Da Amici a Marracash, chi è Zef, il produttore musicale con più copie vendute nel 2022 Chi è Stefano Tognini, in arte Zef, il producer che ha collezionato più copie vendute nel 2022, superando Davide Petrella e Michelangelo.

A cura di Vincenzo Nasto

Zef 2022, foto di Instagram Account @iamzef

Dopo anni in cui il suo lavoro con Marz ha ispirato i migliori rapper italiani, Stefano Tognini, aka Zef, è diventato il produttore con più copie vendute del 2022. Un percorso che parte da lontano, dalla musica con Clementino fino alla prima hit nel 2013 nell'album "Bravo Ragazzo" di Guè Pequeno, il secondo album da solista del rapper, passando per Amici di Maria De Filippi. Non una hit qualsiasi, ma la celebre "Brivido", in collaborazione con Marracash, che gli varrà anche una convocazione nella deluxe dell'album, con il singolo "Oh mio dio" con la presenza di Zuli al fianco del rapper. Quest'anno l'ascesa definitiva, anche grazie al successo dei singoli di "Noi, loro, gli altri" di Marracash, ma non solo. Zef firma anche "La coda del diavolo" di Rkomi ed Elodie, il brano del Festival di Sanremo 2022 di Sangiovanni "Farfalle" e il singolo nell'album "Materia (Pelle)" di Marco Mengoni "No stress". Un totale di due milioni e mezzo di copie, mettendo dietro di lui l'autore per eccellenza Davide Petrella e al terzo posto Michelangelo, producer di Blanco.

La carriera di Zef

Zef, nome d'arte di Stefano Tognini è nato nel 1990 a Sondrio e a soli 19 anni forma il duo Electrofants con il rapper Wolta. La passione per le produzioni musicali sembra uscire anche dai confini regionali, con Clementino che è uno dei primi ad accorgersi di lui. Le prime basi per Bassi Maestro e Baby K, ma il 2013 diventa il suo anno grazie alla produzione di un brano iconico: "Brivido" di Guè Pequeno e Marracash, presente nel secondo album da solista del rapper milanese dei Club Dogo "Bravo Ragazzo". Una hit da oltre 81 milioni di views su YouTube, che gli vale anche l'ingresso all'interno della label costituita da Marracash e Deleterio Roccia Music. L'esperimento non sembra andare avanti, con Zef che diventa il producer del primo disco solista di Fred De Palma "Lettera al successo", per poi consacrarsi con l'album "Fenice" di Izi, ma soprattutto "Santeria", joint album di Guè Pequeno e Marracash. La collaborazione con Marz, nome d'arte di Alessandro Pulga, diventa sempre più stringente, con la pubblicazione di "67" e "68" di Ernia, i primi Ep di Rkomi, ma soprattutto l'esplosione con "Persona" di Marracash. Diventerà negli anni uno dei più fidati producer anche di Nitro, Ghali, e di tutta la scena urban che continua a evolversi, anche attraverso il suo suono.

Il producer con più copie vendute del 2022: i singoli

Il 2022 è l'anno dei sogni per Zef, avatar musicale di Stefano Tognini, e non solo per il successo di "Noi, Loro e gli altri" di Marracash, uscito nell'autunno precedente. Il producer è stato coinvolto in molti progetti, come "La coda del diavolo", singolo estratto dalla deluxe di "Taxi Driver", album più venduto nel 2021, ma non solo: con Elodie c'è anche la produzione di "Bagno a Mezzanotte". Da Marracash a Fabri Fibra, con cui il producer ha regalato al pubblico una delle hit estive come "Propaganda", in cui sono stati coinvolti Colapesce e Dimartino. A proposito di hit estive, non ci si può dimenticare di "Caramello", brano di Rocco Hunt in collaborazione con Elettra Lamborghini e Lola Indigo, a cui si aggiunge anche "Bandana" del giovane LDA. Il singolo del giovane cantante campano non è però l'unico brano curato da Zef nella trasmissione Amici di Maria De Filippi: nell'edizione odierna, il producer ha curato "Universale" di Aaron Cenere e "Acquario" di Piccolo G, mentre nella scorsa aveva lavorato anche a "Più bello" di Albe. Non è finita qui, perché nella classifica rientrano anche Coez con "Come nelle canzoni" e "No Stress" di Marco Mengoni. Qui tutta la lista dei singoli del 2022, redatta da All Music Italia.