Chi è Holy Francisco, il cantante di Amici 2023: il vero nome e l’inedito Tananai Holy Francisco, nome d’arte di Francesco Guarnera, è un nuovo concorrente dell’edizione 2023/2024 di Amici: ha conquistato la fiducia di Anna Pettinelli con l’inedito Tananai.

A cura di Vincenzo Nasto

Holy Francisco 2023, foto di Twitter Account @AmiciUfficiale

Holy Francisco, nome d'arte di Francesco Guarnera, è un concorrente di Amici 2023: il giovane cantante ha conquistato un banco nel talent televisivo, convincendo l'insegnante Anna Pettinelli con il suo inedito Tananai. Nel frattempo sembra non esser nata una simpatia tra Holy Francisco e Rudy Zerbi, anche per un commento del giovane cantante nei confronti dell'insegnante: "Gli faccio un cu** così". Ma andiamo a scoprire chi è Holy Francisco.

Chi è Francesco Guarnera e perché ha scelto Holy Francisco come nome d'arte

Holy Francisco, nome d'arte di Francesco Guarnera, è uno dei nuovi concorrenti nella categoria canto dell'edizione 2023 di Amici. Nato nel 2005 a Gela, viene raccontato così da Maria De Filippi nella presentazione del cantante prima dell'esibizione con l'inedito Tananai: "Nasce e vive a Gela, in Sicilia, con i genitori, fratello e un cane. Ottimo rapporto con i tuoi, scrivere ti mette sempre in difficoltà. Sei solare ma a volte stai sulle tue. Ti reputi una persona vera, perché pensi che molti coetanei che fanno musica si siano costruiti un personaggio. Tu non ne senti il bisogno. Sei un po' permaloso e se ti criticano una canzone, non le prendi a testate ma rispondi con educazione". Lo pseudonimo scelto da Francesco Guarnera, Holy Francisco, oltre a riprendere il suo nome originale, utilizza il termine inglese "Holy", che in italiano vuol dire "santo". Qui il suo profilo Instagram.

La carriera musicale di Holy Francisco e l'inedito Tananai

Pur essendo giovanissimo, Holy Francisco è già da alcuni anni al centro dei talent televisivi. Infatti, dopo aver esordito nel 2021 con i brani Via Via e New York, nel 2022 partecipa al programma X Factor, dove si fa notare nelle audizioni grazie al brano Martina, che nel ritornello recitava: "Martina è una str**a". I quattro si iniziali dei giudici, con i complimenti anche di Dargen D'Amico, non lo portarono però alla fase Live, ma il brano su Spotify ha collezionato oltre 500mila ascolti. Poi la firma con Virgin Records/Universal Music Italy, dopo anni con l'etichetta siciliana Kroma Production, e l'arrivo dei singoli Lara, L'ultima notte, E-Girl e Milano Late-Night. All'interno della trasmissione Holy Francisco ha presentato solo un inedito: Tananai.

Il percorso di Holy Francisco ad Amici 2023

Dopo la presentazione da parte di Maria De Filippi, Holy Francisco si è esibito con l'inedito Tananai. Il brano ha convinto Anna Pettinelli che ha sottolineato come la risposta del pubblico sia solo il primo passo all'interno della trasmissione. Infatti, il giovane cantante si classifica solo settimo durante la prima settimana, con gli insegnanti che gli attribuiscono un voto pari a 6+. Sembra nascere lì l'incomprensione con Rudy Zerbi, con Holy Francisco, che dopo aver ottenuto il banco, si rivolge a Matthew: "A Rudy Zerbi gli faccio un c**o così". Infatti, subito dopo la prima puntata, l'intera classe viene convocata in studio con Zerbi che chiede una prova canora a Holy Francisco: la cover di Diventerai una star dei Finley. Anche dopo le scuse di Holy Francisco, Rudy Zerbi si lamenta dopo l'esibizione: "Tremo tutto, mi hai spaventato per questo gran mazzo che mi devi fare! Devo essere scosso e spaventato per com’è andata? Per il momento, non sono spaventato, devi fare di più". Non sembra ancora esserci riuscito il giovane cantante, che sfila solo al quinto posto durante la gara delle cover dello scorso 1° ottobre con Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni, ma soprattutto con la sconfitta nella gara degli inediti con Lil Jolie e Mida. I risultati non migliorano la settimana successiva con il nono posto nella gara cover con Parafulmini, a un passo dall'ultimo posto. Nella puntata pomeridiana dello scorso 9 ottobre, Holy Francisco, sfidato da Zerbi, ha cercato di realizzare una cover di Perdono di Tiziano Ferro, aggiungendo le sue strofe al brano. L'esibizione non sembra essere piaciuta ai giudici, men che meno il pubblico, che su Twitter non ha accolto bene la sua particolare visione.