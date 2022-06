La dolce vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei: testo e significato della nuova canzone sugli anni ’60 A un anno dal successo di “Mille”, Fedez ritorna con Tananai e Mara Sattei in “La dolce vita”, la nuova canzone registrata tre giorni prima dell’operazione.

A cura di Vincenzo Nasto

Dopo "Mille" con Orietta Berti e Achille Lauro, Fedez ritorna nel mood "tormentone estivo". Nelle scorse ore è stata pubblicata "La dolce vita", il nuovo brano anticipato negli scorsi giorni, e che vedrà protagonista, oltre al rapper milanese, due giovani artisti che hanno già collaborato con lui: da una parte il suo assistito Tananai, dall'altra una delle giovani voci più interessanti del panorama italiano, Mara Sattei. "La dolce vita", come raccontato nell'ultimo post su Instagram da Fedez, ha un sapore particolare, anche solo raccontando il contesto in cui è stata registrata la prima volta: "Tre giorni prima dell’operazione per la rimozione del pancreas ho deciso di andare in studio a registrare le voci di questa canzone a cui stavo lavorando prima che la mia vita cambiasse così repentinamente, credo di averlo fatto un po’ per distrarmi da tutto quello che mi stava accadendo ma anche perché non avrei saputo le condizioni successive all’intervento e se mai sarei stato in grado di cantare nel breve periodo". Nel frattempo, negli scorsi giorni sui social, non sono passate inosservate le foto di una trasferta riminese dei tre, pronti a girare il videoclip del singolo, prima di partire il prossimo autunno con la sua "nuova" avventura: X Factor 2022.

Il significato de La Dolce Vita e la confessione di Fedez

In un omaggio musicale agli anni 60 prodotto da D.Whale, nome d'arte del producer Davide Simonetta, "La dolce vita" è un racconto estivo, in cui la narrazione del viaggio viene accompagnata dalla sensazione di mancanza dei tre protagonisti per il proprio partner. Proprio Fedez canta nella prima strofa: "Prenditi il mio letto lasciami un pezzetto, se non vuoi non me ne andrò. La vita senza amore non mi farà mai bene, non so dirti di no quando vivo solo per noi". Più spensierata la strofa di Tananai, che sembra ripercorrere le stesse strade di "Sesso Occasionale", quando canta: "So che canzoni vuole lei, faccio a parole con il dj, so che non hai visto le Hawaii, dirotteremo Ryanair e se ci beccano stica". Ma tra l'interpretazione di Mara Sattei del ritornello e la leggerezza della strofa di Tananai, c'è anche un altro racconto da parte di Fedez, che riporta alle origini del brano, come raccontato su Instagram: "Nel testo dico – La vita senza amore non mi farà mai bene – e mai come in quei giorni così come oggi questa frase potrebbe benissimo essere il mio piccolo mantra. Appena dimesso, lo stesso giorno sono tornato in studio con Leo. Ho condiviso con lui tutto il processo di arrangiamento e chiusura del brano proprio perché la vita senza amore dimmi tu che vita è. Avere lui al mio fianco riusciva a farmi dimenticare dei lancinanti dolori post operatori. La nascita di questa canzone mi ha fatto capire quanto sia importante la musica nella mia vita, di quanto sia quasi un bisogno vitale, la parte più profonda di me e voglio dedicarla a mia moglie, ai miei splendidi figli e a tutte le persone che ci hanno lavorato. Perché senza di loro non avrei mai trovato la forza di accendere quel microfono. Perché anche se sono solo canzoni, le storie che ci sono dentro sono profonde come le cicatrici della vita".

Il video della canzone di Fedez, Tananai e Mara Sattei

L'uscita del singolo nelle scorse ore ha reso ancora più dinamica la ricerca dei fan nelle stories su Instagram dei protagonisti del brano, desiderosi di altri piccoli spoiler di ciò che sarà il video ufficiale. Infatti, negli scorsi giorni, soprattutto dalle storie di Fedez, si è riuscito a intuire che c'è stata una trasferta a Rimini dei tre artisti, lo scorso 1° giugno. La prima tappa in autogrill con una foto con Tananai, prima di arrivare al Grand Hotel di Rimini, dove i tre sono stati accolti da moltissimi fan, che avevano intuito la prossima destinazione del trio. Non mancherà la spiaggia riminese, dove iconicamente sembrano posare Fedez, Tananai e Mara Sattei per la cover del singolo, e sicuramente il brano si candida alla competizione dei tormentoni estivi, una contesa che negli ultimi anni ha visto il rapper milanese tra i protagonisti, sempre in alta quota, come dimostra il successo di "Mille" con Orietta Berti e Achille Lauro.

Il testo di La dolce vita

E poi passa un anno e ci sembra meno

mi trovi diverso mi prendi la mano

da soli siam tutti nessuno

che vita è

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh dove sei andata?

Oh mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

bello stare a casa musica italiana

ci vuole ancora un po’

prenditi il mio letto lasciami un pezzetto

se non vuoi non me ne andrò

la vita senza amore non mi farà mai bene

Non so dirti di no quando vivo solo per noi

Buonasera e chiedo scusa

non ho capito cosa c’era nei suoi occhi, droga?

perché sennò era colpa mia

perché con me non studia mai

so che canzoni vuole lei

faccio a parole con il dj

so che non hai visto le Hawaii

dirotteremo Ryanair e se ci beccano stica

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh dove sei andata?

Oh mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

bello stare a casa musica italiana

ci vuole ancora un po’

prenditi il mio letto lasciami un pezzetto

se non vuoi non me ne andrò

la vita senza amore non mi farà mai bene perché

Non so dirti di no quando vivo solo per noi

chiamami se vuoi, diglielo agli altri che stasera non puoi sei tutto per me

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh dove sei andata?

Oh mi sei mancata

e parte la corriera che mi porterà da te

la vita senza amore non mi farà mai bene