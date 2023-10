Chi è Mida, il cantante di Amici 2023: il vero nome e la partecipazione a Sanremo Giovani Mida, nome d’arte di Christian Mida, è un nuovo concorrente di Amici 2023: ha conquistato la fiducia di Lorella Cuccarini esibendosi con l’inedito Vita Terremoto.

A cura di Vincenzo Nasto

Mida, foto di Twitter Account @AmiciUfficiale e @Raiplay

Mida, nome d'arte di Christian Mida, è un nuovo concorrente di Amici 23: il giovane cantante ha conquistato un banco nel talent televisivo, dopo aver convinto Lorella Cuccarini a puntare sulla sua evoluzione all'interno della trasmissione. Il cantante, di origini venezuelane da parte di madre, è nato a Caracas nel 1999 e già da quattro anni è riconosciuto come uno dei giovani talenti del pop rap italiano. Basti pensare alla sua partecipazione a Sanremo Giovani nella scorsa edizione con il singolo Maldité. Mida è anche uno dei concorrenti più seguiti su Instagram della nuova edizione, con il suo profilo che conta oltre 51mila seguaci. Ma andiamo a scoprire chi è Mida.

Chi è Christian Mida e perché ha scelto Mida come nome d'arte

Mida, nome d'arte di Christian Mida, è uno dei talenti della nuova edizione di Amici 2023, nella categoria canto. Come racconta Maria De Filippi nella presentazione del cantante, prima dell'esibizione con il suo inedito Vita Terremoto : "Nato a Caracas, vive a Milano con la madre. È una persona permalosa e digerisce a fatica le critiche personali e musicali, ma dipende da chi arrivano e come vengono espresse. Gli piace la competizione e non la vive in maniera tossica. È una persona ambiziosa e anche se mi dicono che sono arrogante, non credo di esserlo. Vorrebbe vincere un Grammy, fare una carriera in spagnolo e lavorare tanto all'estero". Mida ha scelto il suo nome d'arte, utilizzando semplicemente il suo cognome.

La carriera musicale di Mida

Mida è sicuramente uno dei concorrenti più attivi dal punto di vista discografico delle ultime edizioni. Basti pensare che il cantante ha già collaborato in passato con realtà come Blocco Recordz, etichetta fondata da Emis Killa e dal manager Zanna, aprendo anche alcuni concerti del rapper di Effetto Notte. Mida ha all'attivo già brani certificati disco di platino, come Ricordami di scordarti che conta oltre 26 milioni di ascolti su Spotify, ma anche Stupido sentimento a pochi passi dai 5 milioni di stream. Nel frattempo, oltre ad aver collaborato con altri giovani artisti italiani come Nicola Siciliano e Olly, durante la scorsa edizione di Sanremo Giovani, si era messo in mostra con Maldité, brano che era arrivato alle porte della finale, che gli avrebbe permesso l'accesso alla competizione con i Big. Rappresenta, per questa edizione, anche l'artista più seguito sulla piattaforma svedese con 241mila ascoltatori mensili e appena arrivato all'interno della trasmissione, il cantante ha deciso di svelare il nuovo singolo Vita Terremoto.

Il percorso di Mida ad Amici 2023

Durante la sua prima esibizione all'interno di Amici 2023, Mida ha ricevuto l'abbassamento della leva da parte della giudice Anna Pettinelli, mentre Lorella Cuccarini è arrivata in suo soccorso a rialzarla. Proprio l'insegnante ha deciso di seguire il suo percorso all'interno del talent televisivo, mettendolo nelle condizioni, nella seconda puntata, di esibirsi con Baby Goodamn di Tananai, nella gara cover. La sua esibizione, applaudita dal pubblico, lo ha fatto classificare alla quinta posizione, dandogli l'opportunità di partecipare alla sfida finale inediti con Lil Jolie e Holy Francisco. I tre interpreti infatti, hanno dovuto mostrare il loro inedito al producer Zef, uno degli autori musicali più importanti nel panorama italiano: la sua esibizione con Vita Terremoto non è bastato a vincere la gara. È infatti Lil Jolie ad avere l'opportunità di registrare un inedito con il producer di Sondrio.