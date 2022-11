Il testo e di significato di Voglia di vivere, l’inedito di Angelina Mango ad Amici 2022 Angelina Mango è entrata ad Amici 22 cantando anche l’inedito “Voglia di vivere”.

A cura di Francesco Raiola

Angelina Mango è la nuova allieva di Amici 22, prendendo il posto di Andrea Ascanio, vincendo la sfifa dopo essersi esibita nella cover di "Something" dei Beatle e di un inedito. La cantautrice non è nuova al mondo della musica, anzi, come noto è la figlia di Mango, artista che ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana così come la mamma, Laura Valente, cantante che è stata anche. voce dei Matia Bazar. E la stessa Angelina ha già qualche anno di carriera alle spalle e si è già confrontata con mercato, stampa e anche con la tv, poche settimane fa, per esempio, è stata ospite a Via dei Matti n.0, il programma di Stefano Bollani e Valentina Cenni in onda su Rai3.

Il significato dell'inedito di Angelina Mango

La cantautrice, però, che solo poche settimane fa aveva pubblicato un nuovo singolo, "Rituali", che vede ancora una volta la supervisione di Tiziano Ferro (come avvenuto anche per il precedente "Walkman") e il feat di Nashley, ha portato in trasmissione un inedito che parla della voglia di vivere, ma lo fa attraversando le incertezze quotidiane, come raccontano pochi versi come "abbiamo voglia di vivere e paura di morire, a volte il contrario, a volte solo voglia di fare l’amore".

Il testo di Voglia di vivere di Angelina Mango

Di tutte le cose io non ho bisogno…

Stamattina stavo andando a lavoro

ho pensato: “Non sono come loro”

sono una penna stilografica

inchiostro sulla pelle degli altri

un mezzo per dare un senso

alla terra sporca sulle mani

di chi scava nei problemi mentali

torniamo polveri sottili sottili

intanto che torniamo bambini

abbiamo tutti una famiglia lontana

che ci lascia la salsedine addosso

abbiamo voglia di vivere

e paura di morire

a volte il contrario

a volte solo voglia di fare l’amore

Io nelle cose mi ci butto di testa

io come un sasso tu la prossima onda

e sei tutte le strade che non ho percorso

e ho quasi la voglia di vivere addosso

e non è importante se ho fame o se ho sonno

oggi ho capito che di queste cose

non ho più bisogno

Ta ra ta ta ta ra ta ta ta ra ta ta

sei tutte le strade che non ho percorso

Ta ra ta ta ta ra ta ta ta ra ta ta

Ho quasi la voglia di vivere addosso

tutte le strade che non ho percorso

e ora la voglia di vivere addosso

e non è importante se parto o se torno

se ho fame o se ho sonno

ho quasi la voglia di vivere addosso