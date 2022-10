Da Twitch ad Amici, da X Factor al Concertone: chi sono i cantanti di Sanremo Giovani 2022 Sono stati annunciati i 43 partecipanti all’edizione 2022 di Sanremo Giovani: ecco da dove provengono gli artisti, da X Factor a Twitch, passando per i talent.

A 24 ore dall'annuncio ufficiale della Commissione Musicale presieduta da Amadeus, che ha ufficializzato i 43 artisti selezionati per Sanremo Giovani, possiamo osservare come alcuni dei cantanti presenti si siano ritagliati già in passato uno spazio nel mainstream televisivo. Basti pensare a Big Mama, tra le artiste più riconosciute dopo il Concertone del Primo Maggio a Roma, quando attraverso la sua esibizione sul palco e il discorso sul bullismo e la grassofobia che aveva subito nei suoi anni adolescenziali, aveva creato un legame empatico con il pubblico. Senza dimenticare ALFA, che si è esibito all'Arena di Verona al Power Hits Estate, e adesso è in tendenza su TikTok, anche grazie alla collaborazione con Rosa Linn, partecipante all'Eurovision Song Contest 2022 di Torino, con il remake di "snap". Andiamo a scoprire chi sono i 43 protagonisti che si esibiranno davanti ad Amadeus e la sua giuria composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

GrenBaud e Simone Panetti di Twitch

Dopo aver ascoltato 714 brani, dopo la riduzione a 43, invece dei 30 degli scorsi anni, la giuria adesso dovrà osservare i 35 solisti (12 donne e 23 uomini) e otto gruppi, che potranno accedere alla fase finale della competizione. Infatti, durante la serata finale di Sanremo Giovani 2022, in onda il 16 dicembre in prima serata su Rai1 dal Teatro del Casino di Sanremo, ci saranno solo otto dei 43 protagonisti, a cui si aggiungeranno altri quattro cantanti di “Area Sanremo” che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai. Amadeus, come negli scorsi anni, è stato molto attento alle voci che arrivavano da YouTube e Twitch e lo dimostra la presenza della coppia GrenBaud – Simone Panetti. Oltre 800mila iscritti per il primo, più di 500mila per il secondo, che li pongono tra gli streamer più seguiti in Italia. Si presentano a Sanremo Giovani 2022 con "Estraneo" e "Una lettera alla paura".

Gianmaria, Nicol e Will di X Factor

Una nutrita schiera di partecipanti a X Factor sarà protagonista durante il prossimo Sanremo Giovani 2022. Si esibiranno infatti Gianmaria, Nicol, Will, che in momenti differenti si sono messi già alla prova davanti al grande pubblico. Il più recente e forse accreditato a passare al turno finale della competizione sembra gIANMARIA, protagonista a X Factor 2021, nella squadra di Emma. Il cantante veneto aveva rubato occhi e orecchie della giuria e del pubblico già alle audition con il suo inedito "I suicidi". A Sanremo Giovani sarà protagonista con "La città che odi". A lui si uniscono Caterina, protagonista di X Factor 2016 con Fedez, che poterà sul palco il brano "Causa Effetto" e il più famoso Will, che a X Factor 2020 presentò il suo singolo "Estate": brano da quasi 40 milioni di ascolti su Spotify.

Enula, Aisha, Calma, Nicol e Hal Quartier di Amici

Enula, Aisha, Calma, Nicol e Hal Quartier sono cinque i provenienti dal talent Amici di Maria de Filippi. In ordine di apparizione, il primo è Hal Quartier, nome d'arte di Alfredo Fiore, che ha partecipato all'edizione 19 del programma, e negli anni successivi, anche grazie alla collaborazione con Giulia Molino e Lele Blade, ha pubblicato il singolo "Cchiu fort". L'anno dopo è il momento di Enula, eliminata nella quarta puntata di Amici 20, ma che in quell'edizione vide tra i finalisti Tancredi, Aka7even, Sangiovanni, Deddy e Giulia Stabile. Si presenterà a Sanremo Giovani 2022 con l'inedito "Questa Terra (che rumore fa)". Infine l'edizione 2021 del programma, che vede ben tre partecipanti: Aisha, Calma, Nicol. Si presenteranno con una maggiore consapevolezza sul palco di Via Asiago il prossimo 4 novembre, rispettivamente con i seguenti brani: "DiscoBranda", "Sabato Sera" e "Uguali".

Seconde e terze opportunità

Tra i 43 partecipanti alla selezione finale di Sanremo Giovani 2022, ci saranno anche vecchie conoscenze della competizione come i Malvax, Bais, Samia, Giuse The Lizia e i Rèclame. Infatti i tre artisti e i due gruppi hanno già tentato la via d'accesso al Festival di Sanremo attraverso la competizione giovani negli anni passati. Basti pensare ai Malvax, che per il terzo anno di fila tenteranno la scalata, quest'anno con "Semafori Rossi", come anche Bais. Luca Zambelli Bais, da Bassano del Grappa, è alla sua seconda partecipazione, dopo che lo scorso anno la sua "Che fine mi fai" arrivò alla finale della competizione: quest'anno si presenterà con "Vuoto Bestiale". Stessa sorte era capitata a Samia, finalista della scorsa edizione con "Fammi respirare". La cantante, quest'anno, cercherà di arrivare alla fase finale della competizione con il brano "Tutto un fake". Andiamo in Sicilia, per la seconda partecipazione di Giuse The Lizia: il cantante si era presentato lo scorso anno con "Bee Gees". Quest'anno arriva, dopo l'uscita dell'album "Lalalacrime", con il singolo "Sincera". Infine, l'ultimo gruppo della lista: stiamo parlando dei Réclame, che avevano partecipato nel 2019 con il singolo "Il viaggio di ritorno". La band si esibirà invece adesso con "Cena di famiglia".

Vecchie conoscenze dell'urban italiano

Tra i protagonisti di Sanremo Giovani 2022, ci saranno anche cinque artisti che hanno già avuto accesso all'universo discografico mainstream, chi attraverso la viralità di alcuni brani, chi attraverso la collaborazione con alcuni dei più grandi artisti del mondo urban. Sicuramente i nomi più noti sono quelli di ALFA e Big Mama: il disco "NoRd" del primo vede la collaborazione di produttori come Marz e Zef, ma soprattutto la presenza di feat come Villabanks, Rosa Chemical, Annalisa e Ariete. Per Big Mama, oltre alla possibilità di esibirsi con grande successo sul palco del Concertone del 1° maggio a Roma, il suo "Next Big Thing" contiene il singolo "POF", in collaborazione con Ensi. Se il successo di Mida si deve alla hit "Ricordarmi di scordarti", per settimane in tendenza su TikTok, raggiungendo oltre 22 milioni di streaming su Spotify, le prime voci su Sina e Shari si devono a due big dell'urban italiano: Rkomi e Salmo. Sina, dopo esser stato scoperto dall'Arcade Army, ha pubblicato "My Love Lockdown", album che vede la collaborazione di Mecna, Coco e Priestess. Mentre nell'ultimo disco, pubblicato per Island Records, c'è la presenza di Rkomi nella traccia "Così soli/ Quando trovo me stesso". Shari invece, è una delle protege della Machete Empire Records di Salmo, intuitivo nel farla esordire nel suo disco "Flop", nella traccia "Angelo Caduto". Con J Lord firma anche il brano "Testamento" contenuto in "Bloody Vinyl 3".

Tutti i partecipanti a Sanremo Giovani 2022