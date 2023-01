L’album più venduto del 2022 è Sirio di Lazza, Brividi è la canzone più ascoltata Sono state rese note le classifiche degli album e dei singoli più venduti del 2022: in cima, rispettivamente, Lazza e Mahmood e Blanco.

A cura di Francesco Raiola

L'album più ascoltato del 2022 in Italia è "Sirio" di Lazza, stando alla classifica Top Of The Music by FIMI/GfK (che include i canali: fisico, digitale e streaming premium) che dà i risultati di quello che è l'anno musicale appena trascorso. Non c'erano dubbi che l'album del rapper milanese, tra i prossimi protagonisti del festival di Sanremo, risultasse il più consumato (venduto/streammato) anche grazie alle 18 settimane, non consecutive, passate in testa alle classifiche settimanali. Sono quattro i dischi di platino che Lazza si è portato a casa nel 2022, in attesa di vedere come cresceranno dopo l'esibizione sul palco dell'Ariston. È "Brividi", la canzone di Mahmood e Blanco vincitrice dell'ultima edizione di Sanremo, invece, la canzone più consumata.

La top 10 degli album più ascoltati del 2022

La top 10 degli album vede alle spalle di Sirio "Taxi Driver" di Rkomi, album del 2021 che è stato ripubblicato in versione deluxe con la partecipazione dell'artista a Sanremo, mentre chiude il podio Blanco con "Blu celeste", altro album publicato nel 2021. Al quarto posto un altro album uscito nel 2021, ovvero "Noi, loro, gli altri" di Marracash, seguito da "Il giorno in cui ho smesso di pensare" di Irama, "C@ra++ere s?ec!@le" di thasup, mentre chiudono la classifica "Salvatore", album d'esordio di Paky, il ritorno di marco Mengoni con "Materia (Pelle)", "Caos" di Fabri Fibra e "X2" di Sick Luke.

La top 10 delle canzoni più ascoltate del 2022

Tra i singoli, a seguire la canzone vincitrice di Sanremo ci sono "Shakerando" di Rhove e "Dove si balla" di Dargen D'Amico. In top ten ci sono anche "Farfalle" di Sangiovanni, "La coda del diavolo" di Rkomi & Elodie, la hit estiva di Fedez, Tananai & Mara Sattei, "La dolce vita" , "Giovani wannabe" dei Pinguini Tattici Nucleari che si confermano come una delle band più ascoltate, "5 gocce" di Irama feat. Rkomi, mentre agli ultimi due posti della top 10 c'è una delle sorprese di questo 2022, ovvero Tananai che bissa con "Baby Goddamn" e un'altra delle canzoni più amate di Sanremo, ovvero "Ciao ciao" de La Rappresentante di lista.

Leggi anche Brividi di Mahmood e Blanco è il video più visto su Youtube nel 2022: bene anche Fedez e Rocco Hunt

Nessuna donna tra i primi 30 album

Si conferma anche l'andamento di alcuni dati visti negli anni scorsi: la Top Ten degli album, infatti, è dominata totalmente dai lavori di artisti italiani, così come la Top Ten dei singoli vede svettare solo artisti locali. Il maschile non è casuale, dal momento che non ci sono donne tra i primi 30 posti della classifica degli album. La prima artista, infatti, è Elisa che si piazza al 38° posto degli album più venduti con il suo ultimo "Ritorno al futuro/Back to the future" che diventano 3 contando la top 50, con Madame e il suo album omonimo in 39sima posizione e "Specchio di Ariete" alla posizione 45. Nei singoli ci sono due donne, ma non in pezzi in cui sono sole: Elodie è quinta in un pezzo con Rkomi, "La coda del diavolo" mentre Mara Sattei è settima con Fedez e Tananai per "La dolce vita".

Dove sono i Maneskin?

Leggendo le classifiche è interessante anche vedere qual è il peso del Festival di Sanremo, soprattutto tra i singoli, ma anche nella presenza di alcuni dei suoi protagonisti nella classifica. Sono quattro le canzoni in top 10, ma a Sanremo (e TikTok) si deve anche il ritorno in classifica di Baby Goddamn di Tananai, così come una platea allargata per Rkomi. Si conferma anche la tendenza a vedere in testa alle classifiche degli album gli artisti rap, con sette artisti che navigano in quelle acque, senza contare Irama che ha chiaramente intrapreso una strada che va in quella direzione, tra produzioni e collaborazioni. Gli unici che si tengono ancora in parte fuori da quel mondo sono Blanco e Marco Mengoni che resistono. I Maneskin con "Teatro d'Ira vol.1" sono in quattordicesima posizione, mentre non hanno singoli in top 50, con "Supermodel" in 57esima e "The Loneliest" alla 76.

Impennata degli ascolti tra i giovani

A commentare i dati ci pensa il CEO di FIMI, Enzo Mazza che sottolinea come "il successo della musica italiana, la forte affermazione di una nuova generazione di artisti che rappresenta il grande cambiamento avvenuto nel settore, è anche il risultato dei forti investimenti dell’industria discografica effettuati negli anni, anche durante la difficile fase della pandemia". Mazza spiega anche come "Negli ultimi dieci anni l’età media degli artisti in top ten è scesa del 35% evidenziando un ricambio generazionale che nessun altro settore culturale ha potuto garantire nel nostro Paese". Per la prima volta la FIMI assegna un premio in formato NFT all’artista best-seller dell’anno.

Le certificazioni Platino dell'anno

In termini di certificazioni, il 2022 chiude con un totale di 267 Album, 2 Compilation e 325 Singoli certificati tra oro, platino e multiplatino, per un numero complessivo di 594 titoli. Fimi comunica anche che "in merito, invece, ai volumi streaming (free + premium) nel 2022 ben 558 album (+79 rispetto all’anno precedente) hanno superato la fatidica soglia di 10 milioni di streaming: appartengono a 336 artisti in totale (+34 rispetto al 2021). Si tratta di uno scarto sorprendente rispetto ai risultati del decennio precedente: nel 2012 solo 137 album (corrispondenti a 92 artisti) avevano infatti superato l’equivalente soglia delle 10.000 copie vendute (fisico + download). Nel corso del 2022 lo streaming premium, d’altronde, ha visto crescere i suoi volumi del 23%"

Classifica Top Album

Sirio – Lazza Taxi driver – Rkomi Blu celeste – Blanco Noi, loro, gli altri – Marracash Il giorno in cui ho smesso di pensare – Irama C@ra++ere s?ec!@le – thasup Salvatore – Paky Materia (Pelle) – Marco Mengoni Caos – Fabri Fibra X2 – Sick Luke

Classifica Top Singoli