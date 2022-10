Significato e traduzione di Snap, il remix del successo su TikTok di Rosa Linn con Alfa Dopo aver superato i 200 milioni di stream su Spotify, Alfa ha deciso di remixare il brano di Rosa Linn “Snap”, virale su TikTok. Qui significato e traduzione.

A cura di Vincenzo Nasto

Rosa Linn e Alfa 2022, foto di Comunicato Stampa

Era stata una delle protagoniste dell'ultimo Eurovision Song Contest a Torino, quando con la sua "Snap", interpretata in una casa di carta, aveva incuriosito il pubblico: adesso la cantante armena Rosa Linn è una delle autrici più virali su TikTok con il brano che ha rappresentato l'Armenia alla scorsa kermesse europea. Infatti, il brano è entrato nella Top 10 della classifica globale e italiana di Shazam, la Top 20 della classifica Viral e Globale di Spotify. Un interesse crescente che ha fatto incuriosire anche un giovane cantante italiano come Alfa, che ha chiesto alla sua collega di poter aggiungere una strofa al brano, creando un remix di uno dei brani più ascoltati in questo momento. Nelle scorse ore infatti, è stato pubblicato il remix di "Snap" e a rendere più interessante il brano, c'è anche un dietro le quinte pubblicato su TikTok da Alfa con la cantante armena.

Il brano virale su TikTok

All'Eurovision Song Contest 2022, Rosa Linn e la sua "Snap" non hanno forse ricevuto il trattamento sperato, riuscendo a ricavare il 20esimo posto, che però ha dato una spinta assoluta al suo brano, diventato virale su TikTok. Un fenomeno che in Italia potremmo paragonare a quello di Tananai dopo l'ultimo Festival di Sanremo e che ha permesso a "Snap" di ritagliarsi un grande spazio nelle piattaforme streaming. Il brano conta 200 milioni di stream su Spotify, ritoccate dalla viralità del suono su TikTok, che ha superato le centinaia di migliaia di video in cui è stato utilizzato. Tra le challenge legate al suono, quella dei ricordi passati, in cui gli utenti mostrano come i rapporti con le persone a loro vicine, siano stati distrutti dal tempo. Nel frattempo, la canzone è entrata anche nella classifica Top 20 Viral e Globale di Spotify.

Il significato di Snap

"Sono arrivato in Armenia, in Asia, solo grazie alla musica perché farò la mia versione di Snap. Ci siamo beccati con la cantante Rosa Linn. Persona fantastica". Sono queste le parole di Alfa sul suo profilo TikTok per presentare il remix italiano di "Snap", brano presentato da Rosa Linn all'Eurovision Song Contest 2022 di Torino, rappresentando l'Armenia. Il cantante genovese ha voluto partecipare al racconto malinconico dell'autrice armena, che attraverso delle foto, degli "snap", cerca di dimenticare un legame che si è trascinato fino a poi spegnersi. Il dolore per la rottura di questo rapporto può essere fotografato dal dubbio su ciò che sarebbe stato meglio, proseguire e soffrire, o lasciarsi andare, subendone le conseguenze. Alfa fotografa questo sentimento, cantando: "Non tornerai mai più, ma forse era meglio così".

Il testo di Snap

It’s 4 am

I can’t turn my head off

Wishin’ these memories would fade

They never do

Turns out people lie

They say, “Just snap your fingers”

As if it was really that easy for me to get over you

I just need time

Io non lo so più dove sei?

You’re still in my heart

Non tornerai mai più

Ma forse era meglio così

Get out of my heart

‘Cause I might snap

Se ripenso a ieri, non siamo cambiati

Litighiamo in piedi per fare la pace solo da sdraiati

E resterò da solo davanti un cielo indaco

E mi piace pensare che la stella che indico

Sei proprio tu, sei proprio tu

Io non lo so più dove sei?

You’re still in my heart

Non tornerai mai più

Ma forse era meglio così

Get out of my heart

‘Cause I might snap

Oh-oh-oh-ooh

‘Cause I might snap

Oh-oh-oh-ooh

Restiamo leggeri un po’ come le foglie che

Che tanto sto vento prima o poi ci porterà via via via

Che tanto sto vento prima o poi ci porterà via

Io non lo so più dove sei?

You’re still in my heart

Non tornerai mai più

Ma forse era meglio così

Get out of my heart

‘Cause I might snap

‘Cause I might snap

‘Cause I might snap

‘Cause I might snap

‘Cause I might sanp

‘Cause I might snap

‘Cause I might snap

La traduzione di Snap

Sono le 4 del mattino

Non riesco a spegnere la testa

Desiderando che questi ricordi svanissero

Non lo fanno mai

Si scopre che le persone mentono

Dicono “Basta schioccare le dita”

Come se fosse davvero così facile per me dimenticarti

Ho solo bisogno di tempo

Io non lo so più dove sei?

Sei ancora nel mio cuore

Non tornerai mai più

Ma forse era meglio così

Esci dal mio cuore

Perché potrei scattare

Se ripenso a ieri, non siamo cambiati

Litighiamo in piedi per fare la pace solo da sdraiati

E resterò da solo davanti un cielo indaco

E mi piace pensare che la stella che indico

Sei proprio tu, sei proprio tu

Io non lo so più dove sei?

Sei ancora nel mio cuore

Non tornerai mai più

Ma forse era meglio così

Esci dal mio cuore

Perché potrei scattare

Oh-oh-oh-ooh

Perché potrei scattare

Oh-oh-oh-ooh

Restiamo leggeri un po’ come le foglie che

Che tanto sto vento prima o poi ci porterà via via via

Che tanto sto vento prima o poi ci porterà via

Io non lo so più dove sei?

Sei ancora nel mio cuore

Non tornerai mai più

Ma forse era meglio così

Esci dal mio cuore

Perché potrei scattare

Perché potrei scattare

Perché potrei scattare

Perché potrei scattare

Perché potrei addormentarmi

Perché potrei scattare

Perché potrei scattare