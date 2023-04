Angelina sorprende tutti con Crudelia di Marracash ad Amici: la canzone è virale su TikTok Angelina Mango si conferma come una delle candidate alla vittoria finale di Amici e la sua versione di Crudelia di Marracash va virale su TikTok.

Angelina Mango è sempre più una delle serie candidate alla vittoria finale di Amici. Ogni settimana che passa, la cantante dimostra di essere una spanna in sopra rispetto a molti colleghi e conferma quanto di buono aveva fatto vedere sia in precedenza nella scuola che al di fuori. Una vera e propria fuoriclasse all'interno della scuola, come dice anche Raimondo Todaro durante l'ultimo serale dove tra le varie cose si è esibita anche in uno dei pezzi più importanti della carriera di Marracash, uno dei migliori rapper e cantautori italiani di questi ultimi anni.

Il video di Angelina che canta "Crudelia" sta prendendo sempre più piede su TikTok, dove l'audio ha migliaia di riproduzioni, e anche lo stesso Marracash ha deciso di ripostarlo sul suo profilo, nelle storie, probabilmente oltre che per l'esibizione in sé, da parte della cantante di Amici, che ha reso un buon servizio alla canzone, sia perché probabilmente grazie a questa esibizione la canzone è schizzata negli ascolti di Spotify, guadagnando 26 posizioni in una settimana e tornando nella top 50 di Spotify con 15 mila ascolti negli ultimi giorni, per un totale di 108 milioni totali di ascolti e 100 mila nell'ultimo giorno.

Insomma, numeri a parte, Angelina ha dimostrato sempre di più di essere un'artista già formata, grazie anche a un percorso che la vedeva già lanciata prima dell'ingresso nella scuola di Amici, con singoli e interviste già nel curriculum. Oltre, ovviamente, all'essere cresciuta in un ambiente familiare stimolante, essendo figlia di Pino Mango e di Laura valente, due delle voci che hanno caratterizzato la musica italiana soprattutto tra degli anni 80 e 90.

"La sua interpretazione arriva dritta come un pugno nello stomaco" aveva detto Lorella Cuccarini presentandola (con lo "Speriamo" in sottofondo detto dalla stessa Angelina). La canzone, che è la più ascoltata del penultimo album di Marracash, con oltre 115 milioni di ascolti, è una canzone che parla di un amore tossico vissuto dal protagonista della canzone: "Non so se è amore o manipolazione, desiderio od ossessione, se pigrizia o depressione, che finisca, per favore. (Prima) che esaurisca la ragione, rissa per la strada per la tua scenata, quasi all'estero mi arrestano. Io ti voglio fuori casa, fuori dal mio letto, fuori dalla testa mo".