Com’è La Divina Commedia di Tedua, la guida alle canzoni: il rapper racconta il suo inferno

"Ma in quegli anni con il COVID stavo fuori di me, stavo fuori di me, yo. Fanculo se ho ventinove anni, se sono passati cinque anni, ho ancora quel fuoco e sono pronto a darvi il meglio, perché sono pronto al peggio". Potremmo riassumere così il lungo viaggio nella consapevolezza dell'arte di Mario Molinari, aka Tedua: a cinque anni dall'ultimo album ufficiale Mowgli, il rapper genovese ha fatto il suo ritorno, tra i più attesi nel panorama rap italiano. Ecco, l'attesa è uno dei criteri di valutazione nella lettura del progetto e, lateralmente, una scelta nella narrazione di Mario Molinari e del suo alter-ego Tedua, mai così vicini. La mancanza di linearità, il ribaltamento continuo della propria figura, avvicinano Tedua al proprio pubblico più di quanto ci si aspetti, mostrando le grandi difficoltà del suo percorso negli ultimi anni, la distanza con sé e il mondo della musica, il blocco creativo della scrittura e la rinascita attraverso la consapevolezza. C'erano tutti gli ingredienti per perdere le tracce di Tedua negli ultimi anni, ma parallelamente, c'erano tutti i crismi di un lavoro monumentale che sarebbe arrivato, prima o poi.

La Divina Commedia e l'innovazione musicale

Anche perché La Divina Commedia, nel suo primo atto che introduce l'inferno e il purgatorio, è stata anticipata da alcuni lavori, pochi, relegati negli ultimi tre anni. Se il più evidente, Vita Vera Mixtape, sembrava poter diventare una cartolina dal processo di consapevolezza del rapper, che aveva distribuito una playlist di brani con alcuni degli artisti più hot di quegli anni, la vera anticipazione di ciò che sarebbe accaduto è arrivata nel 2021. Siamo a maggio e viene pubblicato su YouTube un medley di sette brani, che confluiscono in Don't Panic: c'è il richiamo al tema dell'inferno, dalle ambientazioni alle liriche, ma anche il disagio pandemico che alberga e la prossimità di un progetto che non sarà tale.

Poi, Lo-fi For U e l'annuncio del tour nel 2023, con il famoso fotografo David LaChapelle come direttore artistico e autore della copertina in cui vengono ripresi i disegni dell'inferno di William Blake. A questo si aggiunge anche la partecipazione di Lazza al progetto, spoilerato durante uno dei concerti dell'autore di Cenere. Lo scorso 2 giugno La Divina Commedia finalmente arriva. 1857 giorni dopo Mowgli, in un'operazione commerciale che ricorda quella di Kendrick Lamar e Mr.Morale and the Big Steppers, Tedua ritorna con 16 tracce, 50 minuti di disco e 11 collaborazioni: Gue, Marracash, Salmo, Bresh, Geolier, Lazza, Rkomi, Sfera Ebbasta, Baby Gang, BNKR44, Kid Yugi e Federica Abbate.

Andiamo a scoprire quindi, com'è stato il viaggio di Tedua nel nuovo progetto. Qui la guida alle canzoni de La Divina Commedia.

Intro La Divina Commedia: Brano prodotto da Chris Nolan. Il film di Tedua, più che un chiaro riferimento alla riscoperta de La Divina Commedia di Dante Alighieri, di cui ci saranno reference più o meno marcate all'interno del disco, rappresenta una timeline in cui il rapper genovese ha tentato di raccontare le tappe di una nuova consapevolezza. E il suo primo capitolo viaggia nel tempo, dal 2008 celebrato nell'intro del singolo, in cui viene ripreso il suo primo approccio al rap con Sogni di strada, ma anche un richiamo a Vita vera nel suo mixtape quando canta: "Veder mia madre piangere mi spezza il cuore, vedere un frate in carcere mi spezza il cuore, vedere lei andarsene mi spеzza il cuore". Si ritorna anche ai suoi ascolti adolescenziali quando cita Serpi di Jake La Furia in "La vida loca spezza il ritmo del rapper senza fiato che dà aria alla bocca senza un concetto elaborato, ah la mascella ti si blocca". In questo brano c'è bisogno di sottolineare uno dei messaggi più forti del disco, soprattutto sull'attualità politica-rap: "Fratello, pensa, sei gangsta, ma sarai un'esca per la stampa della destra che vorrebbe che un maranza non ci riesca". Tutti gli elementi sembrano descrivere uno dei personaggi musicali contenuti nel prossimo brano: rilevante in maniera minore l'attacco sui Blood e Crips nella rima "Nuova collana addosso, non sono blu né rosso".

Paradiso Artificiale: Brano prodotto da Chris Nolan e Dibla. Una delle rivelazioni del disco, sia per la produzione che per le metriche utilizzate dagli interpreti. Ritroviamo Kid Yugi e Baby Gang, due delle personalità più interessanti della nuova scena rap, che cercano di raccontare il disagio delle strade, milanesi e non solo. Anzi, proprio la strofa di Kid Yugi cerca di elevare il concetto di reference all'opera di Dante Alighieri, non solo cercando i riferimenti ai gironi infernali, dagli avari ai prodighi, dai violenti con sé stessi agli infami, gli assassini agli ignavi, gli strozzini agli avari, le corna alle ali". Il ragazzo prodigio di Massafra chiude la sua strofa con l'ultimo verso dell'Inferno quando canta: "Ma tutti i passi sono falsi se le strade sono rotte, uscii a riveder le stelle, trovai solo la morte, tu cercami di notte". Basterebbe solo questo per renderla una delle migliori tracce del disco, ma la tecnica di Tedua e il ritornello di Baby Gang sembrano quasi richiamare l'aspetto di una città che sprofonda e dell'essere umano che cerca di adattarsi per sopravvivere.

Malamente : Brano prodotto da Chris Nolan e Dibla. Arriviamo ai singoli che connettono come "il filo di Arianna" La Divina Commedia a Mowgli. Infatti, Malamente non rappresenta altro che la parte 2 di Sangue Misto, brano contenuto nel precedente progetto. Tra le tracce più radiofoniche dell'album, Malamente riprende alcuni dei temi del brano, come l'inizio della strofa "Sangue su di me, ferite sul mio corpo, ma non ho più lacrime, non piove sul mio volto". In una sorta di connessione spirituale, Tedua racconta i disagi del fanciullo nel rapporto con la sua natura: "Senza musica non arrivavo a fine mese, non ci stavo con le spese, non mi conviene avere continuamente troppe pretese. Ma ‘sti ragazzi sono pazzi con problemi familiari e lacune culturali, ero così in para quando non sapevo che fare da grande". Nell'outro del brano, Tedua riprende uno degli slogan musicali che sono entrati, di diritto, nella sua letteratura: "Auguro a tutti voi che la vostra umiltà non si trasformi in insicurezza e che la vostra sicurezza non si trasformi in arroganza".

Scala di Milano : Brano prodotto da Night Skinny. Scala di Milano è il ponte tra Genova e Milano, ma anche un tributo agli anni 2000 del rap italiano, soprattutto ai liricisti come Guè, Jake La Furia, Kaos, Marracash, Dargen D’Amico, Esa e Mistaman. Una dimensione musicale accennata anche nelle liriche con il riferimento a La Stanza dei Fantasmi dei Club Dogo: sembra di esser ritornati alla città descritta in Mi Fist nella traccia Milano 2000”.. E per l'appuntamento, uno dei fautori di quella scena, proprio Guè, propone una delle strofe più buie dell'album: dal bullismo adolescenziale per la ptosi palpebrale alla morte del padre, il giornalista Marco Fini, fino alla chiusura con: "Intanto è tutto hype, zero cultura, tento di dare al talento una degna sepoltura".

La Verità : Brano prodotto da Chris Nolan, Dibla e i BNKR44. Si candida a essere una delle migliori canzoni del 2023. Nella ricerca della consapevolezza, La Verità con il collettivo BNKR44 è l'inizio della presa di coscienza, in uno dei suoi modi più impetuosi. Perché il coraggio raccontato, attraverso figure come Minosse o immaginari come la lotta contro un bullo, sigla il momento in cui Tedua si eleva. È qui che escono fuori le paure dei suoi anni passati, ma anche la consapevolezza di ciò che è adesso, in questo momento: "Ho la retorica del pressapochista ma anche l'occhio del regista (Yo), l'erba del farmacista, la mente liricista, la bocca della verità, la mano del poeta, la nocca rotta per la rissa (Yo). Ho il sudore della fatica, il sapore della sconfitta, il sentore della rovina, ho lacrime di gioia come quelle di chi arriva in cima". Un climax ascendente che accompagnerà la foga degli ultimi brani dell'album.

