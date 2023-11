Wrapper Spotify, nelle classifiche dominano rap e Maneskin: Sfera Ebbasta il più ascoltato in Italia Taylor Swift, Sfera Ebbasta, Miley Cyrus, Geolier, Lazza e Maneskin sono gli artisti che comandano le classifiche Spotify di Spotify che ha pubblicato il suo annuale Wrapped.

Spotify ha lanciato l'annuale Wrapped 2023, la classifica costumizzata su ciascun utente che, però, dà anche quelle che sono le tendenze internazionali e italiane per quanto riguarda la musica più ascoltata: artisti, canzoni, album e podcast che hanno scandito l'anno di oltre 574 milioni di persone. Sulla propria applicazione della piattaforma di streaming svedese, ogni utente potrà ripercorrere il proprio anno in musica, scoprendo quali sono gli artisti, le canzoni e gli album preferiti, quali e quanti generi si è ascoltati e quante ore si è passato ad ascoltare musica. Poche le sorprese per quanto riguarda i top artist, con Taylor Swift che è la più ascoltata al mondo e Sfera Ebbasta che per il terzo anno si prende la testa della classifica italiana, mentre i Maneskin sono gli artisti italiani più ascoltati all'estero.

Swift e Sfera Ebbasta gli artisti più ascoltati

Per l'artista americana sono 25 miliardi gli ascolti su Spotify, confermandola come la popstar più amata al mondo, unica donna in top 5, visto che è seguita da Bad Bunny in seconda posizione, The Weeknd, in terza, Drake e Peso Pluma chiudono la top 5, con SZA, KAROL G e Lana Del Rey in top 10. In Italia, invece Sfera Ebbasta la fa da padrone e per la terza volta consecutiva è l'artista più ascoltato sulla piattaforma, quest'anno, in più, il rapper di Cinisello ha anche pubblicato l'album X2VR che ha battuto il record di album più ascoltato nelle prime 24 ore in Italia e piazzandosi negli album più ascoltati al mondo nella sua settimana di esordio, senza contare le 12 posizioni occupate da altrettante canzoni sia nella Top50 italiana che nella classifica FIMI dei singoli. Al secondo posto ci sono Lazza e Geolier, seguiti da Shiva e Guè. Ma è la totalità della top 10 che è italiana,e quasi tutta rap, con i soli Pinguini Tattici Nucleari a interrompere il monopolio.

Lazza e Geolier i più ascoltati in Italia

Se si guardano le canzoni, a livello internazionale, a prendersi il primo posto è Miley Cyrus con Flowers con oltre un miliardo di ascolti, mentre a seguire ci sono“Kill Bill” di SZA e “As It Was” di Harry Styles, “Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)” di Jung Kook e “Ella Baila Sola” di Eslabon Armado e Peso Pluma, a fare da cartina di tornasole anche dell'importanza sempre maggiore di artisti coreani e latin. In Italia, invece, Sanremo ha un impatto importante visto che la canzone più ascoltata è "Cenere" di Lazza, terza classificata al festival, seguita da "Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè)" di Finesse e "VETRI NERI" di AVA, ANNA e Capo Plaza, "COME VUOI" di Geolier e "Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52" di Bizarrap e Quevedo, ma con "Supereroi" e "Tango" in top 10 e Geolier che ne piazza tre tra le prime 10. E il rapper napoletano è anche quello che domina la classifica degli album più ascoltati con "Il coraggio dei bambini", seguito da “SIRIO” di Lazza, “La Divina Commedia” di Tedua, “Milano Demons” di Shiva e “Fake News” dei Pinguini Tattici Nucleari.

I Maneskin gli italiani più ascoltati al mondo

Come sempre capita nelle classifiche italiane, le donne sono molto indietro. Non ce n'è nessuna in top 10 e la prima è ANNA che di Spotify è anche uno dei volti di EQUAL, il programma globale che promuove la parità di genere e celebra il contributo delle donne nel mondo dell’audio. Dietro di lei ci sono Swift, Madame, Annalisa ed Elodie nelle prime cinque posizioni. I Maneskin, invece, sono la band italiana più ascoltata all'estero, come si poteva immaginare, seguita dai Meduza e da Ludovico Einaudi, ma anche il pop italiano ha un suo spazio con Laura Pausini sesta ed Eros Ramazzotti settimo, mentre in decima posizione c'è Baby Gang. Ecco le classifiche di Spotify:

Gli artisti più ascoltati

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma Feid Travis Scott SZA KAROL G Lana Del Rey

Gli album più ascoltati

“Un Verano Sin Ti” di Bad Bunny “Midnights” di Taylor Swift “SOS” di SZA “Starboy” di The Weeknd “MAÑANA SERÁ BONITO” di KAROL G “One Thing At A Time” di Morgan Wallen “Lover” di Taylor Swift “HEROES & VILLAINS” di Metro Boomin GÉNESIS” di Peso Pluma “Harry's House” di Harry Styles

Le canzoni più ascoltate

“Flowers” di Miley Cyrus “Kill Bill” di SZA “As It Was” di Harry Styles “Seven (feat. Latto) (Explicit Ver.)” di Jung Kook “Ella Baila Sola” di Eslabon Armado “Cruel Summer” di Taylor Swift “Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage)” di Metro Boomin “Calm Down (with Selena Gomez)” di Rema “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” di Bizarrap “Anti-Hero” di Taylor Swift

Artisti più ascoltati in Italia

Sfera Ebbasta Geolier Lazza Shiva Guè Tedua Marracash Pinguini Tattici Nucleari Capo Plaza thasup

Artiste donna più ascoltate in Italia

ANNA Taylor Swift Madame Annalisa Elodie Rose Villain Shakira ROSALÍA Lana Del Rey Rihanna

Artisti italiani più ascoltati all’estero

Måneskin MEDUZA Ludovico Einaudi Gabry Ponte Antonio Vivaldi Laura Pausini Eros Ramazzotti Gigi D'Agostino Andrea Bocelli Baby Gang

Le canzoni più ascoltate

“CENERE” di Lazza “Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè)” di Finesse “VETRI NERI” di AVA, ANNA e Capo Plaza “COME VUOI” di Geolier “Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” di Bizarrap e Quevedo “Hoe (feat. Sfera Ebbasta)” di Tedua e Sfera Ebbasta “X CASO (feat. Sfera Ebbasta)” di Geolier e Sfera Ebbasta “IL MALE CHE MI FAI (feat. Marracash)” di Geolier e Marracash ”SUPEREROI” di Mr.Rain “TANGO” di Tananai

Gli album più ascoltati

“IL CORAGGIO DEI BAMBINI” di Geolier “SIRIO” di Lazza “La Divina Commedia” di Tedua “Milano Demons” di Shiva “Fake News” dei Pinguini Tattici Nucleari “c@ra++ere s?ec!@le” di Thasup “MATERIA (PRISMA)” di Marco Mengoni “Madreperla” di Guè “RAVE, ECLISSI” di Tananai “10” di Drillionaire