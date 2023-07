Angelina Mango è disco di platino con Ci pensiamo domani: da Amici al tormentone inaspettato A poco più di due mesi dall’uscita di Ci pensiamo domani, Angelina Mango conquista il suo primo disco di platino: nel frattempo, ha ricevuto l’endorsement di Tiziano Ferro sul palco dello stadio di Messina.

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango, foto di Comunicato Stampa

Angelina Mango ha, da poche ore, conquistato il suo primo disco di platino con Ci pensiamo domani. Il brano scritto con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef, è stato presentato al pubblico la prima volta lo scorso 21 aprile, in attesa di un giudizio da parte del conduttore romano Nicolò De Devitiis. Solo qualche settimana dopo, esattamente il 12 maggio, usciva il brano su tutte le piattaforme di streaming, anticipando l'arrivo di Voglia di vivere, il suo primo Ep. Proprio Ci pensiamo domani è diventato uno dei cavalli di battaglia della cantante, che comincerà il prossimo 12 ottobre il suo Voglia di vivere tour, con la prima data al Duel Club di Napoli.

Ci pensiamo domani certificato disco di platino

Il tragitto di Ci Pensiamo domani racconta il momento di singola attenzione più lucente nella breve carriera della cantante di Maratea: il brano presentato il 15 aprile scorso è l'ultimo inedito di Angelina all'interno dell'edizione 2023 di Amici, ma anche un biglietto da visita per il pubblico generalista. Allontanandosi dalle melodie intimi di ballad come Voglia di vivere e Mani vuote, Ci pensiamo domani è riuscita a catturare, sin da subito, anche il pubblico più lontano dalle dinamiche televisive di Amici. Dall'altra parte ha dimostrato anche la camaleontica agilità della giovane cantante lucana di cambiare abito, non solo melodico, affidandosi a tre degli autori più rinomati del new-pop italiano come Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef. I risultati sono, anche, nei numeri: la canzone su Spotify ha raccolto oltre 18 milioni di stream, mentre il video ufficiale si è fermato a quattro milioni di visualizzazioni, diventando uno dei tormentoni dell'estate 2023, forse uno dei più inattesi visti i concorrenti blasonati.

Gli endorsement di Tiziano Ferro e Gué

E quel momento di luce sembra solo aver aperto altri ponti, altre connessioni con l'ambiente circostante: non è un caso l'arrivo di endorsement, con inviti sul palco, da parte di Tiziano Ferro, ma anche Gué. E se sul secondo, sicuramente, sono valse anche le interpretazioni durante il programma di cover come Crudelia di Marracash e Lunedì di Salmo, ma anche una strofa in Acqua Tonica di Ernia e Geolier, è l'invito di Tiziano Ferro a disegnare una dimensione, per adesso astratta, del suo potenziale narrativo nel pop italiano. Intervenuta sul palco dello stadio di Messina, il San Filippo, Angelina ha avuto l'onore di cantare davanti a 40mila persone Ci pensiamo domani e Indietro insieme al cantante di Latina. Il tutto, chiudendo un cerchio musicale con Tiziano Ferro, che aveva già fatto il suo endorsement nel dicembre 2020 in un'intervista a Fanpage.it, commentando il suo primo Ep Monolocale: "Ho incrociato nei social Angelina, che tra l'altro ha fatto un Ep veramente molto interessante. C'è una canzone molto bella che si chiama Naviglio grande che vi consiglio".