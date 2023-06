Angelina sarà per la prima volta in tour nei club e pubblica il video di Ci pensiamo domani Dopo il secondo posto finale di Amici 2023, Angelina Mango annuncia il Voglia di vivere tour, otto date autunnali che avranno inizio il 12 ottobre al Duel Club di Napoli.

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango, foto di Comunicato Stampa

Il 15 maggio scorso si è chiusa una delle edizioni più emozionanti di Amici, e la figura di Angelina sembra non aver perso ancora quell'aura di curiosità del pubblico. Il suo ultimo inedito presentato all'interno del talent, Ci pensiamo domani, ha raccolto oltre 8 milioni e mezzo di streaming su Spotify e da poche ore è stato pubblicato anche il video ufficiale su YouTube. Nel frattempo, la cantante che ha pubblicato lo scorso 19 maggio il suo Ep Voglia di vivere, ha annunciato nelle scorse ore il tour autunnale legato al progetto, otto date che partiranno il prossimo 12 ottobre dal Duel Club di Napoli e termineranno esattamente 14 giorni dopo in Veneto, esattamente al New Age Club di Roncade.

Il Voglia di vivere tour di Angelina Mango

C'è tanta curiosità su come Angelina Mango si muoverà nei mesi successivi all'avventura di Amici 2023, dove è stata una delle protagoniste più acclamate e una delle interpreti migliori, anche delle ultime edizioni. Nei giorni successivi alla fine di un'edizione, che l'ha vista trionfare nella categoria Canto, ma non nella classifica finale, preceduta da Mattia, la cantante aveva pubblicato il suo Ep Voglia di Vivere, che seguiva il suo esordio discografico con Monolocale nel 2020. La giovane cantante aveva racchiuso gli episodi più significativi del suo percorso ad Amici 2023, dagli inediti Voglia di Vivere, Mani vuote e Ci pensiamo domani, all'interpretazione di Nove maggio di Liberato, tra le sue esibizioni più acclamate durante la fase Serale. Adesso Voglia di vivere la porterà in tour, prodotto e organizzato da Live Nation, con otto date che le faranno attraversare lo Stivale. Si parte da Napoli, dal Duel Club il 14 ottobre, passando per Bari, Roma, Firenze, Torino, Bologna e Milano, chiudendosi il 26 ottobre a Roncade, in provincia di Treviso.

Pubblicato il video ufficiale di Ci pensiamo domani

Nel frattempo, uno dei singoli di maggior successo del suo Ep Voglia di vivere è proprio Ci pensiamo domani, l'ultimo inedito presentato all'interno del talent di Maria De Filippi. Il brano era stato svelato lo scorso 21 aprile per la prima volta dalla cantante davanti allo sguardo e al giudizio del conduttore romano Nicolò De Devitiis. Nelle scorse ore invece, dopo 8 milioni e mezzo di stream raccolti dal singolo su Spotify, è stato pubblicato il video ufficiale. Un richiamo alla leggerezza che traspare anche nelle immagini, con la giovane protagonista che viene immortalata in tre ambienti diversi. Si parte dalla propria camera, dalle immagini di Angelina nascosta in mezzo ai cuscini, alla pioggia che la assale nei momenti successivi. Ma è nel ritornello che Angelina sprigiona la leggerezza che canta nel brano, mentre viene ripresa in un flash mob in un parco.