Testo e significato di La discoteca italiana, il ritorno dopo Sanremo di Rovazzi e Orietta Berti

Fabio Rovazzi e Orietta Berti ritornano assieme dopo l'avventura sanremese con La discoteca italiana. Ecco il testo, il significato e il video della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Orietta Berti e Fabio Rovazzi

Dopo essersi incrociati la prima volta sul palco galleggiante della Costa Toscana al Festival di Sanremo 2022, Orietta Berti e Fabio Rovazzi sono ritornati per un singolo estivo, assieme ne La discoteca italiana. Il brano, pubblicato lo scorso 9 giugno, rappresenta l'ennesimo tentativo di una hit estiva per la cantante di Cavriago, mentre per Fabio Rovazzi siamo già al secondo titolo del 2023 dopo Niente è per sempre. Promosso in giro per l'Italia a bordo di un furgoncino e cantato in anteprima da Fiorello a Viva Rai 2, il brano composto da Jacopo Ettorre e Gabry Ponte ha anche un video ufficiale, prodotto da YouNuts. Qui il testo, il video e il significato di La discoteca italiana.

Il testo di La discoteca italiana

Ti ho vista in giro con quell’aria da bandita

Appena entrato sto cercando già l’uscita

Per fare colpo ho detto più di una bugia

L’Orchestra Casadei non so nemmeno cosa sia

Che bella vita

Io voglio il sushi e tu la trattoria

Oddio, mi sembra un incubo da sveglio

Confesso, mi hanno tirato in mezzo

Ma immagina se non ci fosse più

La discoteca italiana

Che mi fa ancora ballare la sera anche se sei lontana

Piena di luci fino al mattino

Mi ha fatto battere il cuore dagli anni Settanta ai Duemila

E mai una volta che ci chiamino ad Ibiza

Finiamo sempre alla Balera dell’Ortica

Per fare colpo ho detto più di una bugia

La rissa di stasera è quasi tutta colpa mia

Chе bella vita

Non devo fare niеnte domattina

Torniamo con il fischio nell’orecchio

Confesso, che incubo ‘sto pezzo

Ma immagina se non ci fosse più

La discoteca italiana

Che mi fa ancora ballare la sera anche se sei lontana

Piena di luci fino al mattino

Mi ha fatto battere il cuore dagli anni Settanta ai Duemila

Se vuoi ballare, balliamo

Questo brano italiano

Dove pensi di scappare? Manchi tu (Manchi tu)

Tanto ormai ti ho incastrato

Come un coro da stadio

Che ti entra in testa e poi non esce più

La discoteca italiana

Che mi fa ancora ballare la sera anche se sei lontana

Piena di luci fino al mattino

Mi ha fatto battere il cuore dagli anni Settanta ai Duemila

La discoteca, la discoteca

La discoteca italiana

La discoteca, la discoteca

La discoteca italiana

Il video di La discoteca italiana

Il video di La discoteca italiana, prodotto da Rovazzi e YouNuts, riprende ironicamente le fasi di promozione discografica di una hit estiva. Dal colloquio con l'editore, l'uomo marketing e il conduttore radiofonico, interpretati dal trio Aldo, Giovanni e Giacomo, avvenuto negli studi della sede milanese di Universal Music Italy, si passa al tour a bordo di un furgoncino e alla Balera dell’Ortica a Milano, citata anche da Rovazzi nella canzone. Appaiono anche l'Orchestra Casadei in discoteca e Diletta Leotta durante il suo Gender reveal party, mentre nelle battute finali del video, Betti Soldati, storico ufficio stampa di Maria De Filippi, paga il compenso della serata al cantante.

Il significato di La discoteca italiana

Dopo aver collaborato con Loredana Berté e J-Ax in Senza Pensieri nel 2019 e con Eros Ramazzotti nel 2021 con La mia Felicità, il 2023 di Fabio Rovazzi ha visto ben due uscite: da una parte Niente è per sempre, dall'altra la ricerca dell'ennesima hit estiva, questa volta con Orietta Berti. I due cantano il dualismo tra amore e odio nei confronti della musica da discoteca e di riflesso delle hit estive: Rovazzi sottolinea ironicamente come si sia sentito tirato in mezzo, ma che in fondo questo suono incastri tutti, anche lui. Dall'altra parte, Orietta Berti, nel ritornello, racconta la nostalgia della discoteca italiana: "La discoteca italiana che mi fa ancora ballare la sera anche se sei lontana, piena di luci fino al mattino, mi ha fatto battere il cuore dagli anni Settanta ai Duemila".