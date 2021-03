Elena Faggi è la più giovane tra i partecipanti di Sanremo Giovani. La diciannovenne di Forlì partecipa al concorso Nuove Proposte con il brano "Che ne so" ed accede a questa 71esima edizione del Festival di Sanremo dopo la vittoria. Questa sera, in occasione della prima serata di Sanremo 2021, sarà la seconda concorrente tra i Giovani ad esibirsi sul palco dell'Ariston. Ecco il testo di Che ne so, la canzone di Elena Faggi a Sanremo 2021.

Il testo di Che ne so

L’amore per quel che ne so

Ti sembra che hai imparato e poi sbagli da capo

Mescola i contro coi pro

Offre una soluzione ma complica le cose un po’

L’amore per quel che ne so

Spettacolo perfetto, regalami il biglietto

La voce nel dire di no

Non è così convinta e poi te la do vinta lo so

Un secolo in un attimo

La melodia di un battito

L’amore per quel che ne so

È fare finta che posso anche dirti di no, eh

Non ha un prezzo e non lo puoi pagare

Se non ti sceglie devi rinunciare

Puoi fare finta che non faccia male

E giuri che sai cosa fare

Ma lo sai bene che ci vuole tempo

Per porre fine a questo tormento

Non è un mistero e tutti lo sappiamo

Che in fondo d’amore viviamo

L’amore per quel che ne so

Se strappa poi ricuce, se parli poi traduce

L’amore per quel che ne so

Abbatte le fortezze, confonde le certezze che ho

Non me lo spiego è magico

Ciò che non vedo e immagino

L’amore per quel che ne so

È fare finta che posso anche dirti di no, eh

Non ha un prezzo e non lo puoi pagare

Se non ti sceglie devi rinunciare

Puoi fare finta che non faccia male

E giuri che sai cosa fare

Ma lo sai bene che ci vuole tempo

Per porre fine a questo tormento

Non è un mistero e tutti lo sappiamo

Che in fondo d’amore viviamo

E non ci sono regole per quel che ne so

Nessuno schema facile per quel che ne so

Non so neanche se credere più a quello che so

Quando tu te ne vai se ne va un po’ di me

Non ha un prezzo e non lo puoi pagare

Se non ti sceglie devi rinunciare

Puoi fare finta che non faccia male

E giuri che sai cosa fare

Ma lo sai bene che ci vuole tempo

Per porre fine a questo tormento

Non è un mistero e tutti lo sappiamo

Che in fondo d’amore viviamo

In fondo d’amore viviamo