Chi è Artie 5ive, il rapper in tendenza su TikTok con Top G e Anelli e collane con Anna Artie 5ive, nome d’arte di Ivan Arturo Parioli, è uno dei protagonisti della nuova generazione rap italiana: è in tendenza su TikTok con Top G con Sacky e Anelli e collane con Anna.

A cura di Vincenzo Nasto

Artie 5ive, foto Instagram Account @artie_5ive

Lo scorso 3 maggio 2023, Artie 5ive, nome d'arte di Ivan Arturo Parioli, pubblicava il suo album d'esordio Aspettando la bella vita: un progetto di 10 tracce, con le collaborazioni di Anna, Rondodasosa, Tony Boy, Digital Astro e Kid Yugi. Da allora, i numeri di Artie 5ive sembrano aver trovato una nuova dimensione, anche e soprattutto grazie al successo di due brani su TikTok: se il più imponente, in termini numeri, è stato sicuramente Anelli e collane con Anna Pepe, con oltre 13 milioni di stream su Spotify, il nuovo singolo Top G con Sacky sembra poter avere lo stesso destino. Il nuovo brano, pubblicato lo scorso 21 luglio, ha raccolto in poche settimane oltre 1,7 milioni di stream su Spotify ed è stato utilizzato in quasi 7mila video su TikTok con la strofa: "Siamo due, valiamo quattro, business flight come un arabo, col mio G stavo all'angolo, mo sto in un altro Stato". Negli ultimi giorni, ha deciso di pubblicare anche La gattina, un singolo dembow, che sta attirando l'attenzione sulla piattaforma, ma per adesso si ferma a "soli" 1700 video con il suono in sottofondo.

Il successo di Top G su TikTok e il riferimento all'influencer Andrew Tate

Top G diventa il primo episodio della deluxe dell'album d'esordio di Artie 5ive, Aspettando la bella vita: il brano è stato presentato sul profilo Instagram del rapper con un post condiviso con Sacky. Nel video viene ripreso il noto influencer americano Andrew Tate, soprannominatosi Top G, da cui viene ripreso il titolo del brano, che annuncia l'uscita del singolo attraverso una voce registrata dall'AI: "Anche se il Matrix ha fatto tutto il possibile per bloccare l'uscita, Top G di Artie 5ive e Sacky verrà pubblicata il 21 luglio". Andrew Tate era stato anche protagonista all'interno della strofa di Artie 5ive nella traccia Player's Club 23 di Night Skinny, in cui canta: "Siamo i supercattivi contro i Tokyo Hotel, baby, siamo i freshmen, non siamo gli X-Men, dopo il quarto drink ti parlo come Andrew Tate". Top G, nel frattempo, oltre a raccogliere 1,7 milioni di stream su Spotify, è arrivato anche in cima alla top 10 dei brani più utilizzati su TikTok nell'ultima settimana: oltre 6400 video, in cui i creator della piattaforma hanno utilizzato il suono in sottofondo.

L'esplosione di Artie 5ive e le collaborazioni con Rondodasosa

Facendo un passo indietro, i numeri di Artie 5ive hanno ricevuto un'impennata nel 2022, anche grazie alla collaborazioni con altre due giovani leve del rap italiano, come Tony Boy e Kid Yugi: i tre hanno firmato Dem, un successo da oltre 4 milioni di stream su Spotify. Poi l'arrivo di Rondodasosa, che ha accompagnato Artie 5ive con due singoli, in un momento delicato prima dell'uscita di Aspettando la bella vita. La prima volta con Ready For War, un estratto dell'album d'esordio di Rondodasosa Trenches Baby, prima della comparsa di Eyes of the tiger, che rientra nel disco Aspettando la bella vita. Quasi 10 milioni di ascolti in due, e la consapevolezza che una nuova generazione rap italiana stia emergendo. A chiudere il primo ciclo di successo è servita però la collaborazione con Anna in Anelli e Collane.

Anelli e Collane con Anna ancora in Top 10 su TikTok

La cantante, originaria di La Spezia, sta vivendo uno dei momenti d'oro della sua carriera, con un 2023 che l'ha vista protagonista in successi come Drippin in Milano, Cookies'n Cream con Guè e Sfera Ebbasta, ma anche Vetri Neri con Ava e Capo Plaza. Con Anelli e collane, Artie 5ive realizza la sua prima hit mainstream, portando il suo disco d'esordio ad essere anche tra i più ascoltati nella prima settimana d'uscita, come ha testimoniato lo stesso autore milanese con un post su Instagram. Il brano ha collezionato 13,6 milioni di ascolti su Spotify, ma ha avuto un successo anche maggiore su TikTok, dov'è ancora in top 10 tra i brani più utilizzati sulla piattaforma in Italia: il suono è comparso in oltre 35mila video, tra cui quello di presentazione che ritrae Artie 5ive e Anna cantare insieme, mentre ballano sulle note della loro canzone.