Testo e significato di Shakerando, Rhove conquista tutti con un Casio, tre moto e un casco integrale Si chiama Shakerando, la canta Rhove e da tre settimane con “un Casio, tre moto e un casco integrale” è in testa alle classifiche Fimi dei singoli.

Il successo di Shakerando continua ancora e per la terza settimana consecutiva la canzone di Rhove è in testa alla classifica dei singoli della FIMI. Una viralità immediata, che ha beneficiato anche di un tamtam che su TikTok l'ha portata a essere tra le canzoni popolari per i video con quasi 200 mila video che l'hanno utilizzata. Un risultato che deve molto anche agli oltre 30 milioni di stream che la canzone ha avuto su Spotify a conferma di come Samuel Roveda, vero nome del rapper di Rho, abbia fatto quel passo in più – almeno di popolarità – rispetto ai mesi scorsi. Un successo conquistato non all'improvviso, ma con una costruzione mirata e tantissimi ascolti nei mesi scorsi con singoli come "La provincia", "Saignosse" e "Cancelo".

Il significato di Shakerando

"Io e cinque garçons, un Casio, tre moto e un casco integrale oh, maman, maman, ho sentito che ti stavi preoccupando. Tranquilla, maman, son con lei che sta shakerando" è l'attacco di un pezzo che ormai canta chiunque anche senza fare molta attenzione al significato. Nella canzone Rhove parla della sua vita passata, degli amici persi ("Fuori ho tre amici in meno e non ci sto pensando Tanto li avrei persi tutti nel giro di un anno"), ma anche di una donna che oggi gli è accanto e di cui parla con un senso di protezione ("Bébé, so che sai com'è la vie non spaventarti al buio quando sei con me, ah, la notte è lunga se non ci abbracciamo anche solo per un po' non finirà più, eh" rivolgendosi alla madre, rassicurandola. Un pezzo che segue quella che è l'idea del rapper: "Stiamo portando una nuova wave, no armi, no droga, solo sport, adrenalina e flessioni"

Il testo di Shakerando

Voluptyk, Voluptyk

Io e cinque garçons

Un Casio, tre moto e un casco integrale

Oh, maman, maman, ho sentito che ti stavi preoccupando

Tranquilla, maman, son con lei che sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando

Poto stase non c'è sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando (shakerando)

Shakerando (shakerando)

Non parlo, lei mi ha tolto les paroles (Shh)

Fuori ho tre amici in meno e non ci sto pensando

Tanto li avrei persi tutti nel giro di un anno

(Tanto li avrei persi tutti nel giro di un anno, maman, oh, maman)

Non parlo più con maman

Dovrei dirle tante di quelle cose che ho fatto

Quelle notti lunghe le passavo sotto là, bro

Nel frattempo non aspettavo nessuno a vuoto

Ora se mi muovo ce ne sono sotto quattro

E una mi, mi parla come se fosse di un altro

Io mi sveglio un giorno bene, uno incazzato

Dormo assieme agli angeli e mi sveglio con un altro

Un Casio, tre moto e un casco integrale

Oh, maman, maman, ho sentito che ti stavi preoccupando

Tranquilla, maman, son con lei che sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando

Poto stase non c'è sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando (shakerando)

Bébé è su di me e sta shakerando

I problem pian piano stanno passando, eh

Bébé, scotta come il fumo caldo

Qua è silenzio, fuori un assalto

Lei è calda solo a letto, fuori una plage vuota d'inverno

Non riempie la Louis Vuitton come niente

Con due cazzate prese in centro

Bébé, so che sai tutto di me

Tieni il giubbotto che con la tuta hai freddo

Bébé, so che sai com'è la vie

Non spaventarti al buio quando sei con me, ah

La notte è lunga

Se non ci abbracciamo anche solo per un po' non finirà più, eh

Però tu non devi farlo per finta con me

Come se fosse solo una scusa

Se fossi uno shooter e io un bersaglio

In quel caso diventeresti il mio bersaglio

Saresti come tutti gli altri

Bébé, tu non sai che cosa m'hanno fatto, eh

Che cosa m'hanno fatto

Da bébé piangevo, era tutto un disastro

Non tornavo a casa un giorno e poi un altro

Ho perso un ami' e poi un altro

Un Casio, tre moto e un casco integrale

Oh, maman, maman, ho sentito che ti stavi preoccupando

Tranquilla, maman, son con lei che sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando

Poto stase non c'è sta shakerando

Shakerando, ah, shakerando (shakerando)