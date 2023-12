La classifica degli inediti Amici 2023: Holden in testa con Nuvole, record di ascolti per Rossofuoco di Mida Da poche ore è stato pubblicato il secondo round di inediti ad Amici 2023/2024: andiamo a vedere come si stanno comportando i singoli su Spotify.

A cura di Vincenzo Nasto

Amici 2023/2024, foto Cover Mew, Holden e Petit

A tre mesi dall'inizio della nuova edizione di Amici 2023/2024, nelle scorse è stato pubblicato il secondo round di inediti dei cantanti all'interno della trasmissione. Fino ad ora, Nuvola di Holden si prende la testa della classifica, seguita da Allergica alle fragole di Ayle: chiude il podio Mida con il nuovo singolo Mi odierai. Continua la competizione all’interno della trasmissione, arrivata in una fase molto delicata: la ricerca di un posizionamento per i giovani cantanti che dovranno incominciare a guadagnarsi una maglia per il Serale. Gli inediti pubblicati nelle ultime ore sono questi: Guagliò di Petit, Ombre di Matthew, Vivo di Mew, Nuvola di Holden, Non è la fine di Lil Jolie, Viole e violini di Sarah e Mi odierai di Mida, senza dimenticare Allergica alle fragole di Ayle. Nel frattempo, Rossofuoco di Mida ha superato gli 8 milioni di streaming sulla piattaforma, accompagnato da Dimmi che non è un addio di Holden e Che fai di Petit. Ecco la classifica degli inediti di Amici nelle prime ore dalla pubblicazione su Spotify.

Holden con Nuvola: 8348 stream Ayle con Allergica alle fragole: con 7360 stream Mida con Mi Odierai: 6mila stream Mew con Vivo: 2538 stream Petit con Guagliò: 2mila stream Matthew con Ombre: 1700 stream Lil Jolie con Non è la fine: 1669 stream Sarah Toscano con Viole e Violini: 1611 stream

Gli ascolti del primo round di inediti di Amici 2023

Il primo posto di Holden racconta anche il successo all'interno della trasmissione del giovane concorrente romano, che ha conquistato oltre 5 milioni e mezzo di stream con il primo inedito: Dimmi che non è un addio. Ma non è in testa alla classifica dei brani più ascoltati, fin'ora di questa edizione: infatti il primo posto lo conquista Mida con Rossofuoco. Il cantante di origini venezuelane, con la sua RossoFuoco ha raccolto 8,6 milioni di stream su Spotify. Al terzo posto troviamo Petit con la sua Che fai: il brano, prodotto da Takagi & Ketra e Fauno ha superato i due milioni di stream sulla piattaforma.

Mercoledì Mai di Mew subito dietro al podio

Subito dietro, troviamo Mew e la sua Mercoledì Mai: anche essendo una delle canzoni più apprezzate della trasmissione, il brano si ferma a 1,6 milioni di ascolti su Spotify. Escludendo Ayle dalla classifica, poiché subentrato a Ezio, ci rimane il terzetto finale, composto da Matthew, Sarah e Lil Jolie. Il terzultimo posto va a Lil Jolie con la sua Follia, che raccoglie 763mila stream, pochi in più rispetto a Touché di Sarah Toscano, ferma a 757mila ascolti su Spotify. Ultimo posto invece per Matthew: il cantante originario di Monza ha raccolto "solo" 452mila stream per la sua Fammi. Menzione speciale anche per Holy Francisco, eliminato nelle scorse settimane dal programma: la sua Tananai ha raccolto quasi 660mila stream in un mese.