alberi infiniti che

tengono al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti che

cercano il tuo cuore

Tu, luce in attesa che

ad ogni cosa da colore

che va a curare il mio dolore

Che sorpresa dai miei conflitti

resto illesa, segno di rivoluzione

e cresceranno alberi infiniti che

tengono al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti che

cercano il tuo cuore

E adesso che ogni cosa sa di te

nel vuoto che hai

nascosto dentro me

cresceranno alberi infiniti e

arriverò al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti e

arriverò al tuo cuore