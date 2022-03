Il testo e significato di Anno Luce, Will e la distanza di un amore appena terminato Dopo il successo di “Estate” con 33 milioni di stream e certificato disco di platino, Will ritorna con un nuovo singolo con una svolta pop: “Anno luce”.

A cura di Vincenzo Nasto

Will 2022, foto di comunicato stampa

Dopo il successo di "Estate", che ha collezionato oltre 33 milioni di stream su Spotify e un disco di platino, Will ritorna con un nuovo singolo. Il cantante 21enne, trevigiano di nascita, arriva con "Anno luce", il nuovo brano disegnato per lui dal producer Tom che sarà disponibile dal prossimo 31 marzo su tutte le piattaforme streaming. Il giovane cantante aveva anticipato una piccola parte del brano su TikTok, 15 secondi che avevano già riscosso successo sulla piattaforma cinese. Infatti solo una settimana fa, il video sul suo profilo in cui cantava sul tetto di un palazzo il ritornello del brano, aveva accumulato più di 108mila like e il suono è stato utilizzato in più di 400 video.

Il significato di Anno Luce

Se "Estate" era stata una delle canzoni ad aprire gli occhi del pubblico sul talento di William Busetti a X Factor 2020, "Anno Luce" potrebbe essere la svolta pop dell'artista trevigiano. Infatti Will, influenzato dagli ascolti pop inglesi, sembra aver preso questa nuova direzione, pronta a esaltare anche la sua visione cinematografica della musica. "Anno luce" rappresenta lo step finale di una relazione, lo strappo netto con il suo passato: all'interno della canzone Will racconta la sua delusione. Una distanza che viene metaforicamente descritta nel titolo, e che coinvolge entrambi gli artisti. Come ha raccontato lo stesso Will: "Quando ho sentito il master finale ho capito subito che “Anno luce” sarebbe stato il singolo da pubblicare dopo il singolo Domani che fai?. Sono contento di continuare sulla linea di queste sonorità pop, che si mescolano con strofe quasi rappate e con un ritornello molto cantabile. Anno luce rappresenta per me un altro passo importante che spero mi possa condurre verso la chiusura del cerchio di questo viaggio che mi porterà a definire ancora meglio la mia identità musicale".

Il testo di Anno Luce

Vorrei guardarti con un paio di occhi nuovi

E vedere del buono nei nostri errori

questa storia ci fa male se continua così

Quando guardi nel vuoto a che cosa pensi

Nel tuo sguardo c’è il derby dei sentimenti

Una lacrima ti è cade fa rumore fin qui

E vorresti un pezzettino della vita fantastica, di quella tua amica col sorriso di plastica,

Una notte romantica chissà dove porterà

Se fingo di amarti forse mi ami anche tu

Ma so bene dove vai se rientri tardi la sera,

E so pure con chi stai quando non torni per cena

Se ti serve una scusa, non avere paura

Anche se fosse vera non ci crederei più

Lasciami andare che non ne posso più

Di te che non sai dirmi la verità

E io c’ho provato a cambiarti

Ma siamo due stelle distanti

Un anno luce o forse un’eternità

E se questa è una partita a scacchi

Mi sa che io ho perso la regina

Perché adesso metti sempre i tacchi

Gli stessi che detestavi prima

E il profumo che ti sento addosso

Non lo so ma mi sembra diverso

Sa di un lato che io non conosco

E di cose che non mi hai mai detto

E ci sto male quando penso che

Dopo quello che è stato lasci da parte me

Ma in amore come in guerra niente regole

Nel tuo libro di storia sarò sempre Giulio Cesare ma dai

Prendi le tue cose e te ne vai

Non ti voglio più vedere ne sapere come stai

Ti ho bloccata i tuoi messaggi di scuse non li ricevo

Finalmente hai capito perché dicevo

Lasciami andare che non ne posso più

Di te che non sai dirmi la verità

E io c’ho provato a cambiarti

Ma siamo due stelle distanti

Un anno luce o forse un’eternità

E sto piangendo mentre rido, e sto un po’ mentre grido

Le parole di canzoni scritte solo per te

Se ci penso mi fai schifo, ma mi manchi e non lo dico

Non sai quanto mi hai ferito (non sai quanto

Lasciami andare che non ne posso più

Di te che non sai dirmi la verità

E io c’ho provato a cambiarti

Ma siamo due stelle distanti

Un anno luce o forse un’eternità