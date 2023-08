Spotify rivela la classifica dei brani estivi più ascoltati: ecco chi si è preso la vetta Spotify ha pubblicato le classifiche dei brani estivi più ascoltati in Italia e nel mondo. Dal successo di Cenere all’ingresso di Mina con Blanco: senza dimenticare Peso Pluma e la sua Ella Baila Sola. Ecco chi si è classificato al primo posto.

A cura di Vincenzo Nasto

Ava, Anna e Capo Plaza, foto di Comunicato Stampa

Nelle scorse ore, Spotify ha rivelato le canzoni più ascoltate nell'estate 2023: la piattaforma ha deciso di condividere i brani più ascoltati dal 29 maggio al 21 agosto. Al primo posto, dopo un'estate da assoluta protagonista su Spotify, anche grazie alla viralità del brano raggiunta su TikTok, si classifica Vetri Neri. Il brano, prodotto da Ava e che vede protagonisti Anna e Capo Plaza, si conferma in testa alla classifica, mettendo dietro Hoe di Tedua con Sfera Ebbasta e il tentativo di Fedez con Annalisa e gli Articolo 31 in Disco Paradise. Vetri Neri è vicino ai 65 milioni di stream attuali, mentre Hoe è fermo a 55 e Disco Paradise della premiata ditta Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 a 42 milioni di ascolti. Appena fuori dalla top 5 della piattaforma anche Italodisco dei Kolors, che solo alcuni giorni fa, sono stati premiati con il Power Hits 2023.

I brani dell'estate più ascoltati in Italia su Spotify

Un'altra particolarità da sottolineare è la presenza quasi assoluta di artisti italiani nella top 20 dei brani più ascoltati: da Rubami la notte dei Pinguini Tattici Nucleari a Ci pensiamo domani di Angelina Mango, passando per Bellissimissima <3 di Alfa e Come vuoi di Geolier: l'unico brano che arriva dall'universo latino è Mirage, che però contiene al suo interno anche la strofa di Sfera Ebbasta che compare in più canzoni nella top 20. Nei primi 10 posti, c'è anche un brano del Festival di Sanremo: si tratta del secondo classificato alla competizione. Cenere, anche risultando il brano più ascoltato nella classifica, con oltre 116 milioni di ascolti raccolti sulla piattaforma, ha raccolto la maggior parte degli stream nei primi mesi dalla pubblicazione, brillando ancora della luce sanremese. Qui i brani più ascoltati in Italia.

AVA, ANNA, Capo Plaza – VETRI NERI Tedua, Sfera Ebbasta – Hoe (feat. Sfera Ebbasta) Fedez, Annalisa, Articolo 31 – DISCO PARADISE Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta, Guè – Gelosa (feat. Shiva, Sfera Ebbasta, Guè) Pinguini Tattici Nucleari – Rubami la Notte The Kolors – ITALODISCO Drillionaire, Lazza, BLANCO, Sfera Ebbasta, Michelangelo – BON TON (feat. Lazza, BLANCO, Sfera Ebbasta & Michelangelo) Annalisa – Mon Amour Geolier – COME VUOI Lazza – CENERE Angelina Mango – Ci pensiamo domani Alfa – bellissimissima <3 Geolier, Marracash – IL MALE CHE MI FAI (feat. Marracash) Shiva, Sfera Ebbasta – Un milione di volte (feat. Sfera Ebbasta) Tony Effe, Emma, Takagi & Ketra, – TAXI SULLA LUNA BLANCO, Mina – Un Briciolo Di Allegria (feat MINA) Rocco Hunt – Non litighiamo più AriBeatz, Ozuna, GIMS, Sfera Ebbasta – MIRAGE (feat. Ozuna, GIMS& Sfera Ebbasta) Rhove, Madfingerz – Pelé Tedua, Baby Gang, Kid Yugi – Paradiso Artificiale (feat. Baby Gang & Kid Yugi)

I brani dell'estate più ascoltati al mondo su Spotify

Spotify ha anche pubblicato i brani più ascoltati a livello globale sulla piattaforma, confermando l'ascesa del messicano Peso Pluma, una nuova stella internazionale che ha ricevuto attenzioni anche dal pubblico europeo per l'iniziativa con il producer argentino Bizzarrap. La sua Ella Baila Sola, contenuta nell'album Desvelado, ha raccolto oltre 830 milioni di ascolti. Al secondo posto, spostandoci in Portorico, uno dei protagonisti dell'ultimo trienno: Bad Bunny. Se quest'anno non si prende la testa della classifica, ci va molto vicino con Where She Goes: il nuovo singolo, pubblicato nel 2023, ha superato i 415 milioni di ascolto. Mentre un'uscita molto recente, come Seven di Jung Kook dei BTS, in compagnia di Lizzo, si è preso il terzo posto in classifica. Il brano ha conquistato 538 milioni di ascolti sulla piattaforma. Qui i brani più ascoltati nella classifica Global di Spotify.

