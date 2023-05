Significato e testo di Disco paradise: Fedez, Annalisa e J-Ax vogliono il titolo di tormentone 2023 Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 hanno pubblicato Disco Paradise, la canzone che sarà protagonista dell’estate 2023, aprendo ufficialmente la stagione dei tormentoni.

Quest'anno la gara al tormentone dell'estate è più dura che mai, con tante coppie e trii a contendersi il titolo di canzone più suonata dalle radio italiane. Una delle canzoni più attese era senza dubbio "Disco Paradise" del trio/quartetto formato da Fedez, Annalisa e Articolo 31, col primo che ha conquistato le ultime due estati e la seconda ad aver conquistato con Bellissima e Mon Amour i mesi a cavallo tra 2022 e 2023, confermandosi anche in questo brano un gradino al di sopra dei colleghi maschi. Non è un caso che è lei a cantare nel ritornello, una canzone fresca, che ammicca a "Girls Just Want To Have Fun" di Cindy Lauper rivendicato dallo stesso Fedez anche nel testo della canzone, per quel meccanismo che te la fa sembrare già nota al primo ascolto.

Il testo di Disco Paradise

Tutti alla ricerca di un colpevole

Quest'anno hanno deciso che toccava a me

Andarmene ad Hammamet

E passi i pomeriggi così così

Tu sfili sulla spiaggia come Gigi Hadid

Vuoi vincere, stravincere

Se penso al mio futuro vado in panico

L'ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiani all'estero

L'anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente, uoh-oh-oh-oh-oh

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai la Disco Paradise

Stasera chе mi fai?

La Disco Paradise, Paradise

È Disco Paradise, supеr bad

Due Mai Tai, faccio la pole dance

E dopo in hotel l'Oktoberfest

Con il degrado come special guest

All'entrata non ci sono guardie

Puoi entrare pure senza scarpe

In privato come un volo charter

In ciabatte fai ‘sto red carpet

Se penso al mio futuro vado in panico

L'ansia fa su e giù tipo yo-yo

Come tutti gli italiani all'estero

L'anno prossimo non voterò

Alza il finestrino che stoniamo Battisti

Mi ritorni in mente, uoh-oh-oh-oh-oh

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai la Disco Paradise

Stasera che mi fai?

La Disco Paradise, Paradise

Il miliardario c'ha la barca, ma ha anche quattro bypass

Qui trovi solo il mio gelato "Girls just want to have fun"

Non ho cultura

La mia gente non sa chi è Neruda, ah

Però sapore di sale, uoh-oh-oh-oh-oh

Le telefonate, ore ad aspettare

Poi mi dà occupato perché chiami anche tu

Bolle di sapone sotto il tuo balcone

E mi piace tanto tanto quando mi annoio

E tu mi fai la Disco Paradise

Stasera che mi fai?

La Disco Paradise, Paradise

Il significato di Disco Paradise

Il pezzo, quindi, unisce il cantato rap di Fedez e J-Ax all'attitudine pop e alla voce di Annalisa, per una canzone scritta anche da Paolo Antonacci e Davide Simonetta, due degli autori più conosciuti di questi ultimi anni. Il brano pur con il suo mood estivo, però, cerca di affrontare anche altre sfaccettature, pur senza perdersi i cliché del viaggio e del finestrino abbassato, ma toccando anche corde personali. C'è Fedez che cita subito Hammamet con un chiaro riferimento a Bettino Craxi e il verso interpretabile in più modi: "Se penso al mio futuro vado in panico l'ansia fa su e giù tipo yo-yo", mentre J-Ax canta versi come "il degrado come special guest" e "Non ho cultura, la mia gente non sa chi è Neruda". Non mancano, ovviamente riferimenti musicali e oltre a Cindy Lauper ci sono Battisti ("Alza il finestrino che stoniamo Battisti, mi ritorni in mente") e Gino Paoli ("La mia gente non sa chi è Neruda, ah, però sapore di sale"), mentre ad Annalisa è lasciata la parte più "leggera" della canzone.