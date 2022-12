Marracash si organizza un festival: il Marrageddon si terrà a Milano e Napoli nel 2023 Marracash ha annunciato un festival in due tappe, a Milano e Napoli, per il 2023.

A cura di Francesco Raiola

Più di un Forum e più di un San Siro aveva detto Marracash presentando il live che avrebbe dovuto annunciare. E in effetti, il rapper di "Noi, loro, gli altri" ha annunciato direttamente un festival che ha chiamato "Marrageddon". L'evento, reso pubblico nel giorno in cui è uscito anche un nuovo singolo, "Importante", è previsto per settembre 2023 in due città, per adesso, ovvero Milano e Napoli: "Un viaggio musicale, una grande festa capace di unire due capitali del rap nazionale, da nord a sud, da Milano a Napoli" come è stato definito questo evento nella nota stampa di presentazione, mentre Marra sui social ha scritto: "Il mio primo Festival, un sogno che avevo da tempo. Il mio unico evento live nel 2023".

Marracash, quindi, partirà il 23 settembre dall'Ippodromo Snai La Maura di Milano, ovvero casa sua, per poi arrivare a Napoli il 30 settembre all'Ippodromo di Agnano, location nuova per la città partenopea. Marra unirà così due delle città che negli ultimi anni più sono state al centro del discorso rap nazionale, tornando in città dopo l'evento Red Bull e le tre date sold out al Palapartenope, dove ha portato alcune delle canzoni che hanno segnato la recente storia musicale italiana: "A settembre 2023, Marracash partirà da casa sua, Milano, da una location speciale, nonché la più grande in assoluto nella città meneghina, per ospitare un concerto indimenticabile. La seconda tappa del festival non poteva che approdare a Napoli, altro grande simbolo del rap italiano, toccando un altro luogo non convenzionale, per chiudere una due giorni di festival come mai si è visto in Italia" si legge sempre nella nota stampa.

Per adesso il suo è l'unico nome annunciato, ma nei prossimi mesi ne saranno annunciati tanti altri senza contare gli ospiti a sorpresa che vedremo direttamente sul palco. Il festival, quindi, oltre a prendere il suo nome avrà anche la sua direzione artistica preentandosi come un altro grande appuntamento musicale per il paese con tanto di navette, bus, treni organizzati ad hoc per chiunque voglia raggiungere la location. I biglietti e gli abbonamenti per partecipare a entrambe le tappe saranno saranno disponibili a partire dalle ore 18.00 di oggi, 9 dicembre: prevendite per Milano su Ticketone e Ticketmaster, quelle per Napoli su Ticketone e Etes. Oggi, intanto, è uscito anche "Noi, Loro, Gli altri deluxe" che contiene l'inedito "Importante".