Testo e traduzione di Kool Kids, i Maneskin non vogliono assomigliare a nessuno Da poche ore è stato pubblicato “Rush”, il terzo album in studio dei Maneskin. All’interno il singolo “Kool Kids”: qui testo e traduzione.

A cura di Vincenzo Nasto

Da poche ore è stato pubblicato il nuovo disco dei Maneskin, "Rush!", uno dei progetti più attesi a livello internazionale, della band che solo poche ore fa ha presentato il suo disco in esclusiva a Roma. L'evento, in collaborazione con Spotify, ha visto il gruppo indossare abiti da cerimonia a Palazzo Brancaccio, una delle location più belle di Roma: lì è avvenuta la celebrazione del rito da parte dell'ex director di Gucci Alessandro Michele. Tra i brani che fanno parte del progetto, sicuramente rientra "Kool Kids", un brano già eseguito alcuni mesi fa in Messico, durante il loro tour, che aveva scatenato il pubblico. La loro prima tappa del tour mondiale, denominato "Loud Kids", aveva fatto da apripista al singolo, che però non era stato scelto tra i brani apripista del progetto, rimpiazzato da "The Loneliest", "Mammamia", "Supermodel" e "Gossip" con Tom Morello, senza dimenticare l'italianissima "La fine". "Kool Kids", prodotta dalla coppia Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, potrebbe rappresentare una delle canzoni più divertenti e hard del disco, una dichiarazione di incoscienza in cui il gruppo afferma di non voler assomigliare a qualcuno, di non voler essere come "i ragazzi cool".

Il testo di Kool Kids

Cool kids they do not use floss

Marry me in the countryside

Honestly I don’t give a fuck

I’m addicted to rock n’roll yeah

Bleah

Beers up, drinks up make a toast for me

I’m a scum, real scum but I’m good at this

We’re not punk, we’re not pop, we’re just music freaks

Spent two months in UK but I don’t drink gin

Check my origins, mate

But cool kids they do not use drugs

Only weed ‘cause it’s not that strong

I’m a bitch and I have much fun

And i like doing things I love yeah

Because I love that

I fucking love that

Cool kids, cool kids, cool kids we are cool kids

Cool kids, cool kids, cool kids only fuck cool kids

But cool kids they do not vomit

Or at least not in front of Vic

I know you think she’s a hot chick

But I’m sorry she prefers hot chicks

Cool kids, cool kids, cool kids we are cool kids

Cool kids, cool kids, cool kids only fuck cool kids

But cool kids they are not cool as us

I talk shit cause it makes me laugh

You keep asking me about it

But my lyrics are all made up

Cool kids, cool kids, cool kids we are cool kids

Cool kids, cool kids, cool kids only fuck cool kids

Cool kids they do not like rock

They only listen to trap and pop

And everybody knows that rock ‘n’ roll is shit

But I don’t give a fuck about being a cool kid

Cool kids, cool kids, cool kids we are cool kids

Cool kids, cool kids, cool kids only fuck cool kids

Cool kids

Eat my shit

La traduzione di Kool Kids

I ragazzi cool non usano il filo interdentale

Sposami in campagna

Onestamente non me ne frega un cazzo

Sono dipendente dal rock'n'roll sì

Bleah

Birre alzate, bevete, preparate un brindisi per me

Sono una feccia, una vera feccia ma sono bravo in questo

Non siamo punk, non siamo pop, siamo solo fanatici della musica

Ho passato due mesi nel Regno Unito ma non bevo gin

Controlla le mie origini, amico

Ma i ragazzi cool non usano droghe

Solo erba perché non è così forte

Sono uno stro**o e mi diverto molto

E mi piace fare le cose che amo yeah

Perché lo adoro

Lo adoro, cazzo

ragazzi cool, ragazzi cool, ragazzi cool siamo ragazzi cool

ragazzi cool, ragazzi cool, ragazzi cool siamo ragazzi cool scopano ragazzi cool

Ma i ragazzi cool non vomitano

O almeno non davanti a Vic

So che pensi che sia una bella ragazza

Ma mi dispiace che preferisca le ragazze sexy

ragazzi cool, ragazzi cool, ragazzi cool siamo ragazzi cool

ragazzi cool, ragazzi cool, ragazzi cool siamo ragazzi cool scopano ragazzi cool

Ma i ragazzi fighi non sono fighi come noi

Parlo di merda perché mi fa ridere

Continui a chiedermelo

Ma i miei testi sono tutti inventati

ragazzi cool, ragazzi cool, ragazzi cool siamo ragazzi cool

ragazzi cool, ragazzi cool, ragazzi cool siamo ragazzi cool scopano solo ragazzi cool

I ragazzi cool non amano il rock

Ascoltano solo trap e pop

E tutti sanno che il rock'n'roll fa schifo

Ma non me ne frega un ca**o di essere un bravo ragazzo

ragazzi cool, ragazzi cool, ragazzi cool siamo ragazzi cool

ragazzi cool, ragazzi cool, ragazzi cool siamo ragazzi cool scopano solo ragazzi cool

ragazzi cool

Mangia la mia merda

Il significato di Kool Kids

"Siamo fuori di testa, ma diversi da loro" diventa "I ragazzi cool non amano il rock, ascoltano solo trap e pop e tutti sanno che il rock'n'roll fa schifo, ma non me ne frega un ca**o di essere un bravo ragazzo": potrebbe essere questa similitudine d'intenti narrativi a creare problemi nel nuovo singolo, e forse nell'intero progetto "Rush" dei Maneskin. Il brano prodotto da Ferraguzzo infatti, riesce ad abbracciare e rendere personali melodie pop rock che il mercato ha già consumato negli anni passati, come per gli Idles, ma senza diventare una tribute song. All'interno del brano, non sembra venir rappresentata un'evoluzione del proprio immaginario, con il recinto che viene superato solo in due momenti. Il primo, quando Damiano David canta: "Ho passato due mesi nel Regno Unito ma non bevo gin, controlla le mie origini, amico, ma i ragazzi cool non usano droghe, solo erba perché non è così forte". La seconda riguarda la reference alla batterista del gruppo, Victoria De Angelis, che viene tirata in mezzo nell'introduzione della seconda strofa, quando il frontman canta: "Ma i ragazzi cool non vomitano o almeno non davanti a Vic, so che pensi che sia una bella ragazza ma mi dispiace che preferisca le ragazze sexy".