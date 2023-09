La scaletta del Marrageddon a Milano 2023: orari, cantanti e come arrivare all’Ippodromo Snai La Maura Oggi, sabato 23 settembre, arriva il primo appuntamento con Marrageddon, il festival rap ideato da Marracash, che si terrà dalle 16 all’Ippodromo Snai La Maura di Milano. Qui la scaletta con gli orari degli artisti che si esibiranno.

A cura di Vincenzo Nasto

Marracash, foto di Andrea Bianchera

Mancano poche ore al primo appuntamento con il Marrageddon, il festival rap italiano che arriva nelle prossime ore a Milano e che vedrà alcuni dei protagonisti della scena mainstream italiana. Il secondo appuntamento si terrà a Napoli, all'Ippodromo di Agnano, il prossimo 30 settembre. All'Ippodromo Snai La Maura dalle ore 16, inizierà lo spettacolo per 84mila spettatori, con la prima data che ha registrato un doppio sold-out e che vedrà sul palco le nuove leve come Kid Yugi, ma anche Anna, Paky e Shiva: dalle 19:20 invece, si terranno i set dei nomi storici del rap italiano. Si parte con Fabri Fibra, seguito dal set di Salmo,che anticipa l'arrivo del padrone di casa: Marracash. Dopo un'iniziale set con Guè, ricordando il celebratissimo Santeria, joint album del 2016, l'autore milanese potrebbe portare sul palco gli ultimi due dischi, Persona e Noi, Loro e gli Altri, ma non solo. Qui la scaletta con gli orari degli artisti che si esibiranno alla prima data del Marrageddon all'Ippodromo Snai La Maura.

La scaletta del Marrageddon: gli orari degli ospiti di Marracash a Milano 2023

Dopo l'apertura delle porte alle 13 per l'ingresso gold e platinum e alle 14:30 per le restante sezioni dell'Ippodromo Snai La Maura, dalle 16 si comincerà con un set di Radio Deejay e M20 con Wad, proseguendo poi con Dj Ty1 e Dj Zak per i 50 anni dell'hip hop. Qui la scaletta degli artisti e gli orari d'esibizione:

ORE 16.00 RADIO DEEJAY e M2O WITH WAD

ORE 16.25 DJ TY1 VS DJ ZAK #HIPHOP50

ORE 16.40 KID YUGI

ORE 17.10 MILES

ORE 17.30 ANNA

ORE 17.55 PAKY

ORE 18.35 SHIVA

ORE 19.20 FABRI FIBRA

ORE 20.15 SALMO

ORE 21.10 MARRACASH

(+ SANTERIA SET CON GUÈ)

Le canzoni con cui si potrebbero esibire gli artisti al Marrageddon a Milano 2023

C'è molta attesa per il primo appuntamento con il Marrageddon, il festival rap ideato da Marracash e realizzato per celebrare il percorso del genere negli ultimi 8 anni all'interno dell'industria discografica italiana. Tanti giovani artisti nella line-up come Kid Yugi, che dopo il successo con The Globe ha inanellato una serie di singoli di successo come la strofa in Paradiso Artificiale di Tedua, ma anche l'Ep Quarto di bue. Segue uno dei producer più interessanti del panorama come Miles e Anna, diventata una delle protagoniste del 2023 con hit come Vetri Neri, ma anche Cookies n' cream e Anelli e Collane con Artie 5ive. Sul palco anche Paky, che dopo il successo dell'album d'esordio Salvatore, nel 2023 ha pubblicato tre singoli: Tirana con l'artista albanese Finem, Paky Freestyle 2 e infine, solo alcune settimane fa, una collaborazione con Simba La Rue in Levante.

Discorso simile per Shiva, che ha pubblicato negli scorsi giorni il nuovo singolo Syrup, ma porterà sicuramente sul palco alcuni brani del suo ultimo album Santana Season: potrebbe esibirsi con Un milione di volte, la collaborazione con Sfera Ebbasta. Si passa a Fabri Fibra, che dopo l'uscita di Caos nel 2022, con il singolo in copertina Propaganda, ha conquistato l'estate 2023 con il brano in collaborazione con Ernia e Bresh Parafulmini. Ci stiamo avvicinando al set di Marracash, ma poco prima si esibirà Salmo, dalle 20:15: il rapper sardo potrebbe riportare in auge il disco del 2021 Flop.

Infine, dopo il set di Santeria di Gué e Marracash, con cui delizieranno i fan con hit come Insta Lova, da due settimane in tendenza su TikTok, ma anche Salvador Dalì e Nulla Accade, arriva il momento del padrone di casa: Marracash. Oltre due ore e 30 di concerto, che si chiuderà intorno alle 24: un viaggio nei suoi dischi più recenti, come Persona e Noi, Loro e gli Altri, ma non solo. Non sorprenderebbe veder riemersi alcune hit di Status come Vendetta, ma anche Senicar di King del Rap, complice la presenza di Guè.

Come raggiungere l’Ippodromo Snai La Maura

Come segnalato dall'organizzazione del Marrageddon: l’Ippodromo Snai La Maura è raggiungibile con i mezzi pubblici dalle fermate URUGUAY, BONOLA e LAMPUGNANO della metropolitana linea rossa M1 e SAN SIRO STADIO della metropolitana linea lilla M5 (le stazioni URUGUAY – M1, SAN SIRO IPPODROMO – M5 e SEGESTA – M5 saranno chiuse al termine del concerto, si consiglia di utilizzare le altre stazioni più vicine) e dalla linea bus 69 (fermata via Ugo Betti). Le metropolitane M1 e M5 saranno potenziate e chiuderanno più tardi, si invita il pubblico ad arrivare per tempo rispetto all’orario di inizio del festival.