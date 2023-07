La sorpresa di Tiziano Ferro: ospita Angelina Mango e duettano in Indietro e Ci pensiamo domani Tiziano Ferro ha ospitato sul palco dello stadio di Messina Angelina Mango con cui ha duettato in Indietro e Ci pensiamo domani, la hit della cantautrice finalista di Amici.

A cura di Redazione Music

Nella tappa allo stadio Stadio San Filippo di Messina del suo tour negli stadi di Tiziano Ferro, il cantante ha voluto portare con sé Angelina Mango, finalista dell'ultima edizione di Amici e da tempo vicina al cantante di Latina a cui nel 2022 aveva prodotto la canzone Walkman e che ora è salita sul palco per duettare in "Indietro" e nella hit estivo della cantautrice "Ci vediamo domani". Il sodalizio tra i due prosegue a gonfie vele, con Ferro che si conferma come un artista vicino alle giovani leve (in passato, per esempio, ha collaborato molto con un'altra artista nota ad Amici, ovvero Giordana Angi), che ha voluto cogliere l'occasione per farla esibire davanti a circa 40 mila persone.

Prima di cantare Indietro, quindi, Tiziano Ferro si è rivolto al pubblico dicendo: "Se c'è una cosa che amo sono i giovani artisti pieni di energia nuova, vera, potente, ed è per questo che questa sera voglio l'abbraccio della Sicilia per una ragazza che sta facendo un percorso bellissimo, Angelina Mango". la cantante è salita sul palco, i due hanno duettato e poi Ferro ha cantato assieme a lei "Ci pensiamo domani", canzone scritta assieme a Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef, che ha anticipato l'uscita dell'album d'esordio di Mango "Voglia di vivere". In passato, durante un'intervista a Fanpage, proprio Ferro aveva fatto i complimenti ad Angelina per il primo EP: "Ho incrociato nei social Angelina, che tra l'altro ha fatto un Ep veramente molto interessante – c'è una canzone molto bella che si chiama "Naviglio grande" che vi consiglio".

In quel frangente, Ferro aveva fatto riferimento alla cantante parlando del padre, Pino Mango, appunto, di cui per l'album di cover aveva rifatto Bella d'estate, canzone che il cantautore lucano aveva scritto assieme a Lucio Dalla. Nel 2022, invece, Angelina aveva voluto ringraziare pubblicamente Ferro per il lavoro su Walkman: "un ringraziamento speciale va a @tizianoferro che si è innamorato di questa canzone e ha deciso di portarla a L.A. per metterci dentro un pezzo di cuore e poi rispedirmela".