Il testo e il significato di Mani Vuote, Angelina racconta le proprie mancanze ad Amici 22 Angelina accede, di nuovo, al Serale di Amici 22 con l’inedito Mani Vuote, prodotto da Michele Canova. Qui il testo e il significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Angelina Mango, cover di Mani Vuote

Angelina è una delle cantanti che si giocherà, nelle prossime settimane, la vittoria finale dell'edizione 22 di Amici: la cantante, figlia di Pino Mango e Laura Valente, sin dalle prime battute è stata capace di convincere il pubblico, meritandosi la maglia per il Serale del talent di Canale 5. Durante la puntata di domenica 12 marzo, con tutte le 15 maglie dorate in bilico, l'interprete di origini lucane ha presentato il suo nuovo singolo Mani Vuote, un brano composto per lei da Michele Canova. Un pezzo struggente che ha convinto gli insegnanti e il pubblico e che potrebbe viaggiare sulla stessa scia di Voglia di vivere, che aveva aperto il suo percorso ad Amici 22. Qui il testo e il significato di Mani Vuote.

Il testo di Mani Vuote

Ti chiedo scusa amore mio

se non amo le parole

quanto amo te

Ti chiedo scusa amore mio

se ti parlo di dolore

ma non so cos’è

e ti chiedo scusa

se mi aggrappo alle tue dita

e divento una matita

che continua a scrivere

e ti chiedo scusa

se non sono partita

per prendermi la vita

che scappava via da me

E non ho più niente da dirti

ti guardo che parti e non riesco a fermarti

e non so più dove cercarti

se dentro i tuoi sbagli

o nelle mie mani vuote

Ti chiedo scusa amore mio

se ti chiedo ancora scusa e forse è inutile

se questo viaggio è un po’ più strano

di come pensavamo quando eravamo io e te

E non ho più niente da dirti

ti guardo che parti e non riesco a fermarti

e non so più dove cercarti

se dentro i tuoi sbagli

o nelle mie mani vuote

Nelle mie mani vuote

Il significato di Mani Vuote

Angelina arriva al serale di Amici 22 dopo un percorso netto che l'ha portata alla pubblicazione di due inediti: Voglia di Vivere e l'ultimo inedito Mani Vuote. Il secondo, prodotto da Michele Canova, fotografa meglio le qualità interpretative della cantante con una ballad da pianoforte, in cui Angelina descrive il rapporto consumato tra lei e il proprio partner. All'interno del racconto, le mancanze nel tempo che hanno acuito le distanze, come quando canta: "Ti chiedo scusa se non sono partita per prendermi la vita che scappava via da me". Il risultato delle scuse nel brano viene rappresentato con l'immobilismo, la speranza di aggrapparsi "alle dita" del partner, mentre lo vede scivolare via, chiedendosi poi cosa ha ottenuto: in poche parole, niente da stringere nelle "mani vuote".

Il percorso di Angelina ad Amici 22

La maglia dorata per il serale di Amici 22 è solo l'ultimo passo in un percorso netto di Angelina nel talent televisivo. La cantante, tra le poche ad aver conquistato già il 19 febbraio la maglia dorata, non ha subito la pressione del dover riconquistare il suo posto nel Serale: tra le prime a esibirsi, ha eseguito con naturalezza Mani vuote. Come in passato era successo con Voglia di vivere, che raccontava i contrasti quotidiani e la ricercatezza della leggerezza, anche questa volta non si è fatta intimorire da un brano con un'interpretazione più delicata come Mani Vuote. Anzi, anche grazie alla presentazione dell'inedito, Angelina ha riconquistato una maglia per il serale. Adesso si attende di conoscere l'esito della pubblicazione del nuovo singolo sulle piattaforme in streaming, come per Voglia di vivere, che ha quasi raccolto tre milioni di ascolti in due mesi.