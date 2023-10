Chi è Petit, il cantante di Amici 2023: il vero nome e l’inedito Che fai prodotto da Takagi e Ketra Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia, è un nuovo concorrente dell’edizione 2023/2024 di Amici: ha conquistato la fiducia di Rudy Zerbi con l’inedito Brooklyn.

Petit, foto di Twitter Account @AmiciUfficiale

Petit, nome d'arte di Salvatore Moccia, è un concorrente di Amici 2023: il giovane cantante ha conquistato un banco nel talent televisivo, convincendo i giudici, prima cantando il suo inedito Brooklyn, poi sollecitato da Rudy Zerbi, si è espresso anche attraverso una cover di Tutto il resto è noia di Franco Califano. Proprio Zerbi ha scommesso sul talento di origini romane, diventando il suo insegnante in questo percorso. Ma andiamo a scoprire chi è Petit.

Chi è Salvatore Moccia e perché ha scelto Petit come nome d'arte

Petit, nome d'arte di Salvatore Moccia, è uno dei nuovi concorrenti nella categoria canto dell'edizione 2023 di Amici. Come raccontato da Maria De Filippi nella presentazione del cantante prima dell'esibizione con il brano Brooklyn: "18 anni, di Roma, mamma di origini francesi e papà napoletano. Quando canta entra in un altro mondo, uno che gli piace e che lo fa sentire sicuro di sé. Non piange spesso, l'ultima volta è stato quando è morta la nonna. Non si arrabbia facilmente e il momento più bello della sua vita è quando finisce un pezzo perché si sente vivo. Ha cominciato a scrivere a 13 anni, ma ha comprato il suo primo microfono a 15". Il nome scelto da Salvatore Moccia, Petit, sembra proprio ricollegarsi alle origini francesi materne, ma non è l'unica curiosità sul giovane cantante romano. Fino allo scorso anno, come riporta anche Avellino Today, militava nella squadra Giovanissimi Regionali Under 14 dell'Avellino. Il suo ruolo? Il centrocampista. Un'altra particolarità è la sua parentela, come riporta Webboh, con l'attore Riccardo Mandolini, che ha recitato il ruolo di Damiano nella serie tv Netflix Baby. Infatti Salvatore Moccia e Riccardo Mandolini sono cugini, parentela legata a sua zia, la famosa attrice teatrale e cinematografica Nadia Rinaldi. Qui il suo profilo Instagram.

La carriera musicale di Petit e l'inedito Brooklyn

La carriera musicale di Petit, per adesso, sembra essere legata a un solo singolo, pubblicato nell'estate del 2022, dal titolo Taki Taki. Il brano, che ha raccolto quasi 22mila stream su Spotify, sembra provenire dal mondo musicale di Rhove, sia per le sonorità scelte dal giovane cantante, ma soprattutto per il costante utilizzo del lessico francese. All'interno del talent Amici 2023/2024, Petit ha mostrato già due inediti, nelle prime tre puntate: il primo è Brooklyn, il secondo Che fai.

Il percorso di Petit ad Amici 2023

Dopo la presentazione da parte di Maria De Filippi, Petit si è esibito con il suo singolo Brooklyn, prima di esser invitato da Rudy Zerbi a cantare anche la cover di Franco Califano Tutto il resto è noia. Com'era accaduto anche per Lil Jolie, Petit è stato proprio scelto da Zerbi, che ha deciso di dargli un banco nella trasmissione. Durante la prima puntata, Petit ha guadagnato il quarto posto finale, con gli insegnanti che gli hanno attributo un voto pari a 7+. Un percorso equilibrato che si è ripetuto anche nelle due settimane successive, quando prima si è classificato al sesto posto nella gara cover con Baby di Sfera Ebbasta e J Balvin, mentre si è notato un miglioramento nella terza puntata. Infatti, dopo essersi classificato al quarto posto nella gara cover con Alors on danse, ha vinto la sfida inediti con il suo secondo brano: Che fai. Dopo aver trionfato su Spacehippiez ed Ezio, Petit avrà la possibilità di lavorare con i producer multi-platino Takagi e Ketra sul secondo inedito Che fai.