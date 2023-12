Nuvola di Holden, il testo e il significato del nuovo inedito ad Amici 2023 Nuvola è il nuovo inedito di Holden, uno dei protagonisti nella categoria canto dell’edizione 2023/2024 di Amici. Qui il testo e il significato di Nuvola.

Tra i protagonisti della nuova edizione di Amici 2023/2024, Holden, aka Joseph Carta, ha anticipato nelle scorse ore, durante la 12esima puntata del Pomeridiano del talent, il nuovo singolo Nuvola. La canzone, che sarà disponibile domani 12 dicembre dalla mezzanotte, vede la produzione di Zef, uno dei protagonisti del suono urban/pop in Italia negli ultimi anni. Holden, dopo essersi classificato al primo posto nella gara Cover con il singolo Sign of the times di Harry Styles, giudicata da Fulminacci, Ron ed Ermal Meta, si è lanciato nel secondo inedito all'interno della trasmissione, dopo Dimmi che non è un addio. Qui testo e significato di Nuvola: puoi ascoltare qui il brano.

Il testo di Nuvola

Un respiro in mezzo al vento

Sai di nuvola

Colpo di grazia

Che sei l’unica

A vedere

Ad arrivare in fondo a me

A me

Ti chiedo scusa, ma

Me ne fotto della vita

Anche se è l’unica

Anche se penso nel profondo

Non sia l’ultima

Come posso far vedere questo a te

A te

E non riesco a dire scusa se non parlo

È che non so da dove partire

La merda che c’ho dentro

Tu non la vuoi sentire

Ed ho paura che

Che rovini noi due

Vorrei scomparire con te

In mezzo alle lenzuola

Nel mio cuore di spine

Per ogni film che hai messo

Abbiamo perso la fine

Tu rimani qui

Io nelle mani tue

Siamo soli

In mezzo a tutta questa polvere

E certe volte cado a terra

Forse è un fulmine

Che mi spara dritto al petto

E non lo nego

A volte perdo troppo tempo

E non mi spiego

Come fai a sopportarlo

Quando mi chiudo in una stanza

E mi dimentico di tutto e di tutti

E di tutto

E non riesco a dire scusa se non parlo

È che non so da dove partire

La merda che c’ho dentro

Tu non la vuoi sentire

Ed ho paura che

Che rovini noi due

Il significato di Nuvola

La dodicesima puntata del Pomeridiano di Amici 2023, dopo essersi aperta con il primo posto di Sign of the times di Harry Styles, cantato da Holden durante la gara Cover, ha visto il giovane cantante romano anticipare il suo nuovo singolo: Nuvola. Dopo i 5 milioni e mezzo di ascolti per Dimmi che non è un addio, non sembra esser cambiato il registro melodico, prettamente pop, di Holden. Questa volta accompagnato da Zef, Nuvola riprende lo schema piano-voce del suo precedente, cercando di arricchire il tappeto con i piatti della batteria nel ritornello. Si sentono sprazzi di Lazza in Nuvola, che invece nel testo raccoglie le consapevolezze dei propri errori per Holden in una relazione: dallo scomparire per ore, alla vergogna per il dolore per ciò che vissuto in passato, senza dimenticare l'assenza di scuse all'interno del rapporto. C'è una riflessione sulla pazienza all'interno della relazione, molto esplicita nel brano: "A volte perdo troppo tempo e non mi spiego come fai a sopportarlo, quando mi chiudo in una stanza e mi dimentico di tutto e di tutti".