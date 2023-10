Mercoledì Mai di Mew, il testo e il significato del nuovo inedito ad Amici 2023 Mercoledì mai è il secondo inedito di Mew ad Amici 2023, dopo Sangue presentato durante le audizioni. Il brano è prodotto da SIXPM: qui testo e significato.

Mew

Mercoledì mai è il nuovo inedito di Mew, il secondo dopo aver presentato Sangue durante le audizioni del programma. La cantante, nata a Jesolo nel 1999, sembra aver conquistato già un posto di rilievo nell'edizione 2023/2024 del talent di Canale 5, accompagnata nel suo percorso dalla sua insegnante Lorella Cuccarini. Mercoledì mai è un brano prodotto da SIXPM e sembra rispecchiare l'immaginario musicale che Mew, sin dalla prima puntata, sta cercando di stabilire con il suo pubblico. Nel frattempo, Sangue ha raccolto oltre 130mila visualizzazioni su YouTube. Qui il testo e il significato di Mercoledì mai.

Il testo di Mercoledì mai, la nuova canzone di Mew

Non sono una santa

dovresti saperlo pure tu

che c’ho la testa che balla

io già ti vedevo tra i miei tattoo

Mi sveglio con il mal di testa

prendo due Tavor che botta

penso a te

il sole dalla finestra

col primo raggio che passa

e siamo in tre, siamo in tre

torno quella sera con i lividi

semaforo rosso una sera di giovedì

mercoledì mai

e mentre ti riduco in cenere

ti abbraccio e fai da anti proiettile

ma

non sono una santa

dovresti saperlo pure tu

che c’ho la testa che balla

io già ti vedevo tra i miei tattoo

dove il sole ci cuoce

il sudore ci cuce

le mani alla pelle

le labbra le labbra

no, non sono una santa

Non so te

le tue labbra su di me

le voglio anche se sai

mercoledì mai

Non sono una santa

dovresti saperlo pure tu

che c’ho la testa che balla

io già ti vedevo tra i miei tattoo

dove il sole ci cuoce

il sudore ci cuce

le mani alla pelle

le labbra le labbra

no non sono una santa

mercoledì mai

Il significato di Mercoledì mai, il secondo inedito della cantante di Amici 2023

Nell'ultima puntata dell'edizione 2023/2024 di Amici di Maria De Filippi, Mew ha presentato il suo secondo inedito all'interno della trasmissione: Mercoledì Mai. Il brano, a cui ha lavorato il producer napoletano SIXPM, cerca di racchiudere in una chiave pop-dance l'idea di libertà e di impulso fisico, vivido soprattutto nelle immagine raccontate della cantante. L'idea di disimpegno trasmesso nell'espressione "Non sono una santa, dovresti saperlo pure tu" viene esaltato dal contrasto con l'unione fisica raccontata in: "io già ti vedevo tra i miei tattoo, dove il sole ci cuoce, il sudore ci cuce, le mani alla pelle, le labbra alle labbra". Durante l'esibizione, Mew si è avvicinato al banco di Matthew, il concorrente con cui ha stretto di più in casetta, scambiandosi anche un bacio nei primi giorni di ottobre: il racconto musicale sembra perfettamente aderente alla narrazione della loro "love story" all'interno del programma. Nel frattempo, la giovane cantante si è classificata, di nuovo, al primo posto nella classifica cover dell'ultima puntata, dopo essersi esibita con Strong di London Grammar: a giudicarla, questa volta, è stato Rkomi.