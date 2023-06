Testo e significato di Alta Marea, Coez e Frah Quintale insieme per la prima canzone del loro album Dopo l’annuncio a sorpresa sul palco del Mi Ami del loro joint album in uscita a settembre, Coez e Frah Quintale hanno pubblicato Alta Marea. Ecco il Ecco il testo, il video e il significato della canzone.

A cura di Vincenzo Nasto

Frah Quintale e Coez, foto di Tommaso Biagetti

Tutto era nato sul palco del Mi Ami Festival a Segrate, Milano, dove Coez e Frah Quintale erano apparsi sul palco in maniera improvvisa, esibendosi in un set congiunto. Poi l'annuncio: "Abbiamo scritto una canzone, anche più di una". Pochi giorni dopo, il 13 giugno scorso, il lancio su Instagram: Coez e Frah Quintale pubblicheranno un joint album a settembre 2023. Nell'annuncio, anche lo spoiler del singolo che sarebbe uscito nelle scorse ore, dal titolo Alta Marea. Se fosse servito un biglietto da visita per ciò che sarà uno dei progetti crossover più attesi del 2023, Alta Marea restituisce quel suono funky dell'allegria estiva, con una notte che rapisce e con l'alta marea che non può dividere i protagonisti del racconto. Ecco il testo, il video e il significato della canzone.

Il testo di Alta Marea

Ho la notte scritta in faccia

La mia testa fa la ruota

Cerco di andare dritto

Anche se sottosopra

Anche se sotto sotto

Sotto non ci vado mai

Anche se mi perdo

Anche se ci perdo

E scusa se ti lascio andare via

Mi mandano all’inferno

Ma non è sempre colpa mia

E non c’è nessuna

Nessuna regola

Sono ancora sveglio

E questa notte non va via

Siamo persi nel buio, nella marea

Non si vince da soli ma ci si allea

Ci rapisce la notte come un’idea

Quando ti senti sola che fai? Dove vai?

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Gira tutta la stanza

Tutto l’equilibrio non basta

Per colmare la tua distanza

Serve distrarmi, però non passa

Quando qualcosa si è rotto,

Non ti avessi avuto attorno

Sarei caduto sul fondo

Ma ora mi lasci da solo

E quello che mi togli è un pezzo che non torna al suo posto

E scusa se ti lascio andare via

Finire all’inferno

Ma in fondo cosa vuoi che sia

Qui non c’è nessuna

Nessuna regola

Sono ancora sveglio

E questa notte non va via

Siamo persi nel buio, nella marea

Non si vince da soli ma ci si allea

Ci rapisce la notte come un’idea

Quando ti senti sola che fai? Dove vai?

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Mi dico “Ora passa” e non passa mai

Stanotte una bussola ce l’hai

Nel buio non basterà un’idea

Un’idea, un’idea, un’idea

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Stai con me anche con l’alta marea

Il video di Alta Marea

Il video ufficiale di Alta Marea, una produzione JetSet Productions che vede alla regia Amedeo Zancanella, riprende i due protagonisti in bianco e nero, in una supercar del passato. Frah Quintale e Coez appaiono insieme come in un video dei primi anni 2000 negli Stati Uniti, con alcune inquadrature che richiamano il celebre montaggio di Still D.R.E con protagonisti Dr.Dre e il figlioccio artistico Snoop Dogg. Non c'è alcun riferimento visivo al mare e all'alta marea suggerita nel titolo e nel ritornello.

Il significato di Alta Marea

Alta Marea, il nuovo singolo pubblicato da Frah Quintale e Coez, in occasione dell'uscita del loro joint album il prossimo settembre, è stato prodotto dalla premiata ditta D-Ross e Startuffo, aka Rosario Castagnola e Sarah Tartuffo, mentre il lavoro autoriale dei due cantanti è stato accompagnato dalla penna di Davide Petrella. Il brano, attraverso un beat funky, riprende l'immaginario estivo che fa da sfondo a una relazione che sembra andare via, come quando cantano: "E scusa se ti lascio andare via, mi mandano all’inferno, ma non è sempre colpa mia". Al centro del racconto l'idea di non lasciarsi allontanare dai problemi, di tenersi aggrappati l'uno all'altro anche nell'alta marea: "Siamo persi nel buio, nella marea, non si vince da soli ma ci si allea. Ci rapisce la notte come un’idea, quando ti senti sola che fai? Dove vai? Stai con me anche con l’alta marea". Alta Marea arriva dopo la collaborazione nella cover di Nei treni la notte, brano originariamente contenuto in Reguardez-Moi di Frah Quintale.