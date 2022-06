Testo e significato di Compliqué, la ghost track di Rhove con Shiva e Ghali presentata al LoveMi “Compliqué” è la ghost track del nuovo Ep di Rhove “Provinciale”, presentata in esclusiva ieri sul palco del LoveMi, il concerto benefico organizzato da Fedez.

Lo spettacolo del LoveMi, il concerto di beneficenza organizzato in Piazza Duomo da Fedez, è stata l'occasione per raccontare anche sul piccolo schermo televisivo i nuovi protagonisti della scena musicale, come Rhove. Il cantante, in testa alle classifiche con "Shakerando", si è esibito davanti al pubblico milanese, con una piccola sorpresa anche per i fan più appassionati. Dopo messaggi social contrastanti sull'uscita del suo primo Ep "Provinciale", dalla tracklist del progetto era scomparsa "Compliqué", il brano in collaborazione con Ghali e Shiva. Il palco di Milano è stata l'occasione per presentare il singolo, una delle possibili hit dell'album, prodotta da Junior K, Pietro Miano, Federico Vaccari, Emilio Barberini, Adam11 e ​Madfingerz. In attesa della risposta del pubblico sulle piattaforme di streaming, quello accorso in Piazza Duomo ieri sera sembra aver apprezzato l'esibizione dei tre cantanti.

Il significato di Compliqué

Da ghost track del primo atteso progetto di Rhove "Provinciale", a singolo a sorpresa del LoveMi, il concerto di beneficenza organizzato da Fedez in Piazza Duomo: "Compliqué" ha finalmente trovato la sua strada. Il brano, prodotto da Junior K, Pietro Miano, Federico Vaccari, Emilio Barberini, Adam11 e ​Madfingerz, calca le orme dell'afro-trap tracciate da Rhove nei singoli precedenti: il testo invece sembra calarsi in una nuova sfumatura love per la strada, mettendo in evidenza anche nuovi percorsi percorribili dal giovane cantante. L'occhio alla Francia, alla "zone", al quartiere sfondo di questi racconti, è sempre vigile, come quando canta: "Non guarda noi quando chiude gli occhi, perché lei non ne ha bisogno. Je suis, je t’aime nella discoteque". La direzione love del brano sembra coinvolgere maggiormente Shiva, in uscita nelle scorse settimane con "Dark Love Ep", che canta: "Ora dammi un motivo se non è mai tardi, per dirsi un un ti amo, i contanti mi hanno reso cattivo tra i drammi". A chiudere la collaborazione c'è Ghali nella terza strofa, che fa un salto nel passato e al suo rapporto con la madre: "Ora figli di papà senza un’eredità, mai rubato un euro dal borsello di ma’".

Perché non era stata pubblicata Compliqué

Rhove nella sua storia Instagram

"Compliquè" è stata per alcune settimane una delle ghost track più attese della nuova scena rap italiana, sicuramente uno dei brani che il pubblico aspettava con maggior fermento da "Provinciale", l'Ep pubblicato da Rhove dopo l'effetto "Shakerando". Il progetto, per cui l'uscita era stata prevista l'8 giugno, era stata posticipata al 10, con una comunicazione contrastante sui profili social di Rhove: "Sto lavorando a questo progetto da solo senza nessun tipo di aiuto. Sono contentissimo da una parte perché non mi aspettavo questo riscontro da voi. Dall’altra c’è un problema, PROVINCIALE deve uscire il 10 per dei problemi che non riguardano me. Scusate raga ma è davvero tosta lavorare da solo in un ambiente così marcio. Spero che il bene e le good vibe restino ho lavorato davvero un botto. Detto questo fanculo le prese male, ci saranno dei problemi sulla pubblicazione ma i pezzi ci sono, spaccano e li ascolterete. Ve lo giuro pur di farvi sentire la musica avrei caricato tutto free su YouTube però sono stato fermato ah ah ah. Il 10 a mezzanotte fuori PROVINCIALE".

Il testo di Compliquè

Uh

Eh

Je t’aime, je t’aime, je t’aime, mama

So che lei è mama de la zone

Non guarda noi quando chiude gli occhi

Perché lei non ne ha bisogno

Je suis, je t’aime nella discoteque

Mama lo so chi mi da forza

Nei quartier spengono le [?]

Tu non ti controlli

Je t’aime, queste strade sono compliqué

Je t’aime, queste strade sono compliqué

Je t’aime, queste strade sono compliqué

Je t’aime, questе strade sono compliqué

Je t’aime, quеste strade sono compliqué

Strada dolce casa, compliqué

È complicata, tra me e te

E ovunque vada, compliqué

Queste strade sono compliqué

Strada dolce casa, compliqué

È complicata, tra me e te

E ovunque vada, compliqué

Non ti abituare mai a me

Je t’aime, sto bevendo per dimenticarmi di te

All’inferno l’amore è per i diavoli, eh

Ho un mal di denti a sedici carati, vabbè

Io sorrido, mon frè

Ora dammi un motivo se non è mai tardi

Per dirsi un un ti amo, i contanti

Mi hanno reso cattivo tra i drammi

Fuori da un finestrino, uoh-uoh

Nato per i sogni, non dirmi

Che morirò per inseguirli

Sei il mio porta fortuna

Darò la mia vita e salverò la tua

Perché

Je t’aime, queste strade sono compliqué

Je t’aime, queste strade sono compliqué

Je t’aime, queste strade sono compliqué

Je t’aime, queste strade sono compliqué

Je t’aime, queste strade sono compliqué

Strada dolce casa, compliqué

È complicata, tra me e te

E ovunque vada, compliqué

Queste strade sono compliqué

Strada dolce casa, compliqué

È complicata, tra me e te

E ovunque vada, compliqué

Non ti abituare mai a me

La fami, i bébé son grandi, non ora

La mami, sto bene, suo figlio, un’icona

Da bambini come bimbi, bébé

Quelle strade come [?]

Ora figli di papà senza un’eredità

Mai rubato un euro dal borsello di ma’

Io non son cambiato mai, cambia [?] a me

Fumo ancora un po’, perché ho ancora problemes

[?] tutta la verità

[?] finché diventa [?]

Non c’è cosa che mi nuoce

Che mi fa soffrire e divertire più di te

L’ho chiesto a Dio più volte, ora non ho più voce

Faccio testa o croce, baby, tra te e la citè

Queste strade sono compliqué

Strada dolce casa, compliqué

È complicata, tra me e te

E ovunque vada, compliqué

Queste strade sono compliqué

Strada dolce casa, compliqué

È complicata, tra me e te

E ovunque vada, compliqué

Non ti abituare mai a me