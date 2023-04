Angelina brilla con Lunedì di Salmo ad Amici 2023 riletta con una strofa dedicata al padre Mango Angelina stupisce tutti interpretando Lunedì di Salmo: all’interno, la cantante di Amici 2023 ha inserito una strofa di un ricordo intimo del padre Mango.

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina, foto di Amici Account Twitter

Angelina si sta confermando come una delle cantanti più eclettiche di Amici 2023, soprattutto nella fase del Serale, dove sta dimostrando la capacità più unica che rara di poter interpretare un range molto ampio di generi. Uno degli esempi più chiari può essere ciò che è accaduto lo scorso sabato, quando dopo aver interpretato Kiss di Prince, è arrivato il suo "secondo" momento urban in questa fase. Dopo Crudelia di Marracash infatti, è stata la volta di Lunedì di Salmo: e lo ha fatto non solo riuscendo a mostrare la malinconia del brano attraverso la sua voce, ma anche scrivendo una prima strofa molto intima. All'interno, il racconto del dolore per la perdita di suo padre, gli insegnamenti ricevuti dalla sua famiglia e la voglia di evasione che l'ha portata a cantare lontana dalla sua terra. Un piccolo dettaglio che potrebbe aggiungere ancora più significati alla sua interpretazione: la morte del cantautore Mango è avvenuta lunedì 8 dicembre 2014.

Dopo Crudelia, Angelina sorprende anche con Lunedì di Salmo

Angelina, come ha sottolineato durante la puntata Michele Bravi, "riesce ad arredare anche case che non sembrano essere sue". Il flow della giovane musicista lucana, l'intensità della sua voce, come per Crudelia, ha commosso il pubblico, ma anche gli altri concorrenti del programma. L'urban potrebbe essere un mondo decisamente suo, come dimostra nella scrittura della strofa, ma anche nell'interpretazione del suo inedito Ci pensiamo domani. Con sfumature sicuramente pop e con un occhio di riguardo all'estate, l'inedito ha bisogno di più ascolti per essere digerito, ma ha sicuramente rispetta i crismi della hit. A questo punto, oltre alla bravura di Angelina, bisogna sottolineare anche l'astuzia dei suoi insegnanti, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, per averla indirizzata sempre con grande lungimiranza in canzoni del genere, che esaltano anche le sue grandi capacità di dominio del palco. Su TikTok e Instagram, la sua interpretazione di Lunedì di Salmo è diventata la clip più virale dell'ultima puntate del Serale di Amici 2023: questo anche grazie alla fama del brano, oltre 60 milioni di streaming su Spotify e certificato disco di platino dalla FIMI.

La strofa di Angelina in Lunedì

Un'infanzia felice, ecco quello che avevo

l'aria buona e il camino, il profumo del vino.

Gli angeli custodi a proteggere casa,

fonte di giovinezza, corda che non si spezza.

Mamma e papà, i miei poli opposti.

l'ironia delle sorti, il valore dei soldi

sono cresciuta sana come un pesce

ma agli occhi di Dio eravamo esche

ho abboccato al dolore, sboccato per ore

dovevo suonare per andare altrove.