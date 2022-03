Chi è Rhove, l’esempio positivo del rap che sta conquistando la scena italiana con Shakerando Chi è Rhove, il giovane rapper di Rho che negli ultimi due anni ha conquistato un ruolo importante nella scena hip hop italiana con “Jungle” e “Shakerando”.

A cura di Vincenzo Nasto

Rhove 2022, foto di comunicato stampa

La provincia, più che la periferia delle città, sta diventando il punto nevralgico nell'evoluzione del rap italiano. Non che in passato non ci siano stati nomi illustri, come Fabri Fibra da Senigallia e Massimo Pericolo da Varese, ma il rilancio del quartiere come simbolo di appartenenza è diventato un tratto semantico sempre più importante nella nuova narrazione. Come per Rhove, nome d'arte di Samuel Roveda: il rapper classe 2001 ha integrato nel suo aka addirittura la città da cui proviene, Rho, nella città metropolitana di Milano. Il giovane artista ha vissuto un'evoluzione importante negli ultimi due anni, che l'ha portato dal primo singolo "Blanc Orange (Nanana)" nel 2020 alla hit "Shakerando" negli scorsi mesi. Rhove raccoglie anche tutti i tratti della nuova generazione hip hop, che interiorizza molto più dall'Europa che dagli Stati Uniti. Tra gli artisti a cui si ispira maggiormente ci sono i rapper francesi JUL, SCH e Dorian, ma anche il cantante belga Stromae.

La Francia non è solo un luogo d'ispirazione, ma anche il posto in cui è stato girato uno dei video più importanti nella sua crescita musicale: nel brano "Seignosse", viene mostrato Rhove da bambino in tavola da surf, nella cittadina francese nella regione della Nuova Aquitania. Prima però di arrivare a "Seignosse", brano uscito nel 2022, Rhove è stato uno degli artisti ad aver pubblicato più singoli di successo nel 2021, con un importante featuring con Shiva in "Le Zone". Partendo da "Provincia", in cui il rapper sottolinea l'importanza di Rho nella sua crescita, Rhove ha sicuramente raggiunto il primo spotlight mainstream con il singolo "Jungle", accompagnato dal video ufficiale. Uno dei temi più interessanti del racconto del cantante è la sua voglia di condivisione di un messaggio positivo, una comunicazione che viene riportata in "Jungle": "Yo, ho capito molte cose da quando sono dentro al giro, che io voglio portare del bene e loro farmi diventare solo cattivo".

A impressionare non sono solo i numeri che ha raccolto in meno di due anni: oltre 75 milioni di stream. L'energia, la grinta sul palco dimostrata anche nei primi live da protagonista, descrivono Rhove come uno degli artisti più eclettici della nuova scena. A sorprendere il pubblico, sicuramente anche quello più giovane, è anche il tipo di messaggio che il rapper sta cercando di far passare: un esempio positivo in cui immedesimarsi. Difficile vedere qualcosa di così originale nel panorama e che riesca a cogliere così tante sfumature musicali, in grado di declinarsi anche su più piattaforme. Basti vedere come nel 2022, anche grazie al lavoro dei produttori Madfingerz e Usa Beats, tutti i suoi singoli sono diventati virali su TikTok: tra "Seignosse", "Laprovince#1" e "Cancelo", i video con l'hashtag #Rhove hanno raggiunto oltre 170 milioni di visualizzazioni.

Adesso, dopo aver pubblicato in successione "Seignosse", "Laprovince#1" e "Cancelo", commentato anche dall'ex calciatore della Juventus, si rincorrono le voci per un suo esordio discografico ufficiale. Un album che potrebbe essere ricco di episodi dance, così da svilupparsi nei mesi estivi con grande successo. Per adesso il rapper non ha lasciato intravedere qualcosa sui profili social, neanche quando e se arriverà a breve il momento della pubblicazione. Il percorso sembra ripassare le orme di un altro giovane rapper, che poche settimane fa ha esordito brillantemente: Paky. I due potrebbero esser volti della stessa medaglia, placcata in oro e platino, in grado di raccogliere un nuovo filone del rap italiano: il rapper di Rozzi legato al mondo gangsta del quartiere, dall'altro lato, invece, la scelta evasiva di essere un esempio positivo.