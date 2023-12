Testo e significato di Petit For You, Rhove, Anna e l’amore per cassa dritta dopo Shakerando e Bando Petit For You è il nuovo singolo di Rhove, in collaborazione con Anna: un tributo al loro amore per la cassa dritta, dopo i successi di Bando e Shakerando. Qui testo e significato.

Petit For You, il nuovo singolo di Rhove in collaborazione con Anna, pubblicato lo scorso 15 dicembre, rappresenta un tentativo di legare due autori che negli ultimi anni hanno giocato molto con la cassa dritta. Un esperimento che cerca di cavalcare successi del passato come Shakerando di Rhove e Bando di Anna, confluendo in una nuova miscela, prodotta da Madfingerz. Un pezzo da club, come lo ha definito lo stesso autore Rhove nelle sue storie Instagram: "Avevo ‘sto pezzo là nel drop che mi girava, l'ho girato ad Anna ed in due ore l'ha chiusa e me l'ha mandata, ha spaccato davvero. Dovevamo per forza farla uscire. Non aspettatevi niente di poetico o frasi d'amore ad effetto. Questa va nei club". Qui il testo e il significato di Petit For You.

Il testo di Petit For You

Ah Petit Fou Fou

Sta sur la moto

Ah ok toc toc

Bussano alle po-po

Bebe

Ah Petit Fou Fou

Sta sur la moto

Ah ok toc toc

Bussano alle po-po

Oke, Ah Petit Fou Fou

Segue il Tom-Tom

Sopra un tem tem

Senza il casquette

Scendevo dal bus-bus

Con due vestiti La-cos-coste

Ti accorgi subito che è RHO

Se vedi un piccoletto in moto

Busso BUM BUM BUM

Hoes mi fanno un VODOO

Dai li tengo sul VROOM VROOM

Ero in cinquantino a Toulouse

Con i grammi nella sac

Bebe sono Rhove arrivo in tour su una Panda!

Smezzavo la benza facevo 5 e 50

Mi vestivo ma non ti piaceva La Province ah

Ora ci volete che suoniamo in tutt’Italia

Ah Petit Fou Fou

Sta sur la moto

Ah ok toc toc

Bussano alle po-po

Oke, Ah Petit Fou Fou

Segue il Tom-Tom

Sopra un tem tem

Senza il casquette

Yeah, wesh Rhove! Arrivo su un Range Rover

Metto la tua arancione solo per La Zone

Faccio sta canzone

Giro come un petit fou fou

Beep beep vroom vroom

Come un film d’azione

Vuole entrare nei jeans

Ma è buf fai bim bum bum

Decide il Signore

Niente Birkin, nuove Nike

Ai gala non ci vestiamo eleganti

Mi sono portata le ciabatte di cambio

Perché so già che mi faranno male i tacchi

Lui è venuto con il tam-tam davanti a club

Solo perché era geloso degli altri

Sei il mio petit fou-fou, ma bim ma bum

Ma ricorda di non allargarti

Bebe

Ah Petit Fou Fou

Sta sur la moto

Ah ok toc toc

Bussano alle po-po

Ah Petit Fou Fou

Segue il Tom-Tom

Sopra un tam tam

Senza il casquette

Il significato di Petit For You

Petit For You rappresenta l'ennesima tappa di avvicinamento al primo album ufficiale di Rhove, dopo l'Ep Provinciale pubblicato nel 2022. Il brano, prodotto da Madfingerz e in collaborazione con Anna, più che sancire un buon anno per l'autore di Rho, con singoli di successo come Pelè, Whip Whip e Ancora, è un tributo anche alla cassa dritta che ha reso famosi i due interpreti. Da una parte Shakerando, con i suoi 6 dischi di platino e il secondo posto tra i singoli più venduti del 2022, anche se uscita a dicembre 2021: dall'altra il fenomeno Bando che ha portato il nome di Anna nell'élite della scena urban italiana. I riferimenti utilizzati, dall'utilizzo del francese al continuo richiamo al mondo dei motori per Rhove, alla club life di Anna, rievocano i successi del passato, senza però apparire consumati.

Il nuovo album di Rhove e il 2023 d'oro di Anna

Anche perché son passati alcuni anni dai successi che hanno reso inizialmente famosi Rhove e Anna, un periodo in cui i due autori hanno sperimentato molto. Da una parte Rhove si è affacciato al 2023 imponendosi con singoli come Pelé e Whip Whip, ma anche tentativi più romantici come Ancora, che ha collezionato oltre 29 milioni di stream su Spotify. L'attesa per il suo primo album ufficiale, dopo l'Ep Provinciale, è evidente e la nota stampa svela che Petit For You "è il preludio di tanta nuova musica che ho in programma di pubblicare il prossimo anno". Discorso diverso per Anna, che anche non avendo abbandonato definitivamente le melodie con cassa dritta, ha vissuto uno dei suoi anni migliori nel 2023, spaziando da Vetri Neri a tracce più boom-bap come la collaborazione in Cookies N'Cream in Madreperla di Guè. Anna è stata premiata come l'artista più ascoltata in Italia su Spotify nel 2023, mettendosi dietro anche Taylor Swift.