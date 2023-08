RTL 102.5 Power Hits Estate 2023, la scaletta di cantanti e ospiti stasera su TV8 Stasera 29 agosto, in prima serata su TV8 dalle 20:45, va in onda il RTL 102,5 Power Hits Estate 2023 dall’Arena di Verona. Ecco la scaletta dei cantanti che si esibiranno.

A cura di Vincenzo Nasto

Mengoni, Elodie e Lazza

Martedì 29 agosto ritorna in onda, in prima serata in chiaro su TV8, RTL 102,5 Power Hits Estate 2023: la trasmissione verrà condotta da Paola Di Benedetto insieme a Jody Cecchetto, con l'aiuto dello speaker radiofonico Matteo Campese. L'evento sarà l'occasione per osservare le esibizioni di tutti i protagonisti dell'estate 2023, non solo italiani: infatti tra le sorprese sul palco anche YungBlud, che solo pochi giorni fa ha pubblicato il suo ultimo singolo Hated e Jain, ritornata in tendenza su TikTok con Makeba . Dalle 20:45, in diretta dall'Arena di Verona, si potrà assistere allo spettacolo del RTL 102,5 Power Hits Estate 2023. Qui la scaletta della puntata del 29 agosto.

La scaletta del RTL 102,5 Power Hits Estate 2023

Oltre 40 artisti saliranno sul palco dell'Arena di Verona per la proclamazione della hit dell'estate: qui i cantanti e gli ospiti della puntata del 29 agosto:

RTL 102,5 Power Hits Estate 2023 stasera in tv, gli orari e dove vederlo

Il RTL 102,5 Power Hits Estate 2023 verrà trasmesso a a partire dalle 20:45, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.

La votazione e i premi per i vincitori

RTL 102,5 Power Hits Estate 2023 premierà stasera la hit dell'estate 2023, attraverso due classifiche avviate lo scorso 19 giugno: da una parte la classifica settimanale, che stabilisce il brano primo classificato di ogni settimana attraverso i dati di Ear One, a cui poi si aggiungerà il voto del pubblico sul sito di RTL 102.5, che decreterà stasera i vincitori. Durante la serata, saranno assegnati anche altri premi: dal premio FIMI per il singolo più venduto dal 16 giugno al 24 agosto, al premio PMI per il singolo indipendente più trasmesso dalle radio dal 19 giugno al 25 agosto. A questi, si aggiungono il premio SIAE per il brano più eseguito negli eventi musicali in Italia in questo periodo e quello RTL Top Album 2023, per il disco più venduto dal 26 agosto 2022 al 24 agosto 2023.