Chi è Lil Jolie, la cantante di Amici 2023: il vero nome e l’inedito Follia prodotto da Zef Lil Jolie, nome d’arte di Angela Ciancio, è una nuova concorrente di Amici 2023: ha conquistato la fiducia di Rudy Zerbi esibendosi con l’inedito Follia.

A cura di Vincenzo Nasto

Lil Jolie, foto 2023 Account Twitter @AmiciUfficiale

Lil Jolie, nome d'arte di Angela Ciancio, è una nuova concorrente di Amici 2023: la giovane cantante ha conquistato un banco nel talent televisivo, convincendo i giudici, prima con l'esibizione di Un'ora d'amore dei Matia Bazar poi, incalzata da Rudy Zerbi, ha cantato anche il suo inedito Follia. Proprio Zerbi ha premuto per l'entrata della giovane artista, di origini casertane, all'interno del talent televisivo, diventando il suo nuovo insegnante in questo percorso. Ma andiamo a scoprire chi è Lil Jolie.

Chi è Angela Ciancio e perché ha scelto Lil Jolie come nome d'arte

Lil Jolie, nome d'arte di Angela Ciancio è una delle nuove concorrenti nella categoria canto di Amici 2023. Come raccontato da Maria De Filippi nella presentazione della cantante prima della sua esibizione con Un'ora d'amore dei Matia Bazar: "Angela ha 23 anni ed è di Caserta. È figlia unica, vive a Milano dove si è trasferita per inseguire il sogno della musica. È competitiva, soprattutto con sé stessa. Per lei cantare è un atto liberatorio, è la cosa che la mette in contatto con sé stessa". Non sono ancora presenti altri particolari sulla vita privata della cantante, ma Lil Jolie ha rivelato che il suo nome deriva dalla sua passione per l'attrice americana Angelina Jolie. Ciancio l'ha scoperta guardando il film Ragazze interrotte e da lì se ne è innamorata artisticamente.

La carriera musicale di Lil Jolie e il primo inedito Follia

La carriera musicale di Lil Jolie parte direttamente su Soundcloud, dove la giovane cantante ha pubblicato tra il 2017 e il 2018 i suoi primi brani: da Tornerai al brano in collaborazione con l'ex protagonista di X Factor Vale Lp Noi. Poi, dopo essersi fatta notare con Farsi Male (2019), nel 2020 arriva Diamanti, a cui seguono Ora vado con Pretty Solero e la più famosa Panico con Ketama. Proprio quest'ultimo è il singolo più streammato della cantante su Spotify, dopo aver raccolto oltre 1,2 milioni di ascolti. Nel 2021, sempre vicina agli ambienti romani, compone Regole in collaborazione con Carl Brave, prima dell'uscita nel 2022 del suo primo album Bambina. All'entrata nella classe 2023/2024 di Amici, la giovane cantante ha cantato davanti al pubblico e al producer multiplatino Zef il suo primo inedito: si tratta di Follia.

Il percorso di Lil Jolie ad Amici 2023

Dopo la presentazione da parte di Maria De Filippi, Lil Jolie si è esibita davanti ai tre giudici, prima con Un'ora d'amore dei Matia Bazar, poi con il suo inedito Follia, invitata da Rudy Zerbi. Proprio il giudice ha deciso di darle il banco nella trasmissione, riponendo massima fiducia nelle sue capacità. Un gesto che sembra ripagato già nelle prime fasi del talent, con la cantante, che a pari merito con Matthew, si è classificata in vetta alla prima gara di canto. Lil Jolie poi, ha avuto anche la possibilità di esibirsi con Follia davanti al producer multiplatino Zef, vincendo la gara con Mida e il suo inedito Vita Terremoto e con Holy Francisco e il suo inedito Tananai. Il suo inedito vedrà quindi la produzione di Zef, dando adito a chi la colloca già tra i partecipanti che accederanno alla fase Serale della trasmissione.