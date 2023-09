Chi è Holden, figlio di Paolo Carta ad Amici 2023: il vero nome e le canzoni del concorrente Holden è un nuovo concorrente di Amici 23: il cantante è figlio di Paolo Carta, marito di Laura Pausini e non è nuovo nel mondo musicale, avendo anche un platino per “Na na na”.

Tra i nuovi allievi presenti ad Amici 2023 c'è anche Holden, nome che forse non dirà molto a chi non è addentro alle cose musicali italiane, ma il cui vero nome svela una parentela importante. Il cantante, infatti, si chiama Joseph Carta ed è il figlio di Rebecca Galli e Paolo Carta, attuale marito di Laura Pausini. Non nuovo al mondo musicale, sono anni che il rapper e producer crea musica togliendosi anche qualche soddisfazione – come per il platino di "Na na na" -, con un nome d'arte che cela bene le sue origini: una volta arrivato nella scuola di Maria De Filippi, però, dovrà imparare a confrontarsi con ciò che da sempre accompagna chi porta un cognome importante. Solo negi ultimi anni è successo ad artisti come LDA, ovvero Luca D'Alessio, figlio di Gigi D'Alessio e ad Angelina mango, figlia di Mango e di Laura Valente, una delle voci storiche dei Matia Bazar.

Chi è Joseph Carta e perché ha scelto Holden come nome d'arte

Joseph Carta, in arte Holden (qui il suo profilo Instagram), è un cantautore, rapper e producer italiano classe 2000, quindi ha 23 anni, che ha cominciato il suo percorso musicale fin da giovanissimo, quando sviluppò una passione per il mondo Pop/EDM e suonando nelle discoteche romane. Il suo pseudonimo prende ispirazione proprio dal protagonista del celebre romanzo di J. D. Salinger, "Il giovane Holden", uno dei capolavori della Beat generation, libro in cui milioni di persone si sono ritrovate, con cui hanno girovagato per New York, e in cui l’artista – come si legge nelle sue biografia – "si rivede e si identifica per il forte senso di ribellione e angoscia nei confronti di ciò che lo circonda".

La carriera musicale di Holden e il suo primo disco di platino

Holden, quindi, non è proprio un esordiente della musica italiana, nonostante la sua giovane età. Carta, però, deve aspettare il 2019 per l'esordio discografico ufficiale, con la pubblicazone del suo primo Ep che non poteva non chiamarsi come il romanzo di Salinger a cui si aggiungono, pochi mesi dopo, i brani "Come le altre" e "Non fa per me" (16 milioni di stream), ma il vero successo arriva grazie al singolo "Na Na Na" (pubblicato dalla HLDN Music) che raggiunge la certificazione di Platino nel 2021 e attualmente conta 43 milioni di visualizzazioni su Spotify, di cui ha conquistato le Top Viral e Italiana. Successivamente arrivano "Cadiamo Insieme" (che ha 18 milioni di stream), "Frate" e "Barriere", mentre nel 2021 esce il suo album d'esordio "prologo", anticipato dai singoli "Se un senso c'è", “Flute” (feat. Gemello) e “Alieno”. Nel 2022 pubblica i singoli "Farmi a pezzi", il nuovo singolo per Believe, che segna l’inizio di un nuovo percorso, come si legge nella biografia, seguiti dai brani "Tu lo sai già" e "Neon", mentre a gennaio 2023 arriva l'ultimo singolo ufficiale "Lampi". In carriera ha già collaborato con artisti come Coez, Quentin40 e Gemello.

Joseph Carta è il figlio di Rebecca Galli e Paolo Carta, marito di Laura Pausini

Joseph è il terzo figlio che Paolo Carta ha avuto da Rebecca Galli, quindi ha due fratelli, Jader del 1995 e Jacopo del 1996, oltre alla sorella Paola, che Carta ha avuto da Laura Pausini – che ha sposato il 22 marzo 2023, dopo un fidanzamento cominciato nel 2005 – nel 2013. In un'intervista a Revenews Carta ha messo le cose in chiaro, parlando della sua famiglia di musicisti: "Prima di uscire con l’EP d’esordio Il giovane Holden avevo paura che il mio lavoro potesse essere attribuito a qualcuno che non fossi io, ma sto dimostrando che il percorso che ho intrapreso è interamente disegnato da me e a da nessun altro".

La vita privata di Holden

Della vita privata di Holden non si sa tantissimo, nonostante è noto che ha avuto una storia con Cecilia Cantarano, una delle tiktoker e instagrammer più famose del Paese. Una storia finita non benissimo, come ha raccontato lo stesso cantante rispondendo alle storie della sua ex che lo aveva accusato di averlo lasciato due volte in un anno, una delle quali mentre aveva il Covid. Una storia cancellata dopo che Holden aveva risposto, spiegando di essere stato tradito. Proprio in quelle risposte il cantante diceva di non voler utilizzare i social in quel modo, ma solo per veicolare la propria musica: "Per il poco che utilizzo i social vorrei usufruirne esclusivamente come forma di condivisione della mia passione e del mio lavoro" aveva detto, come riportato da Webboh che riporta anche le altre parole del nuovo allievo di Amici: "Mai voluto farci gossip sopra, mai voluto condividere certe cose sui social, ma non posso neanche lasciare che di me si dica la qualunque o che passi un messaggio così sbagliato e lontano dalla verità, che mi dipinge come lo str***o della situazione che ha lasciato (poverina) la ragazza tre volte addirittura quando ha avuto il covid. Sono stato sempre fedele, sempre. Lei no, e questa è la verità".