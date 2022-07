Blanco chiama il padre sul palco e canta Notti in bianco abbracciato a lui: “Dovevo farmi perdonare” Blanco conquista ancora Roma con migliaia di persone a Capannelle: l’artista ha chiamato il padre sul palco per cantare abbracciato a lui Notti in bianco. Su Instagram: “Mi dovevo far perdonare tante cose”.

A cura di Gaia Martino

Due sere fa Blanco ha regalato un altro concerto indimenticabile ai suoi fan, all'Ippodromo delle Capannelle a Roma: in 30 mila hanno cantato a squarciagola le sue hit, acceso le torce dei telefoni per creare l'atmosfera preferita per ogni cantante. Prima di intonare Notti in bianco, Riccardo Fabbriconi ha deciso di chiamare sul palco suo padre: "Voglio far salire una persona importante che c'è stata sin dall'inizio, mio padre". Abbracciato a lui, ha iniziato a cantare.

Blanco sul palco con il padre

Blanco a Roma, durante il suo concerto, ha deciso di omaggiare il padre chiamandolo sul palco, facendogli godere la vista di un mare di folla urlante per il figlio. Ha cantato Notti in bianco abbracciato a lui, prima di continuare da solo, avanti le luci di migliaia di telefoni. Su Instagram l'artista 19enne ha condiviso il momento, scrivendo:

Mi dovevo far perdonare tante cose da mio padre e oggi vederlo orgoglioso di me è la cosa più bella che ci sia. 64 mila persone in due giorni incredibile, magico, assurdo fino a 2 anni fa lavoravo in pizzeria e non mi sarei mai immaginato tutto questo. È proprio vero a volte bisogna lasciare tutto e seguire il proprio sogno.

Non è la prima volta che Blanco condivide con i genitori la sua felicità per il successo raggiunto: dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Brividi corse da loro per abbracciarli.

Al concerto anche i giocatori della Roma

A Capannelle, dove si è esibito mercoledì e giovedì 27 e 28 luglio, sono stati presenti anche alcuni calciatori della Roma, idoli per l'artista da sempre tifoso dei giallorossi. Ai piedi del palco c'erano Zaniolo, Mancini, Spinazzola, Kumbulla, Ibanez e Tripi che hanno cantato e ballato sulle note delle hit dell'artista: è stata una sorpresa per Blanco che anche lui ha un passato da calciatore. Tra le stories ha condiviso il regalo ricevuto dai suoi ospiti: le maglie autografate di Mancini e Pellegrini. "Un sogno che si avvera" ha scritto.