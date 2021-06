in foto: Sfera Ebbasta e Blanco (ph Bogdan Chilldays Plakov)

I primi segnali, una storia su Instagram, in cui Sfera Ebbasta, incalzato da una domanda dei fan, affermava di star pensando a un nuovo singolo, ma soprattutto a un featuring particolare, che evadesse dal suo immaginario. In quella storia il rapper di Cinisello aveva taggato proprio Blanco, l'autore di "Notti in bianco" e "Ladro di Fiori", un giovanissimo cantante della provincia lombarda in grado di restituire tutta l'essenza, l'immagine cruda della ribellione, con una voce melodiosa in grado di accarezzare e restituire energia allo stesso tempo. Poi il post sul profilo di entrambi, con la stessa descrizione, che aveva ormai spalancato gli occhi ai fan sulla collaborazione avvenuta: "La prossima è tosta". Arriviamo a qualche giorno fa, in cui viene annunciata "Mi fai impazzire", un singolo in collaborazione tra i due cantanti, prodotto da Greg Willen e Michelangelo, fidato compositore di tutti i successi di Blanco.

La formula pop-punk di Sfera Ebbasta e Blanco

Ai primi dieci secondi di ascolto, il ritorno del suono sembra non lasciare dubbi: Sfera Ebbasta e Blanco hanno attraversato il confine della propria comfort zone, atterrando in un universo pop-soul che ha le treccine di The Weeknd e il sound di "Blinding Lights". L'anima punk del brano non può che arrivare dalla coppia di produttori Greg Willen e Michelangelo, in grado di tappezzare la traccia con distorsioni e riverberi, con il ritornello che non sorprende per originalità, ma che scommette sull'incredibilità capacità energica di Blanco. Non è così strano che, come avviene in "Notti in bianco", "Ladro di Fiori" e "La canzone nostra", il cantante cerchi di ripetere la stessa formula: anche perché squadra che vince, non si cambia, e "Mi fai impazzire" non smentisce la regola. La capacità di Sfera Ebbasta nel proiettarsi in qualsiasi genere musicale, mantenendo comunque la sua identità, è un punto di forza per il rapper di Cinisello, che ha mostrato negli ultimi mesi "post Famoso" quanto abbia scommesso sulla crescita negli ascolti delle sonorità pop-punk: vedasi "Nuovo Range" nel disco "Taxi Driver" di Rkomi.

Il significato di Mi fai impazzire

Differenziarsi, differenziarsi, differenziarsi. È innegabile come questo concetto sia una priorità assoluta, prima per Sfera Ebbasta che sulla costruzione di una propria identità, ci ha stabilità una carriera musicale (e pubblicitaria), ma anche per Blanco, inatteso rappresentante italiano nelle classifiche di ascolti con un new punk-pop che da "Notti in bianco", sembra essersi sempre più evoluto su se stesso, lasciando all'immagine di Riccardo Fabbriconi, il compito di completare il puzzle narrativo. Il risultato di tutto questo è "Mi fai impazzire", un brano che gioca "pesantemente" sulle sonorità di The Weekend, che nel 2020 ha invaso lo streaming digitale con il clamoroso successo di "After hours": un tributo che sembra poi rivedersi anche nella scrittura del brano, una corsa a perdifiato, uno stato passionale che si riempie di immagini e sensazioni.

Il testo di Mi fai impazzire

Come si fa? Come si fa?

Senza un rumore, eh, giri la stanza, ah

Come si fa? Come si fa?

Sola col tanga, te lo strapperei via

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Ho i tuoi baci sul collo, sono come ferite

Tu mi sai fare male, sì, tu mi fai impazzire

Ma se non ci sei attorno, qua mi va tutto storto

E a lui lo vorrei morto e invece ancora ti scrive

Queste strade si son prese la mia parte migliore

È colpa loro se non mi fido più delle persone

E non esistе un dottore per i tagli sul cuore

Colmo il vuoto con dеi tagli di diverso colore

Non so come si fa, come si fa

Senza un rumore, giri la stanza

Come si fa? Come si fa?

Sola col tanga, te lo strapperei via

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Anche se mi fai male, senza non ci so stare

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Se ti incazzi di nuovo dopo una ramanzina

Noi che abbiamo litigato tutta la mattina

Solo perché nel pomeriggio esco co’ un’amica

E mi spari mille colpi come una raffica

Ancora, basta, è una tortura

Ti appoggi sulla porta zitta e seminuda

Giochi a un gioco sporco

Come si fa? Come si fa?

Senza un rumore, eh, giri la stanza, ah

Come si fa? Come si fa?

Sola col tanga, te lo strapperei via

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Anche se mi fai male, senza non ci so stare

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Quante volte ho detto è l’ultima, ma poi invece no

Quante volte ci siamo scambiati il peggio di noi

Tu mi fai impazzire

Tu mi fai impazzire

Quante volte hai detto sai sì è meglio se te ne vai

Perché sapevi che non me ne sarei andato mai

Tu mi fai impazzire

Sì, tu mi fai impazzire

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Anche se mi fai male, senza non ci so stare

E mi fai impazzire, mi fai impazzire