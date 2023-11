Chi è Sarah Toscano di Amici 23, il flirt con Holy Francisco e l’inedito Touché Sarah, nome d’arte della 17enne Sarah Toscano, è una concorrente della nuova edizione di Amici 2023. Dopo aver pubblicato l’Ep Riflesso e vinto la targa Vittorio De Scalzi ad Area Sanremo 2022, ha esordito con l’inedito Touché nel programma di Canale 5.

Sarah, nome d'arte di Sarah Toscano, è una delle concorrenti della nuova edizione di Amici 2023. La giovane cantante, nata a Vigevano nel 2006, dopo aver conquistato sia Rudy Zerbi che Anna Pettinelli ai casting, ha deciso di proseguire il suo percorso con la seconda insegnante. Durante la puntata casting, l'autrice si era esibita con il suo inedito Touché, che da poche settimane è stato pubblicato sulle piattaforme digitali, e una cover di Del Verde di Calcutta. Nell'ultima puntata, Sarah si è esibita con Love Me Like You Do di Ellie Goulding davanti a Tommaso Paradiso, giudice della competizione, che l'ha classificata al quarto posto finale, preceduta da Lil Jolie, Holden e Petit. Ma andiamo a scoprire chi è Sarah.

Chi è Sarah Toscano, la nuova cantante di Amici 23

Sarah, nome d'arte di Sarah Toscano, è una delle nuove concorrenti nella categoria canto ad Amici 2023. Presentata da Maria De Filippi come una ragazza che "si definisce testarda, disordinata, indipendente e competitiva" e per cui "cantare è una liberazione, canto tutto quello che mi passa per la testa", all'interno della trasmissione Sarah ha mostrato anche altro. Nata a Vigevano, in provincia di Pavia, nel 2006, la giovane cantante è anche una grande sportiva: infatti nel 2020 ha vinto il campionato provinciale di Tennis, gareggiando con lo Sporting Club Selva Alta. Sarah è anche una delle poche interpreti ad aver pubblicato già un Ep, prima dell'ingresso all'interno della trasmissione, oltre ad aver partecipato ad Area Sanremo nel 2022, premiata con la Targa Vittorio De Scalzi. Qui il suo profilo Instagram.

La carriera musicale di Sarah e l'Ep Riflesso

Sarah è una delle giovane cantanti di Amici 2023 ad aver già esordito in campo discografico. Infatti, nel 2022 ha pubblicato il suo primo Ep dal titolo 9 giugno, omonimo del singolo apripista, distribuito da Universal Music. Nel frattempo, sempre nel 2022, Sarah era stata selezionata tra i 20 finalisti di Area Sanremo, senza però poter accedere alla fase di selezione per il Festival di Sanremo 2023: nel frattempo le era stata consegnata la Targa Vittorio De Scalzi. La cantante aveva già mostrato alcune sue qualità nell'interpretare un pop leggero e colorato, che l'han portata anche ad esibirsi con il suo inedito Touché durante i casting dello scorso settembre. Infatti, la giovane cantante, oltre a Del Verde di Calcutta, aveva interpretato il suo inedito, che aveva colpito sia Rudy Zerbi che Anna Pettinelli. La scelta della seconda come insegnante all'interno del programma non le ha portato pochi problemi, dalla sfida ad Alice nelle prime settimane, agli screzi su alcuni commenti sulla sua voce, definita anche "puerile" da Pettinelli.

Il percorso di Sarah ad Amici 2023 e l'inedito Touché

Sarah è stata una delle concorrenti ad aver affrontato già i due lati più duri del talent di Canale 5. Infatti, la cantante, dopo la sfida iniziale con Alice per un banco all'interno della trasmissione, ha dovuto più volte lottare per la sua posizione all'interno del programma. Per adesso, il suo inedito Touché, sembra non aver convinto del tutto il pubblico, dopo aver collezionato 200mila ascolti in stream: da questo punto di vista, anche Linus le ha messo un voto insufficiente, la sola insieme a Matthew e la sua Fammi. Nel frattempo, Sarah è stata anche protagonista di una liaison all'interno della casetta con Holy Francisco. Il bacio, arrivato a ottobre, ha scatenato non poche polemiche sulla condotta all'interno della casetta dei due concorrenti, soprattutto dopo che l'autore siciliano aveva raccontato di esser fidanzato. Nell'ultima puntata, la cantante è riuscita a registrare un quarto posto con la cover di Love Me Like You Do di Ellie Goulding davanti a Tommaso Paradiso, giudice della competizione.