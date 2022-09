Mi fai impazzire di Sfera Ebbasta e Blanco è il singolo più streammato in Italia: la top 10 A un anno dalla sua pubblicazione, “Mi fai impazzire” di Blanco e Sfera Ebbasta è diventato il singolo più streammato sul territorio italiano. Qui la top 10.

A cura di Vincenzo Nasto

Sfera Ebbasta e Blanco (ph Bogdan Chilldays Plakov)

Negli scorsi giorni, la hit di Sfera Ebbasta e Blanco, "Mi fai impazzire", ha raggiunto un record importante: il brano dell'estate 2021 è diventato il singolo con più streaming di sempre su Spotify in territorio italiano. Un incredibile riconoscimento, che arriva dopo le sette certificazioni di platino del brano, diventato l'escalation perfetta per entrambi: Sfera Ebbasta aveva aggiunto il tono estivo a un progetto come "Famoso", uscito nel novembre 2020, con l'artista più acclamato del panorama italiano, dopo la vittoria del Festival di Sanremo. Dall'altro lato Blanco, dopo la grande vittoria con "Brividi" in collaborazione con Mahmood, sposava quell'identità pop punk a una hit che rifletteva il successo, avuto solo un anno prima, con Salmo e Mace in "La canzone nostra".

Blanco è il più presente nella classifica dei singoli più ascoltati

Ed è proprio Salmo e la sua "Il cielo nella stanza" l'ultimo ostacolo che avrebbero dovuto superare Blanco e Sfera Ebbasta per far diventare "Mi fai impazzire" il singolo con più streaming di sempre su Spotify in territorio italiano. C'è voluto un anno, ma adesso il contatore streaming del brano in collaborazione conta 127,7 milioni di streaming, mentre "Il cielo nella stanza" si ferma a soli 127,5 milioni. A chiudere il terzetto sul podio, incredibilmente ritorna proprio Blanco, con "Notti in bianco". Uno dei singoli più fortunati di "Blu Celeste", si prende il terzo posto in classifica con 120,5 milioni di stream sul territorio italiano.

L'estate 2021 subito fuori dalla top tre

A seguire una delle hit estive più importanti degli ultimi anni: il protagonista è Fred De Palma, in collaborazione con la cantante spagnola Ana Mena. Stiamo parlando di "Una volta ancora" che si prende il quarto posto con 111,8 milioni di stream, superando per poche centinaia di migliaia di ascolti la rivelazione di Amici 20: stiamo parlando di Sangiovanni. Il cantante veneto chiude la top five con la sua "Malibù", un progetto in grado di raccogliere sei certificazioni di platino in Italia, ma anche una in Svizzera, un record per la trasmissione di Canale 5.

Leggi anche Il significato e la traduzione di Telephone, Sfera Ebbasta incontra la leggenda francese Booba

Ernia e tha Sup fuori dalla top five

Subito fuori dalla top 5 incontriamo un sacco di urban italiano, che praticamente monopolizza gli ascolti in Italia negli ultimi sei anni: al sesto posto, di poco sopra i 100 milioni di stream, troviamo Ernia e il singolo più riconosciuto dell'album "Gemelli". "Superclassico" è stata una delle hit della scorsa estate, e si piazza davanti al fenomeno del 2019, tha Sup, che a pochi giorni dal ritorno con il suo nuovo disco "c@ra++ere s?ec!@le", è ancora lì con il brano "blun7 a swishland" con 92 milioni di ascolti.

Il terzetto finale con Rocco Hunt e Boro Boro

Il terzetto che chiude la Top 10 potrebbe impressionare per la sua varietà stilistica: all'ottavo posto si prende la posizione Rocco Hunt con la sua "Ti volevo dedicare" che registra quasi 90 milioni di ascolti, mentre dobbiamo ritornare al 2020 per la nona posizione. "La canzone nostra", incipit del grandioso lavoro con "Obe" di Mace, si piazza al nono posto con 87,4 milioni di ascolti, anticipando per soli due milioni la hit estiva di Boro Boro "Lento".

La Top 10 dei singoli più ascoltati in Italia