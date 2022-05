Il testo e la traduzione di Supermodel, i Maneskin vogliono restare sul tetto del mondo I Maneskin sono tornati con Supermodel, il nuovo singolo che anticipa il nuovo album e che la band presenterà sul palco dell’Eurovision.

A cura di Francesco Raiola

Damiano dei Maneskin (Rich Fury:Getty Images for Coachella)

Il riff del nuovo singolo "Supermodel" è un chiaro omaggio ai Nirvana di "Smells like teen spirits", giusto per confermare da quale lato della musica stanno i Maneskin che comunque flirtano, e non poco, con il loro lato più glam. Ma è impossibile non pensare che dietro alla nuova canzone della band di Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan ci sia il produttore pop più influente di questi ultimi anni, quel Max Martin che cominciò proprio come cantante in una band rock, ma che col tempo ha scritto per Britney Spears, Dua Lipa, Taylor Swift, The Weeknd.

Il significato di Supermodel

La canzone, che vede la firma di tutti, ovvero Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio, Justin Tranter, Max Martin, SLY & Rami (di questi ultimi tre è, invece, la produzione) abbozza una storia decadente, di una modella anni 90 che si perde tra feste, cocaina e rock ‘n roll: "If you wanna love her, just deal with that She'll never love you, more than money and cigarettes" canta Damiano.

Il testo di Supermodel

Alone at parties in a deadly silhouette

She loves the cocaine, but cocaine don't love her back

When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths

She's a 90's supermodel, uh-uh-uh

Way back in high school, when she was a good Christian

I used to know her, but she's got a new best friend

A drag queen named The Virgin Mary takes confessions

She's a 90's supermodel

Yeah, she's a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She'll never love you, more than money and cigarettes

Every night's a heartbreak

Hey, don't think about it, hey, just let it go

‘Cause her boyfriend is the rock'n'roll (Hey)

Savor every moment till she has to go

‘Cause her boyfriend is the rock'n'roll

Alone at parties, she's working around the clock

When you're not looking, she's stealing your Basquiat

Low waisted pants on OnlyFans, I'll pay for that

She's a 90's supermodel

Yeah, she's a monster, my compliments

If you wanna love her, just deal with that

She'll never love you, you just look a bit like her dad

Every night's a heartbreak

Hey, don't think about it, hey, just let it go

‘Cause her boyfriend is the rock'n'roll (Hey)

Savor every moment till she has to go

‘Cause her boyfriend is the rock'n'roll

Eh, huh-uh

She's a 90's supermodel, uh-uh-uh

She's a 90's supermodel, uh-uh-uh

Okay

La traduzione di Supermodel

Da sola alle feste in una silhouette mortale

Adora la cocaina, ma la cocaina non la ricambia

Quando è arrabbiata parla con Maury e fa respiri profondi

È una top model degli anni '90, uh-uh-uh

Ai tempi del liceo, quando era una brava cristiana

La conoscevo, ma ha una nuova migliore amica

Una drag queen di nome The Virgin Mary si confessa

È una top model degli anni '90

Sì, è un mostro, i miei complimenti

Se vuoi amarla, accettalo,

Non ti amerà mai più dei soldi e delle sigarette

Ogni notte è un crepacuore

Ehi, non pensarci, ehi, lascia perdere

Perché il suo ragazzo è il rock'n'roll (Ehi)

Assapora ogni momento finché non deve andare

Perché il suo ragazzo è il rock'n'roll

Da sola alle feste, lavora 24 ore su 24

Quando non stai guardando, ti sta rubando il Basquiat

Pantaloni a vita bassa su OnlyFans, lo pagherò io

È una top model degli anni '90

Sì, è un mostro, i miei complimenti

Se vuoi amarla, accettalo

Non ti amerà mai, assomigli un po' a suo padre

Ogni notte è un crepacuore

Ehi, non pensarci, ehi, lascia perdere

Perché il suo ragazzo è il rock'n'roll (Ehi)

Assapora ogni momento finché non deve andare

Perché il suo ragazzo è il rock'n'roll

Eh, eh-uh

È una top model degli anni '90, uh-uh-uh

È una top model degli anni '90, uh-uh-uh

Va bene

Una produzione da star della musica

I Maneskin si affidano alle mani di Martin e di un gruppo autorale di tutto rispetto perché stanno studiando per restare nel mondo della musica che conta e lo fanno bene. Chi si aspetta il rock sporco non ha capito bene chi siano i Maneskin che anche con Supermodel si tengono patinati quanto basta con gli strumenti suonati – e i riferimenti di cui sopra – a fare il resto. È musica da grandi arene, da singalong, da festival, insomma. Supermodel fa parte del prossimo album della band, rimandato per forza di cause superiori (tipo essere diventata una delle band più ascoltate al mondo) a cui ha collaborato in una decina di canzoni proprio Martin, come spiega la band in un'intervista esclusiva a Vulture.

Il nuovo album dei Maneskin

In un'intervista a Variety la band racconta del proprio incontro con martin, ma anche di quello coi Rolling Stones e del prossimo album. "Abbiamo incontrato Max in uno dei nostri primi concerti a Los Angeles, aveva sentito parlare di noi per l'Eurovision e così abbiamo cominciato a parlare e poi abbiamo deciso di lavorare assieme" ha detto Victoria, mentre Damiano ha spiegato: "Abbiamo fatto più o meno metà album assieme, ma non tutto. Lavorare con lui, prima di tutto, era è stata un'opportunità enorme per imparare cose nuove – è una cosa che fa da 30 anni e ha fatto cose così importanti! -, è stato grandioso. Quando scrivi una canzone con lui diventerà al 100% una grande canzone". Del nuovo album dicono che hanno sperimentato tanto ma che restano sempre loro: "Ai nostri fan piacerà, abbiamo anche alcune canzoni che abbiamo scritto un paio di anni fa, canzoni che abbiamo scritto da soli. Parlando dell'incontro coi Rolling Stones la band era divertita perché se Mick Jagger li aveva sentiti grazie a Eurovision, Keith Richard gli ha detto: "Non ho idea di chi caz*o siate. Ma so che state facendo grandi cose, congratulazioni".