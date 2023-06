Testo e significato di Hollywood, il viaggio americano di Rkomi e Irama prima di No Stress Irama e Rkomi hanno presentato nelle ultime ore il primo singolo del loro joint album No Stress: si tratta di Hollywood. Ecco il testo e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Irama, Shablo e Rkomi, 2023

In attesa che il 7 luglio esca il loro primo joint album No stress, la coppia Irama-Rkomi ha pubblicato nelle scorse ore Hollywood, il primo singolo del progetto. I due avevano precedente collaborato in due singoli: da una parte 5 gocce, contenuto nell'album Il giorno in cui ho smesso di pensare e Luna Piena, contenuto invece nel disco più venduto del 2021 Taxi Driver. Entrambi i singoli hanno vissuto di luce propria all'interno dei progetti solisti, con oltre 160 milioni di streaming raccolti, otto dischi di platino e un tratto in condivisione, che lega i due artisti anche in No Stress: la produzione di Shablo. Infatti proprio il produttore discografico di origini argentine ha curato tutte le produzioni di No Stress, sintomo di un progetto variegato nei suoni e che potrebbe dominare il mercato discografico nei prossimi mesi. Un piccolo segnale ci arriva già con Hollywood con un tributo ai suoni di California Love di Tupac nell'intro del brano. Qui il testo e il significato di Hollywood.

Il testo di Hollywood

No stress, baby, no stress

Yeah, yeah, ehi, ehi

Ti cerco per Hollywood

Come mai, come mai, come mai mi fai morire

Ed anche se non è logico

Farà male anche mentre sorriderò

Se non mi guardi fa la stesso

E so che era solo sesso, no

Come mai, come mai, come mai vuole farmi soffrire (Ehi)

E poi svegliarci il giorno dopo (E poi svegliarci il giorno dopo)

Dentro una camera in Brasile (Dentro una camera in Brasile)

Sapere che era solo un gioco

Che dura troppo poco

Ma è bello da morire (Era bello da morire)

(Ehi, ehi)

E come se non avessi mai vissuto per me

Eppure abbiamo fatto molta strada per me

In famiglia ci siam seduti sulla cima di un tetto

Per mano, come una corda legata, che faccio, lascio?

Già che entro in un club e sono triste

Eppure non c'è niente che non vada davvero

Capita che entro in un club e sono single

Ed esco con la prima tipa che ti assomigli

Guardo il sole un attimo (No, no)

Finché non sarò nero, non ti dimenticherò

(Shablo)

(Ehi, ehi)

Ti cerco per Hollywood

Come mai, come mai, come mai mi fai morire

Ed anche se non è logico

Farà male anche mentre sorriderò

Mi servon cinque gocce perché amo le altezze

C'è la luna piena, sto volando per Las Vegas

Baby, non è ora, non è ora di crescere

Cado nella fiamma, sto bruciando la candela

Sono uscito insieme a Paola, poi Claudia, poi nulla

Sono sparito di nuovo con Giulia

Mi sarò confuso, credo di essermi fottuto da solo

Appunto, sono il solito, ho chiuso

E fuggire con te, eh

Una strada, un tramonto, una Cadillac de Ville (No, no)

Amore non è un granché, eh (Yeah-eh)

Le mie lacrime, lacrime, la- con il cuore a mille, eh

Ti cerco per Hollywood

Come mai, come mai, come mai mi fai morire

Ed anche se non è logico

Farà male anche mentre sorriderò

Il significato di Hollywood

Non può che essere uno dei progetti estivi più attesi del 2023: da una parte l'artista con l'album più venduto nel 2021 come Rkomi, dall'altra parte uno degli hitmaker italiani più importanti degli ultimi anni. Dopo Taxi Driver e Il giorno in cui ho smesso di pensare, con gli episodi fortunati di Luna Piena e 5 gocce, Rkomi e Irama ripartono, sempre insieme a Shablo, da Hollywood, il primo singolo di No Stress. La narrativa del viaggio tra le luci della California, con Hollywood e le sue stelle sullo sfondo, la si sente già dai primi suoni della produzione, che riprende Dr.Dre e la base di California Love di Tupac. L'epopea della ricerca tra le strade della città, i club e le donne con cui scappare vengono ripresi all'interno del testo e in un momento di ego-reference, Rkomi nella sua strofa cita i due singoli in cui i due artisti hanno già collaborato: "Mi servon cinque gocce perché amo le altezze, c'è la luna piena, sto volando per Las Vegas. Baby, non è ora, non è ora di crescere, cado nella fiamma, sto bruciando la candela". C'è anche un richiamo a una sua passata relazione, quella con la presentatrice e showgirl Paola Di Benedetto quando canta: "Sono uscito insieme a Paola, poi Claudia, poi nulla, sono sparito di nuovo con Giulia".