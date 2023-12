Vivo di Mew, il testo e il significato del nuovo inedito ad Amici 2023 Mew, una delle concorrenti più interessanti di Amici, ha presentato il suo terzo inedito all’interno della trasmissione: si tratta di Vivo. Qui testo e significato.

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mew, foto Account X @AmiciUfficiale

Arrivati alla dodicesima puntata del Pomeridiano di Amici, andata in onda nelle scorse ore su Canale 5, sembrano definirsi ormai i protagonisti assoluti nella categoria canto di questa edizione. Durante la puntata infatti, oltre alla gara Cover che ha visto trionfare Holden, con Mew subito dietro, ha visto anche la presentazione di inediti come Vivo, il nuovo singolo della cantante di Jesolo. Dopo Sangue e Mercoledì Mai, Mew ha anticipato l'uscita di Vivo, prodotta da Room9 e SIXPM, che sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming da domani 12 dicembre. Qui il testo e il significato di Vivo.

Il testo di Vivo

Non è tutto oro ciò che brilla

Ma scelgo in mezzo a mille personalità

Sentirsi forti dura un momento

Ma se sei forte lo decide solo il tempo

È complicato amarsi con semplicità

E tutto ciò che faccio poi si complica

Ma se sei forte lo decide solo il tempo

Non ci so stare bene, bene dentro il mondo

Leggi anche Gli scherzi di Giovannino ad Amici 23: il disturbatore di TSQV spaventa Cuccarini e Celentano

Vivo è un aggettivo

Ed io vorrei che fosse vivere

Che ne diresti di farlo con me

Scrivo per sentirmi viva

Ed io vorrei che fosse insieme a te

Come quando piove

Ma non sai perché

E se bastasse solo un ricordo

Per trattenere ancora il tempo

Qui io gli chiederei com’è cadere

Quanto vale ritrovarmi nuda accanto a te

Tu mi fai bene

Mai male

Quando sei con me

Non sto male

E ti senti vivo

È un aggettivo

Ed io vorrei che fosse vivere

che ne diresti di farlo con me

Scrivo per sentirmi viva

Ed io vorrei che fosse insieme a te

Come quando piove

Ma non sai perché

Il significato di Vivo

Continua il matrimonio artistico tra Mew e il producer di origini campane 6IXPM, che dopo il singolo Mercoledì Mai firma anche il nuovo brano della cantante di Jesolo Vivo, in collaborazione con Room9. Se in Mercoledì Mai, i BPM della batteria suggerivano un aspetto più adrenalinico e passionale al brano, riportando alla luce anche l'affinità tra Mew e Matthew, Vivo sembra rallentare, prendersi un momento di pausa per riflettere. I rintocchi del pianoforte che accompagnano la prima strofa di Vivo evidenziano l'intimità del brano, che costruisce un parallelo tra l'aggettivo vivo e il verbo vivere, indicando il dualismo tra la forma passiva e quell'attiva. Infatti Mew sottolinea quanto preferirebbe vivere condividendo sé stessa, quando canta: "Scrivo per sentirmi viva, ed io vorrei che fosse insieme a te". Il punto focale del brano si raggiunge qualche secondo dopo, quando dopo un'inquadratura su Matthew, Mew canta: "E ti senti vivo, è un aggettivo. ed io vorrei che fosse vivere, che ne diresti di farlo con me".

Come stanno andando Sangue e Mercoledì Mai

Vivo è solo il terzo inedito della cantante di Jesolo, presentato al termine di una puntata, quella del 10 dicembre scorso, in cui è riuscita a raggiungere il secondo posto nella gara Cover, interpretando What about us di Pink. Un immaginario comune con la cantante statunitense, un luogo che Mew sta cercando di costruire lasciando piccoli indizi di sé nelle canzoni. Era capitato all'inizio con Sangue, il primo inedito all'interno dell'edizione 2023/24 del programma, che su YouTube ha raccolto oltre 200mila visualizzazioni. Dopo poche settimane, con la comparsa anche di un'affinità con il concorrente Matthew, l'arrivo di Mercoledì Mai sembrava suggellare il suo tono musicale, saltando sulla correlazione tra disimpegno emotivo e passione fisica, quasi una traduzione di ciò che stava accadendo in casetta. Il brano, anche per la produzione di 6IXPM, è stato uno degli episodi più fortunati del secondo giro di inediti dei cantanti all'interno del talent: ha raccolto oltre 1,5 milioni di stream su Spotify.